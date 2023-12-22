台中鰻魚控又有新選擇了！鰻魚飯專門店「大江戶町 鰻屋」，於12/22在台中海線MITSUI OUTLET PARK二樓主題餐廳開設鰻屋第四家分店「大江戶町鰻屋 台中港店」，是全台唯一可觀賞摩天輪與海景的鰻魚飯專門店，除了有最美的海景之外，鰻屋台中港店嚴選最頂級5P高規格的新鰻可說是鰻魚界的小鮮肉，以整尾直火碳烤帶來全新名物「一本鰻」，搶攻台中鰻魚控必吃清單。



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鰻魚飯專門店品牌「大江戶町 鰻屋」使用以台灣中南部鰻農契作養殖的高品質青口鰻，青口鰻擁有腹部雪白、背部呈深青色其特徵，纖細肉質與恰到好處的油脂，是真正頂級鰻魚的象徵。此次為了歡慶「大江戶町鰻屋 台中港店」開幕，特別推出「一本鰻」。一本鰻的「一本」為日文一條之意，展現的是徹底講究美味，完整呈現鰻魚去頭尾之外的全身部位，因此如果是品質不夠好的鰻魚，是絕對無法以整尾的一本鰻供應。





大江戶町鰻屋所供應的一本鰻，精選頂級青口鰻，再選以頂規5P大小的活力新鰻直火碳烤。5P指的是一公斤有5尾鰻魚，肉質纖細、幼刺、較無土味，能展現鰻魚更細緻鮮美的風味。直火碳烤一本鰻考驗著烤鰻師傅功力，整尾鰻魚特別先蒸過再串籤，於高溫的炭火上直接碳烤，先蒸再烤的程序可減少新鰻細刺，亦能保持使用新鰻肉質的綿密細緻與飽滿，藉以高溫炭火鎖住新鰻的細膩油脂，肉質與油脂交融的美味，完美體現大口品嚐鰻魚飯的滿足感。





同時，大江戶町鰻屋台中港店全新空間超級吸睛，白天夜晚各有風情。在陽光充足的白天，坐在室內品嚐鰻魚飯，即可從大片落地窗觀賞梧棲港景致，在伴隨著欣賞海港的悠閒感裡享用頂級鰻魚飯的用餐體驗，可說是絕無僅有的奢華。



當夜幕落下，商場裡的摩天輪點亮起浪漫燈光以及海上漁火點點，浪漫氣息更加濃厚，除了可遠觀摩天輪與海景，用餐空間更配置有舒適的海景卡座，內部裝潢綴以整牆鰻魚生態壁畫，以及高攀直上的金鰻視覺，強調全店鋪使用頂級鰻魚的氣勢。







大江戶町鰻屋台中港店 「冬季好物節」買一送一

活動期間：12/20起至1/1止

活動內容：「冬季好物節」活動，只要點人氣菜單「夢幻鰻魚桶飯3+1吃（788元）」，即可享有日本進口來台的木村鰻魚可樂買一送一優惠，單瓶原價128元 。





大江戶町鰻屋台中港店 一本鰻半價380元

活動期間：幕首三日12/22～12/24

活動內容：一本鰻半價380元的超值嚐鮮價



大江戶町鰻屋台中港店

電話：04-26575778

地址：台中市梧棲區台灣大道十段168號2樓

