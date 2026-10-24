不只有白粉男蘋果糖！新光三越日本展「焦糖烤布蕾、水果歐姆捲」超過70家必吃，再逛動漫一番街

編輯 鄭雅之 表示：新光三越日本展越來越強了！這次又有好多神級甜點快閃～

最近去信義區逛街又多了一個好去處，不用買機票飛日本，在台北就能一次吃遍道地名店，一年一度的新光三越台北信義新天地2026日本商品展，從10月15日開始在A11館6樓跟著週年慶登場，這次展期一路到10月28日，現場找來超過70家日本在地品牌，不用飛出國就能爽吃美食與踩點，非常適合找時間去逛逛。



▲東京知名蘋果糖品牌POMME d'AMOUR Tokyo選用鮮脆蘋果包裹晶亮糖衣，酸甜爽脆口感創下單日銷售千顆的搶購紀錄。

▲新光三越台北信義新天地日本商品展盛大開幕，展場匯聚眾多排隊美食與伴手禮人潮絡繹不絕。





動漫迷手刀朝聖信義一番街快閃

除了飽餐一頓之外，動漫粉絲免飛日本就能在信義動漫一番街流連忘返，現場齊聚「排球少年」、「藍色監獄」、「航海王」、「我推的孩子」、「我的英雄學院」以及「咒術迴戰」等超高氣氛作品，伊藤潤二與三麗鷗的跨界聯名快閃店更是創造極高討論度，將恐怖美學與可愛角色交織出全新視覺，藥師少女的獨語也推出豐富周邊讓人買到失心瘋。



▲信義動漫一番街重磅推出「伊藤潤二 × 三麗鷗」聯名快閃店，現場展售多款限量動漫周邊商品吸引粉絲搶購。





潮流娛樂體驗與日棒快閃超好玩

這場活動跳脫了傳統物產展的單一模式，特別引進日本知名娛樂品牌GiGO，讓大人小孩不用飛日本就能現場體驗大型機台遊玩樂趣，同時日本職棒北海道日本火腿鬥士隊也打造專屬快閃據點，將原汁原味的棒球應援文化帶到現場，搭上百貨週年慶的熱鬧人潮，打造出兼具好吃、好買又好玩的秋日歡樂派對，錯過可要再等一整年。



▲日本職棒北海道日本火腿鬥士隊快閃進駐信義區，現場展售官方球隊周邊商品，將熱血沸騰的日棒應援文化帶給台灣球迷。





信義區日本美食實演饕客必吃攻略

想吃日本道地街頭美味不用飛出國，直接直奔展場核心區就對了，這次把東京築地名店壽司三味搬進信義區，由日本師傅現場握製「握壽司」，京都人氣天のめし主打現點現炸「天婦羅」，搭配羽釜飯呈現和食風格，北海道札幌餃子酒場更推出「成吉思汗羊肉」與「香料咖哩拉麵」，多達31個實演攤位讓人省下機票錢吃個過癮。



▲職人實演專區引進星結び精致日式飯糰，嚴選日本優質米與鹽昆布、鮭魚等道地餡料，打造正宗和食街頭美味。

▲北海道札幌人氣咖哩專賣店E-itou Curry推出炸豬排咖哩飯，濃郁醬汁與香酥肉排完美融合展現道地日本風味。





洗版IG甜點控夢幻清單大集結

甜點控省下機票錢就能踩點，百年老店銀座千疋屋帶來「水果歐姆捲」，東京POMME d'AMOUR Tokyo呈現爽脆「蘋果糖」，丸福バーム則推出焦香濃郁「BAUM POT焦糖烤布蕾」，神戶Oh!huggy!!把和菓子打造成「花朵御萩」，再加上福砂屋「長崎蜂蜜蛋糕」與ペコペコ赤ベコ 福島物産「燒芋霜淇淋」，免飛日本就能把夢幻甜點一次收藏。



▲丸福年輪蛋糕推出焦糖烤布蕾是這次必吃的排隊甜點，右邊則是ペコペコ赤ベコ帶來的福島燒芋霜淇淋，雙重濃郁甜點成為今年日本展亮點必吃推薦。

▲長崎四百年傳奇老舖福砂屋帶來經典長崎蛋糕與荷蘭蛋糕，濃厚蛋香與綿密口感呈現日本職人世代傳承的頂級烘焙工藝。







2026新光三越日本商品展 活動資訊

活動地點：新光三越台北信義新天地 A11 6F

活動期間：2026年10月15日（四）至 10月28日（三）



2026新光三越日本商品展 必吃推薦

限時登場名店：京都天婦羅專門店 天のめし（10/25－11/03限定登場）、義式冰淇淋 Cream Dowa（10/15－10/22限定登場）

特色美食推薦：京都 天のめし 職人現炸天婦羅（推薦價105元起）

爆款話題甜點：東京 POMME d'AMOUR Tokyo 人氣蘋果糖（創下單日銷售1000顆紀錄，首日第一梯次號碼牌發放一小時內即完售）





不只要逛日本展！更多日式美食加碼吃

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看更多2026新光三越日本商品展

▲日本職人於POMME d'AMOUR Tokyo攤位親自展現蘋果糖製作手藝，現裹薄脆糖衣吸引現場民眾駐足圍觀。

▲神戶花朵御萩專門店Oh!huggy!!將傳統日式和菓子結合花藝，精緻優雅的造型成為社群熱門打卡夢幻甜點。

▲日本百年水果老舖銀座千疋屋推出夢幻哈密瓜水果百匯與水果歐姆捲，嚴選頂級水果將自然香甜完美融合精緻甜點中。