不只有白粉男蘋果糖！新光三越日本展「焦糖烤布蕾、水果歐姆捲」超過70家必吃，再逛動漫一番街

編輯 鄭雅之 表示：新光三越日本展越來越強了！這次又有好多神級甜點快閃～
最近去信義區逛街又多了一個好去處，不用買機票飛日本，在台北就能一次吃遍道地名店，一年一度的新光三越台北信義新天地2026日本商品展，從10月15日開始在A11館6樓跟著週年慶登場，這次展期一路到10月28日，現場找來超過70家日本在地品牌，不用飛出國就能爽吃美食與踩點，非常適合找時間去逛逛。
動漫迷手刀朝聖信義一番街快閃
除了飽餐一頓之外，動漫粉絲免飛日本就能在信義動漫一番街流連忘返，現場齊聚「排球少年」、「藍色監獄」、「航海王」、「我推的孩子」、「我的英雄學院」以及「咒術迴戰」等超高氣氛作品，伊藤潤二與三麗鷗的跨界聯名快閃店更是創造極高討論度，將恐怖美學與可愛角色交織出全新視覺，藥師少女的獨語也推出豐富周邊讓人買到失心瘋。
潮流娛樂體驗與日棒快閃超好玩
這場活動跳脫了傳統物產展的單一模式，特別引進日本知名娛樂品牌GiGO，讓大人小孩不用飛日本就能現場體驗大型機台遊玩樂趣，同時日本職棒北海道日本火腿鬥士隊也打造專屬快閃據點，將原汁原味的棒球應援文化帶到現場，搭上百貨週年慶的熱鬧人潮，打造出兼具好吃、好買又好玩的秋日歡樂派對，錯過可要再等一整年。
信義區日本美食實演饕客必吃攻略
想吃日本道地街頭美味不用飛出國，直接直奔展場核心區就對了，這次把東京築地名店壽司三味搬進信義區，由日本師傅現場握製「握壽司」，京都人氣天のめし主打現點現炸「天婦羅」，搭配羽釜飯呈現和食風格，北海道札幌餃子酒場更推出「成吉思汗羊肉」與「香料咖哩拉麵」，多達31個實演攤位讓人省下機票錢吃個過癮。
洗版IG甜點控夢幻清單大集結
甜點控省下機票錢就能踩點，百年老店銀座千疋屋帶來「水果歐姆捲」，東京POMME d'AMOUR Tokyo呈現爽脆「蘋果糖」，丸福バーム則推出焦香濃郁「BAUM POT焦糖烤布蕾」，神戶Oh!huggy!!把和菓子打造成「花朵御萩」，再加上福砂屋「長崎蜂蜜蛋糕」與ペコペコ赤ベコ 福島物産「燒芋霜淇淋」，免飛日本就能把夢幻甜點一次收藏。
2026新光三越日本商品展 活動資訊
活動地點：新光三越台北信義新天地 A11 6F
活動期間：2026年10月15日（四）至 10月28日（三）
2026新光三越日本商品展 必吃推薦
- 限時登場名店：京都天婦羅專門店 天のめし（10/25－11/03限定登場）、義式冰淇淋 Cream Dowa（10/15－10/22限定登場）
- 特色美食推薦：京都 天のめし 職人現炸天婦羅（推薦價105元起）
- 爆款話題甜點：東京 POMME d'AMOUR Tokyo 人氣蘋果糖（創下單日銷售1000顆紀錄，首日第一梯次號碼牌發放一小時內即完售）
不只要逛日本展！更多日式美食加碼吃
推薦閱讀：免費升級吃到飽！日山割烹壽喜燒「每月只有1天」吃到飽要搶訂位，山形牛週年套餐3大優惠
推薦閱讀：東京神級粉雪炸豬排「成蔵」菜單、訂位辦法先看！5款靈魂沾醬這樣最搭，白飯、生菜無限續
推薦閱讀：熊本熊到全家賣萌！阿蘇牛乳海鹽軟歐、不知火柑橘泡芙6款新品，39元吃九州美食