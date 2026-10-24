華山萬聖節變糖果樂園！加倍佳首度快閃台灣限時3天，玩3大互動遊戲、試吃棒棒糖再抽東京來回機票

加倍佳萬聖節華山快閃10月30日登場，限時3天玩3大互動關卡、試吃棒棒糖、挑戰巨型扭蛋機抽東京來回機票，天母與信義區同步送糖果好禮。

萬聖節準備衝華山玩一波！西班牙人氣糖果品牌Chupa Chups加倍佳首度在台灣打造快閃樂園，10月30日至11月1日限時3天進駐華山文創園區，推出「搗蛋加倍FUN樂園」，直接把棒棒糖、軟糖與繽紛萬聖節元素搬進台北街頭。現場規劃3大互動遊戲亮點，還有棒棒糖試吃、巨型扭蛋機與限量周邊好禮，完成指定任務更有機會抽中日本東京來回機票。想找萬聖節拍照景點、親子出遊活動，或是單純想找朋友一起討糖吃，這次華山快閃活動可以直接排進週末行程。

▲萬聖節週末就衝華山！加倍佳「搗蛋加倍FUN樂園」10月30日至11月1日限時3天登場，繽紛糖果幽靈搭配南瓜、蝙蝠與魔法城堡元素，還有3大互動亮點、棒棒糖試吃與巨型扭蛋機，完成指定任務更有機會抽東京來回機票。圖／加倍佳提供；窩客島整理



加倍佳華山快閃店首登場

萬聖節就是要玩得繽紛又有趣！來自西班牙的糖果品牌Chupa Chups加倍佳，這次以「FOREVER FUN」品牌精神為主題，首次在台灣打造期間限定快閃樂園，選在華山文創園區金八廣場，把熟悉的棒棒糖變成整座樂園的視覺主角。現場結合品牌經典色彩、霓虹光影與萬聖節搗蛋元素，打造充滿糖果感的歡樂空間，光是活動主視覺就能感受到濃濃的萬聖節氣氛。

這次樂園設計還把加倍佳旗下的人氣糖果融入其中，包含經典棒棒糖、壁虎軟糖、捲心軟糖與霓彩軟糖，都成為空間裝飾與互動關卡的靈感。現場同步展出品牌重要里程碑與加倍佳全系列糖果產品，讓平常只認識經典棒棒糖的粉絲，也能一次看看品牌還有哪些不同造型與口味的糖果。

萬聖節3大關卡必玩

來到「搗蛋加倍FUN樂園」，可別只顧著拍照，現場準備的3大互動亮點才是重頭戲。喜歡挑戰遊戲的朋友，可以先玩「萬聖霓虹壁虎大冒險」，透過考驗手眼協調與反應速度的互動設計，感受萬聖節闖關的樂趣。想要拍出充滿童趣的打卡照，則不能錯過以糖果元素打造的「加倍佳旋轉木馬」，鮮明色彩搭配旋轉木馬造型，讓萬聖節拍照多了幾分遊樂園般的歡樂氣氛。

另一個亮點「搗蛋鏡像牆」，則利用鏡面元素營造奇幻視覺效果，讓原本熟悉的糖果世界多了不一樣的觀看角度。3大亮點各有不同特色，無論是喜歡互動遊戲、萬聖節裝扮，還是想拍攝趣味照片，都能找到適合自己的體驗方式，也讓這次快閃活動不只是逛逛糖果展區，更有實際參與的樂趣。

▲這隻彩色壁虎也太搶眼！加倍佳把人氣壁虎軟糖變成萬聖節互動遊戲「萬聖霓虹壁虎大冒險」，繽紛漸層色彩搭配南瓜與糖果裝飾，挑戰手眼協調與反應力，來華山不只拍照打卡，還能親自闖關玩一波。圖／加倍佳提供；窩客島整理

▲萬聖節拍照就要玩點不一樣的！加倍佳「搗蛋鏡像牆」把霓虹壁虎、蝙蝠、蜘蛛網與棒棒糖通通搬上牆面，亮黃色背景搭配趣味鏡面設計，充滿俏皮又帶點搞怪的萬聖節氣氛，喜歡拍照的朋友可以把這區列入打卡清單。圖／加倍佳提供；窩客島整理

▲棒棒糖竟然變成旋轉木馬！加倍佳把經典紅白條紋與彩色糖果造型融入「加倍佳旋轉木馬」，搭配糖果色系的圓形舞台，整個空間就像走進童趣滿滿的糖果遊樂園，旁邊還能認識加倍佳的品牌發展故事，拍照之餘也能發現更多糖果小知識。圖／加倍佳提供；窩客島整理

加倍佳扭蛋抽東京機票

這次最讓人期待的，還有現場巨型扭蛋機！加倍佳特別安排「加倍佳歡樂特派員」，讓造型吸睛的棒棒糖超人不定時出現在華山園區，帶來加倍佳人氣棒棒糖系列試吃體驗。逛樂園時除了可以體驗互動遊戲，還有機會遇見棒棒糖超人，為萬聖節行程增加意外驚喜。

