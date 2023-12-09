台南仁德原來這麼好拍！台南可說是集美食與歷史於一地的文化重鎮，吃完傳統小吃之後，當地還有超多博物館、觀光園區逛不完，其中奇美博物館位於的仁德區，也坐擁了不少讓人意想不到的絕美景點，像是充滿綠意的自然系打卡點「虎山林場」、「港尾溝溪滯洪池」都是不同於繁華市區的秘境，還有被譽為台版霍格華茲的「十鼓仁糖文創園區」，都讓人重新認識台南不同的風貌，現在就把這7個台南仁德的人氣景點筆記下來，假日立刻就和好友來場好拍的仁德一日輕旅行。



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說到台南仁德區最有名的景點，除了有享譽全台的奇美博物館，其實還有不少好拍好逛的景點值得一一來探訪！被譽為台版霍格華茲的「十鼓仁糖文創園區」，裡頭的「魔法工廠」於2021年設置了壯麗的書牆與長了翅膀的飛天魔法書，至今都還是超夯的熱門打卡點；仁德區境內也隱藏了不少壯觀的自然系景色，首推坐擁湖畔美景的「港尾溝溪滯洪池」，湖泊四周盡是綠意盎然的草原和樹木，還有環狀步道可以散步，白天與傍晚來訪，都能看到不同的美麗風貌。





台南仁德人氣打卡點：虎山林場

部落客 旅行貓日記跟著辛巴＆球玩台灣 造訪 虎山林場 說：

虎山林場好停車，同時也是一個免費景點，是當地人散步的好地方，同時貓咪在這裡也感覺非常放鬆！這裡不管是拍正面、背面、側面任何一種意境照，都美到不要不要的！<全文介紹>



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#虎山林場

地址：台南市仁德區虎山一街100號

電話：無





台南仁德人氣打卡點：港尾溝溪滯洪池

部落客 懷陞足跡 造訪 港尾溝溪滯洪池 說：

在中正路上轉個彎，進入港尾溝溪滯洪池的區域內，就好像進入了另一個世界，隔絕了吵雜的車聲，映入眼簾的是一片寧靜的湖泊，四周是綠意盎然的草原和樹木，好像到了嘉明湖一樣，看到了天使的眼淚。<全文介紹>



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#港尾溝溪滯洪池

地址：台南市仁德區中正路一段100號

電話：06-266-6547



台南仁德人氣打卡點：鐵支路公園

部落客 南人幫 - Life in Tainan 造訪 鐵支路公園 說：

台南最近最夯的景點「鐵支路公園」，地點在成功二街內，這裡原本是一片雜草，後來規畫成公園，這裡原本沒有火車軌道，是從別處搬來軌道，還搭建了簡易月台，因為位置在成功里，所以站名是以舊稱牛稠子命名。<全文介紹>



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#鐵支路公園

地址：台南市仁德區成功里成功二街

電話：無





台南仁德人氣打卡點：十鼓仁糖文創園區

部落客 大手牽小手。玩樂趣！！！ 造訪 十鼓仁糖文創園區 說：

在充滿歷史感的老糖廠漫步也很有意境，糖廠裡到處可以看到漂亮的裝置藝術，斑駁的糖廠建築仍舊保持著原始的樣貌，透過燈光及裝置藝術的襯托，老糖廠也展現出重生的意象，信手捻來都是美景，IG網美真的會拍到手軟呢。<全文介紹>



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#十鼓仁糖文創園區

地址：台南市仁德區文華路二段326號

電話：06-2662-225





台南仁德人氣打卡點：奇美博物館

部落客 哈比Ju 造訪 奇美博物館 說：

台灣能有一個這樣的博物館讓我感到無比榮幸，館藏分為幾大展區豐富而細緻的館藏還有特別的特展，我覺得門票花得很值得！<全文介紹>



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#奇美博物館

地址：台南市仁德區文華路二段66號

電話：06-266-0808





台南仁德人氣打卡點：奇美食品幸福工廠

部落客 卡夫卡愛旅行 造訪 奇美食品幸福工廠 說：

位在台南航空站對面的「奇美食品幸福工廠」是奇美食品的觀光工廠，而奇美食品是奇美集團底下除了奇美實業、奇美博物館及奇美醫院外的關係企業之一。來此好吃（包子、水餃及餐廳、咖啡廳美食）、好玩（DIY 課程、寓教於樂互動裝置）又好拍（商店町和可愛公仔們）。<全文介紹>



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#奇美食品幸福工廠

地址：台南市仁德區機場路1008號

電話：06-269-8588





台南仁德人氣打卡點：亞力山大蝴蝶生態教育農場

部落客 史丹利樂福 造訪 亞力山大蝴蝶生態教育農場 說：

亞力山大的場地很大很廣，不只小孩在這裡玩得很開心，大人也能夠放鬆，在城市中的愜意農場，很適合全家一起來玩，小朋友除了玩得開心，還能貼近大自然，學到很多自然界的知識，這次來的體驗依舊不錯，下次還想再來！<全文介紹>



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#亞力山大蝴蝶生態教育農場

地址：台南市仁德區忠義一街38巷26號

電話：0936-982-214

