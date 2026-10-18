免費升級吃到飽！日山割烹壽喜燒「每月只有1天」吃到飽要搶訂位，山形牛週年套餐3大優惠

編輯 鄭雅之 表示：竟然現在才知道日山壽喜燒有隱藏版吃到飽優惠！每個月只有一天要搶訂位～

身為肉控如果還沒吃過這家真的說不過去，東京百年名店日山割烹壽喜燒登台滿一週年，這次特別把本店最受歡迎的山形牛空運來台，推出豪華八道式全牛宴。原本限量供應的高級和牛，現在在台北就能輕鬆品嚐，週年慶更祭出逢一折抵與清酒優惠，每月第四個星期二點選2888元以上套餐還享肩胛升級吃到飽，絕對是老饕不可錯過的頂級饗宴。



▲正宗米其林等級日山割烹壽喜燒登台滿週年，主廚特製厚切和牛壽喜燒沾蛋黃醬更顯滑順。(攝影：鄭雅之)

▲日山割烹壽喜燒限定山形牛全牛宴主打厚切和牛壽喜燒，搭配山藥泥蛋黃醬享用。(攝影：鄭雅之)





職人嚴選極致山形牛！百年職人嚴選鑑定

傳承百年的專業鑑定技術，讓日山割烹壽喜燒對肉質擁有極高標準。這次引進的山形牛來自日夜溫差大的山形縣，擁有細緻的油花與優雅脂香。專業的目利師從牛隻身形到油脂比例都嚴格把關，每月空運限量配額。饕客不用飛到東京本店，在台北就能享用極緻肉品帶來的頂級絕妙滋味，感受日本職人精神對食材的極致追求。



▲和牛蒸籠蒸以溫和蒸氣帶走多餘油脂，呈現日山極致肉品的清爽風味。(攝影：鄭雅之)





和牛刺身配海膽無花果一吃就開胃

全牛宴套餐由頂級前菜拉開序幕，選用極其稀有的月眉部位搭配海膽與魚子醬推出「和牛刺身」，呈現多層次的濃郁口感。接著上場的「山形牛 花之卷」以淡雪鹽提味，特品「和牛蒸籠蒸」則用溫和蒸氣帶走多餘油脂。強肴「朴葉和牛 味噌風」結合高山鄉土料理概念，透過八丁味噌與朴葉香氣的烘托，完美凸顯肩胛肉質的濃郁風味，層層遞進令人驚艷。



▲日山割烹壽喜燒前菜選用稀有月眉部位搭配海膽與魚子醬，呈現極致美味的和牛刺身。(攝影：鄭雅之)





重頭戲厚切和牛壽喜燒震撼登場暖心又暖胃

饗宴高潮由重頭戲「厚切和牛壽喜燒」接棒，肋眼部位煎香後加入百年獨門醬汁烹煮，沾取山藥泥蛋黃醬口感滑順無比。尾聲的「和牛山椒燒＆和牛野菌炊飯」吸滿香濃高湯，再配上鮮甜清澈的「海の味 和牛清湯」，將整場宴席的滋味收在淡雅甘甜之中。最後享用特製甘物「菓物最中」，為秋冬時節的精緻餐桌劃下完美的句點。



▲和牛山椒燒搭配吸滿牛高湯旨味的野菌炊飯，帶來滿滿的秋季味覺體驗。(攝影：鄭雅之)

▲海の味和牛清湯將高湯與鮑魚大根細火慢蒸，轉化為淡雅鮮甜的完美風味。(攝影：鄭雅之)





清酒買一送一！再加碼月底免費升級吃到飽

為了讓老饕們大飽口福，活動期間點選全牛宴還會免費加贈彈牙的手打烏龍麵，吸滿壽喜燒醬汁與和牛脂香後讓人幸福感爆棚。除了全牛宴之外，店家更祭出指定日數折扣與清酒買一送一的超狂優惠，每月第四個星期二點指定套餐還能享受肩胛部位吃到飽。不論是家庭聚餐或是約會犒賞自己，都是這個秋冬體驗頂級日式割烹饗宴的最佳首選。



▲週年慶期間享用頂級山形牛全牛宴免費加贈手打烏龍麵，承接壽喜燒醬汁與和牛脂香。(攝影：鄭雅之)

▲正宗關東壽喜燒將頂級和牛煎香後加入百年獨門醬汁，每月第四個星期二點選指定套餐更享有肩胛部位升級吃到飽。(攝影：鄭雅之)

日山割烹壽喜燒 一週年 優惠活動

活動日期：2026年10月13日（二）至 11月12日（四）

優惠活動：

逢一有禮優惠：活動期間日期數字含有 1，任一套餐即享9折優惠（服務費不打折，商業午餐不適用）。

平日折扣日（共9天）：10/13、10/14、10/15、10/16、10/19、10/21、11/10、11/11、11/12

週末折扣日（共4天）：10/17、10/18、10/31、11/1





平日折扣日（共9天）：10/13、10/14、10/15、10/16、10/19、10/21、11/10、11/11、11/12 週末折扣日（共4天）：10/17、10/18、10/31、11/1 清酒買一送一：午餐及晚餐時段到店消費，享日山清酒 240ml 買一送一。

餐點加碼禮：點選頂級山形牛全牛宴，免費加贈手打烏龍麵乙份。





日山割烹壽喜燒 吃到飽優惠升級

每月第四個星期二，點選2888元以上套餐，肩胛部位享升級吃到飽。





日山割烹壽喜燒 店家資訊

地址：台北市信義區松高路19號（新光三越台北信義新天地A4館4樓）

電話：（02）2758-6858

營業時間：11:30～14:30，18:00～21:30

價位說明：山形牛全牛宴套餐每位 NT$5,880元（需另加收一成服務費）





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▲台北日山割烹壽喜燒將頂級山形牛放入蒸籠，鎖住和牛的天然脂香。(攝影：鄭雅之)

▲強肴朴葉和牛味噌風結合高山鄉土料理特色，透過八丁味噌燒製凸顯肩胛肉質。(攝影：鄭雅之)

▲先付山形牛花之卷以沙朗薄片包裹和牛碎肉再撒上淡雪鹽提味，口感極具層次感。(摄影：鄭雅之)

▲日山割烹壽喜燒全牛宴甘物菓物最中，以自製白豆沙搭配時令水果精緻呈現。(攝影：鄭雅之)