想要挑戰巨型扭蛋機，記得把指定任務完成。活動規則為完成前述任一互動關卡與試吃體驗，再到指定社群貼文下方留言並標註2位好友，即可解鎖「加倍佳巨型扭蛋機」的扭蛋機會。獎項包含限量加倍佳周邊小禮，最大獎更祭出日本東京來回機票，讓原本單純的萬聖節討糖行程，多了一個挑戰旅遊大獎的機會。

天母萬聖節提前討糖

等不及10月30日華山樂園開幕的粉絲，也能先到天母感受萬聖節氣氛。加倍佳將於10月26日參與天母市集「天母搞什麼鬼」，活動地點就在天母運動公園，當天13：00至20：00安排系列互動遊戲與糖果體驗，提前為萬聖節週末暖身。

天母搞什麼鬼本身就是萬聖節主題活動，這次再加入加倍佳的糖果互動元素，讓喜歡變裝、討糖與參加節慶活動的民眾，可以提早感受萬聖節的熱鬧氣氛。對於已經準備好萬聖節服裝，或是想帶小朋友出門走走的家庭來說，也多了一個可以安排的節慶活動據點。

蝦皮萬聖派對送軟糖

萬聖節當晚還想繼續玩？加倍佳這次也跨界攜手蝦皮購物，10月31日將前進信義區臺虎信義，參與「蝦皮VIP地味萬聖節」派對，讓萬聖節的討糖活動一路延伸到夜晚。當天21：00至隔日01：00，加倍佳棒棒糖超人將現身活動現場，帶來限定打卡送禮活動。

只要在「蝦皮VIP地味萬聖節」現場完成打卡，就能獲得加倍佳限量萬聖節打卡禮。如果在派對現場遇見棒棒糖超人，還能把握機會與超人合照，加碼獲得1包加倍佳迷你捲心造型酸甜水果口味軟糖。從白天的華山糖果樂園，到夜晚信義區的萬聖節派對，加倍佳把討糖樂趣延伸到不同場景，也讓今年萬聖節多了幾個值得安排的活動選擇。

華山萬聖節時間攻略

想一次玩到加倍佳華山快閃樂園，記得先確認活動時間。「搗蛋加倍FUN樂園」於10月30日至11月1日在華山文創園區金八廣場登場，其中10月30日與10月31日開放時間為12：00至20：00，11月1日則提早於19：00結束。活動僅有3天，想挑戰3大互動亮點、參加試吃與扭蛋任務的粉絲，建議把握活動期間前往。

這次加倍佳同步串聯華山、天母與信義區3個萬聖節活動據點，無論想在白天體驗繽紛糖果樂園，或是夜晚參加萬聖節派對，都有不同玩法。特別是想挑戰東京來回機票的朋友，別忘了現場互動、試吃與社群留言都是解鎖扭蛋機的指定條件，事先了解規則，才能更順利參與這場萬聖節限定糖果派對。





加倍佳萬聖節活動整理

「搗蛋加倍FUN樂園」華山快閃活動

活動日期：2026年10月30日至11月1日

活動時間：10月30日至10月31日12：00至20：00，11月1日12：00至19：00

活動地點：華山文創園區金八廣場，台北市中正區八德路一段1號

活動亮點：加倍佳首度來台打造快閃樂園，現場規劃3大互動遊戲亮點。

互動體驗：「萬聖霓虹壁虎大冒險」、「加倍佳旋轉木馬」、「搗蛋鏡像牆」。

糖果試吃：加倍佳棒棒糖超人快閃現身，提供人氣棒棒糖系列試吃體驗。

扭蛋任務：完成任一關卡與試吃，並至指定社群貼文留言標註2位好友，即可獲得扭蛋機會。

活動獎項：限量加倍佳周邊小禮，最大獎為日本東京來回機票。

天母搞什麼鬼活動整理

活動日期：2026年10月26日

活動時間：13：00至20：00

活動地點：天母運動公園，台北市士林區忠誠路二段77號

活動亮點：加倍佳提前參與天母萬聖節活動，帶來糖果主題互動體驗。

現場內容：規劃系列互動遊戲與糖果活動，提前感受萬聖節討糖樂趣。

蝦皮萬聖節活動整理

活動日期：2026年10月31日

活動時間：21：00至隔日01：00

活動地點：臺虎信義，台北市信義區忠孝東路五段68號

合作活動：加倍佳攜手蝦皮購物，參與「蝦皮VIP地味萬聖節」派對。

打卡好禮：在活動現場完成打卡，即可獲得加倍佳限量萬聖節打卡禮。

合照加碼：捕捉加倍佳棒棒糖超人並合照，可獲得1包迷你捲心造型酸甜水果口味軟糖。

萬聖節活動注意事項

華山快閃活動僅限10月30日至11月1日，11月1日營業時間提早至19：00結束。

巨型扭蛋機需完成指定互動關卡、試吃與社群留言任務，並非單純打卡即可參加。

東京來回機票為扭蛋活動最大獎項，並非完成任務就能直接獲得。

天母與信義區活動日期、地點及贈禮方式不同，參加前應確認各場活動規則。

不妨接著整理台北萬聖節期間的優惠活動與省錢玩法，看看有哪些適合揪朋友一起參加的好康

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