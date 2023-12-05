宜蘭五結網美景點通通快收藏！來到宜蘭旅遊，美味的三星蔥料理與療癒系的山林海岸景點，都是大家一定會安排的行程，而宜蘭傳藝中心坐落的五結鄉，則是以各種具有獨特性的主題園區和網美景點為人所知，像是近年新登場的「白日夢自拍館」、歐風空中城堡的「赫蒂法莊園」、前身為造紙工廠的廢墟風文化園區等，全都是超好拍的網美打卡點，下次來到宜蘭旅遊時，不妨規劃一趟「網美風」五結一日遊行程，從不同角度認識全新的宜蘭風貌。



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聚集了宜蘭特色園區的五結鄉，不只有古色古香的「宜蘭傳藝中心」值得造訪多次，近年新增的全新設施「白日夢自拍館」，館內打造了超多網美風佈景，從宇宙繽紛系、瘋狂購物風再到海量皮卡丘，讓女孩們拍到完全不想回家；以歐式空中城堡打造的「赫蒂法莊園」，則是浮誇系的熱門景點，園內的生命之樹夢幻鏡池加上漂浮在空中的城堡，多年來都是不少遊客來五結必訪的拍照打卡景點。





宜蘭五結打卡點：白日夢自拍館 DayJaVu

部落客 Mika出走美食日誌 造訪 白日夢自拍館 DayJaVu 說：

不僅僅只是讓你做白日夢，而是提供各種創意十足 奇異幻想的夢境場景，一次收集超多打卡地標點，讓你跟朋友發揮創意，盡情玩拍的地方，滿足你各種現實中無法實現的幻想，在夢裡面盡情的做一回白日夢富翁吧。<全文介紹>



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#白日夢自拍館 DayJaVu

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號

電話：03-950-1800





宜蘭五結打卡點：赫蒂法莊園 HEALTDEVA

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 赫蒂法莊園 HEALTDEVA 說：

歐風空中城堡的赫蒂法莊園整個就超級吸睛，完全秒入童幻夢境般的夢幻場景，是亞洲首座結合樂活養生、醫學美容與生態園林科學的生技觀光園區～以天然、文創、綠能、歐風等四大概念主題，打造全方位的療育基地，生命之樹造型的夢幻鏡池加上池上的空中城堡，已成為不少遊客必來的拍照打卡景點。<全文介紹>



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#赫蒂法莊園 HEALTDEVA

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路一段40號

電話：03-990-8567



宜蘭五結打卡點：宜蘭傳藝中心

部落客 卡夫卡愛旅行 造訪 宜蘭傳藝中心 說：

宜蘭傳藝中心必拍網美打卡點有最美的文昌街、燈籠小徑、臨水街、柑仔店、黃舉人宅、魯班街、廣孝堂、目仔窯等，宜蘭傳藝中心停留時間玩個半天都沒問題，一整天待在這裡也行。<全文介紹>



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#宜蘭傳藝中心

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

電話：03-950-8341





宜蘭五結打卡點：中興文化創意園區

部落客 饅頭弟123 造訪 中興文化創意園區 說：

園區目前開放文創一專區部分場域空間，以「宜蘭興自造」為主題，其中興工一場和興工二場現有14間文創業者進駐，還有多間商店和餐廳，縣府也會利用園區空間辦理活動或展覽，很適合帶小孩來遊玩。<全文介紹>



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#中興文化創意園區

地址：宜蘭縣五結鄉中正路二段6-8號

電話：03-969-9440





宜蘭五結打卡點：鴨寮故事館

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 鴨寮故事館 說：

不但可以近距離摸鴨、撿鴨蛋、餵鴨吃飯，還能做紅土鹹蛋DIY，同時聽聽有趣的導覽，了解更多鴨子背後的事！花個十元買個飼料就可以體驗如巨星般被人前簇後擁的感覺哦！<全文介紹>



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#鴨寮故事館

地址：宜蘭縣五結鄉協和村公園路88號

電話：03-950-4646





宜蘭五結打卡點：虎牌米粉產業文化館

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 虎牌米粉產業文化館 說：

位於宜蘭五結鄉的虎牌米粉產業文化館，也是宜蘭熱門親子觀光工廠之一，最近又新增了PaMi曾拌麵宜蘭館免費參觀，門前多了造型可愛的老虎公車。<全文介紹>



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#虎牌米粉產業文化館

地址：宜蘭縣五結鄉利興三路5號

電話：03-990-7718





宜蘭五結打卡點：畫框博物館

部落客 丹尼的吃喝玩樂 造訪 畫框博物館 說：

位於宜蘭五結鄉的畫框博物館，收藏了各式畫框，拍照互動、欣賞藝術，是不論大人小孩都很適合的景點。入場購票時，工作人員會發一張黃色貼紙，可以自己創作後，貼在館內指定區域…<全文介紹>



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#畫框博物館

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段81號

電話：03-960-6108

