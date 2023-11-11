台南白河藏了太多美景！許多人為了想一口氣走訪美食、老宅與歷史建築，會特別選在假日造訪台南，來個兩天一夜的小旅行，而位於台南最北邊的白河區也坐擁了不少讓人意想不到的絕美景點，例如能眺望整個嘉南平原的「火山碧雲寺」、全長3公里的復刻萬里長城「台灣白河萬里長城」、百聞不如一見的「水火同源」，都讓人重新認識到台南驚人的觀光價值，現在就把這7個台南白河的人氣景點筆記下來，假日立刻和好友來場療癒身心的白河輕旅行。



推薦閱讀：白河隱藏美食大公開！7間台南白河必吃「超夯甕仔雞、秘境雲海咖啡廳、在地激推炸肉圓」，吃完順路再泡關仔嶺溫泉。





台南白河近年來除了關子嶺溫泉，還有不少好拍好逛的景點值得一一來探訪，，其中全長3公里「台灣白河萬里長城」可說是人氣超級高，園區復刻了中國的萬里長城，步道上設置了許多不同姿態及表情的兵馬俑，還可穿皇帝的衣服拍照，彷彿一秒就穿越到古裝劇；還有可飽覽嘉南平原的「火山碧雲寺」、名列台灣七景之一的「水火同源」與風景宜人的「枕頭山觀景台」，這三處的景色不只特殊又壯觀，且因為距離相近，不少人都會安排順遊行程一網打盡。





白河人氣打卡點：關子嶺雞籠山步道

部落客 Keavy愛七淘 造訪 關子嶺雞籠山步道 說：

步道設立明顯路標，一段路程或交叉口處就會標示，假日來訪的遊客也非常多，所以來這邊基本上是很難迷路的，適合攜家帶眷一起來踏青。<全文介紹>



#關子嶺雞籠山步道

地址：台南市白河區

電話：無





白河人氣打卡點：枕頭山觀景台

部落客 Keavy愛七淘 造訪 枕頭山觀景台 說：

大部分的遊客都會在火山碧雲寺或水火同源，鮮少人會走上來，所以喜歡靜靜賞景的人蠻推薦來這裡釋放慢靈魂的～坐在這裡有風很涼爽，剛好太陽準備西下，有陽光撒下時蠻夢幻的，有點像少女的祈禱～<全文介紹>



#枕頭山觀景台

地址：台南市白河區

電話：無



白河人氣打卡點：火山碧雲寺

部落客 我的生活 我的世界 造訪 火山碧雲寺 說：

來到白河關子嶺，除了溫泉老街和水火同源之外，當然也不能錯過火山碧雲寺。停車場的視野極佳，可以看到一整片的嘉南平原。好像也有人會在這裡車宿，或是來這裡看夜景和觀星。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#火山碧雲寺

地址：台南市白河區仙草里火山1號

電話：06-685-2811





白河人氣打卡點：水火同源

部落客 我的生活 我的世界 造訪 水火同源 說：

仔細看，會發現除了岩壁裡有天然氣冒出外，水面也有出現氣泡。如果真的要挑剔，就認真觀察水面冒出的氣泡，而火在水面上燃燒，會比較有水火同源的畫面...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#水火同源

地址：台南市白河區關嶺里18號

電話：無





白河人氣打卡點：台灣白河萬里長城

部落客 冠婷｜愛旅行｜美食 造訪 台灣白河萬里長城 說：

歷經了10年的精心規劃，將列為世界第八大奇蹟的中國萬里長城完美的復刻，且於步道設置了許多不同姿態、表情的兵馬俑，讓遊客遊歷其間時彷若走入時空隧道般，讓遊客不用到大陸即可閱歷。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#台灣白河萬里長城

地址：台南市白河區六溪里様子坑21-1號

電話：0905-666-722





白河人氣打卡點：台灣木材故事館

部落客 又要飛去哪！？ 造訪 台灣木材故事館 說：

我們覺得最特別的是五感體驗區，藉由氣味、聲音以及觸感來認識這些木頭，互動下也更為好玩。從這次的導覽中，我們也更認識到臺灣木材，是個寓教於樂的好景點。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#台灣木材故事館

地址：台南市白河區關嶺里關子嶺30號

電話：06-682-2913





白河人氣打卡點：嶺頂公園

部落客 弟噗媽媽事花園 造訪 嶺頂公園 說：

要到關子嶺老街，因為老街停車場位置有限，建議停車可以停在嶺頂公園...走到這個以知名作曲家吳晉淮「關子嶺之戀」為題材的吳晉淮廣場，樂譜造型的裝置藝術，剛好搭上一旁表演的街頭藝人，真的就是音樂公園。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#嶺頂公園

地址：台南市白河區28-3號

電話：06-682-3481

