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> 圖文創作 > 宜蘭虎牌米粉觀光工廠》超萌老虎巴士.懷舊街景超好拍，古早味米粉免費吃到飽，PaMi曾拌麵宜蘭館免費參觀｜

宜蘭虎牌米粉觀光工廠》超萌老虎巴士.懷舊街景超好拍，古早味米粉免費吃到飽，PaMi曾拌麵宜蘭館免費參觀｜

2023-09-01 10:02:21 紫色微笑 人氣：106
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紫色微笑

發表篇數：1227篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 五結鄉


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位於宜蘭五結鄉的虎牌米粉產業文化館，也是宜蘭熱門親子觀光工廠之一，最近又新增了PaMi曾拌麵宜蘭館免費參觀，門前多了造型可愛的老虎公車。這裡有世界米粉介紹，還有米粉發展過程的說明。這裡是寓教於樂好去處，彩繪碗米粉、電鍋炒米粉DIY體驗，很多校外教學會到這裡參訪。舊時代生產設備的發展，回到1970那個年代，虎牌米粉創業過程的時空街景，讓人印象深刻。這裡最受歡迎的是懷舊米粉攤別忘了試吃有名的虎牌米粉炒古早味米粉免費吃到飽啊!!吃完順遊五結美食，好吃又好玩啊！附近宜蘭住宿則推薦綠舞國際觀光飯店、，都是不錯的選擇！

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本文章重點(快速連結)

虎牌米粉觀光工廠 曾拌麵國際麵館宜蘭館 如何去?

【虎牌米粉】

  • 地址：宜蘭縣五結鄉利興三路5號 地圖導航
  • 電話：03-9907718
  • 營業時間：09:00-17:30

【PaMi 宜蘭館】

  • 地址：宜蘭縣五結鄉利興三路五號1樓
  • 營業時間：週一至週日 10:00 ~ 18:00
  • 電話：03-990-1925

【停車場】

虎牌米粉、曾拌麵兩棟共用超大停車場，開車來很方便

虎牌米粉觀光工廠 門票 DIY

【虎牌米粉門票】

  1. 全票200元/位(含100元折抵消費及1個DIY)
  2. 優惠票100元/位(65歲以上、12歲以下、宜蘭縣民、身心障礙者及陪同)，購票時請出示相關證件
  3. 三歲以下可以免票入場

【虎牌米粉 DIY價位】

  • 門票含100元折抵消費及1個DIY，營業時間內皆可體驗
  • 電鍋炒米粉DIY教學體驗：
    平日-10:00/11:00/14:00/15:00
    假日-10:00/11:00/14:00/15:00/16:00
  • 導覽時間:每日:09:30/11:30/13:30/15:30(每2個小時一場)
  • FB ｜Google地圖

虎牌米粉也是很多學校校外教學愛來的場所，園區內有超大免費停車場，連遊覽車都是一台台進來啊!

戶外空間大，會車都沒問題

好一陣子沒來這裏了，沒想到這裏多了個超萌的虎公車!!

 

虎牌米粉觀光工廠 環境及導覽

  • 導覽時間:每日:09:30/11:30/13:30/15:30(每2個小時一場)

虎牌米粉創立的1970年代，製作出屬於自己的彩繪米粉、體驗電鍋炒米粉的樂趣或是製作米粉的體驗等，還可以在館內免費品嚐吃到飽的米粉

工廠內復古懷舊的彩繪牆及逼真的場景都可以盡情的打卡拍照，最後還能買到純米製作的米粉及伴手禮回家

 

環境介紹，有專業人員導覽

米粉製造的機器，從古早製作的工具，到現在全自動化現代生產設備，成為現在家喻戶曉的好味道


 

虎牌米粉觀光工廠 復古風場景超好拍

工廠內復古懷舊的彩繪牆及逼真的場景，讓大家盡情的打卡拍照


舊時代旅店、矮房、阿公的腳踏車、偉士牌機車以及阿嬤ㄟ灶腳，多麼令人懷念的舊時光…

光明照相館，古早相機、宜蘭早期老影像，展現古老宜蘭風情


假裝裝賣麵的學童，真可愛

來坐車喔~~車長先生也來招客人了

這裡實在太適合拍照啦!!

舊時代的電影畫風，真是令人回味無窮!


阿嬤ㄟ灶腳，今晚吃甚麼呢?!

乖孫~~要吃的東西，一切從頭開始做吧!!

還有雜貨店可以逛，好有趣



甚麼都有賣，甚麼都不奇怪!!哈哈哈，好多小時候的回憶呢!!

當然，虎牌米粉這裡也買的到喔!!


最後買到純米製作的米粉及伴手禮回家，真是大豐收!!

 

虎牌米粉觀光工廠 DIY彩繪碗米粉、電鍋料理

虎牌米粉門票都可以折抵DIY，全票200元/位(含100元折抵消費及1個DIY)，真是太超值了!!

買票入場後有給兌換卷，可在商店兌換虎牌商品一份，或是體驗一種DIY

  • 彩繪碗米粉DIY體驗:營業時間內皆可體驗
  • 電鍋炒米粉DIY教學體驗：
    平日-10:00/11:00/14:00/15:00
    假日-10:00/11:00/14:00/15:00/16:00

體驗資訊： 

　1. 彩繪碗米粉 DIY 任意時間，憑兌換券換取材料包

　2. 電鍋料理 DIY 憑兌換券至體驗區換取材料包

 

最能吸引小朋友的DIY，製作出屬於自己的彩繪米粉

米粉盒內容物

桌上有DIY步驟說明，彩繪工具供大家使用，小朋友們先把米粉碗外的紙張塗滿顏色
蓋上虎牌印章後，紙張黏在米粉碗外，接著塑膠套住碗合成一體，就完成啦!


放進袋子裡，成品帶回家自己煮，真是有趣!

 

虎牌米粉觀光工廠 古早味米粉免費吃到飽

廠內最受歡迎的地方，阿嬌米粉攤

免費炒米粉吃到飽，還有遊客自備碗筷，實在是太專業了!!

要加甚麼醬自己來啊!!

吃個兩碗都沒問題!

虎牌正通米粉產業文化館，展示館那個年代1970年場景，這裡是寓教於樂好去處，走到懷舊米粉攤別忘了試吃有名的虎牌米粉炒!

非常值得參訪喔!

 

曾拌麵宜蘭館

PaMi曾拌麵國際麵館宜蘭館/ PaMi曾拌麵宜蘭館，就在虎牌米粉產業文化館之中，算是館中館吧
兩者是獨立分開的!

上頭寫著虎牌製麵，說不定曾拌麵就是在這裏做的

櫃台後方是用麵體做成的裝飾物，排列整齊很像磁磚呢

天花板上方則是用竹盤來點綴

架上擺滿曾拌麵的全系列品牌商品以及周邊小物之外，同時也有曾米粉哦

麵體本身都差不多，但裏面的醬汁不同，就會有不同的口味

曾拌麵宜蘭館另一個亮點就是這裏有實體的麵館!!

曾拌麵宜蘭館 菜單價位

主要有乾麵、湯麵、湯米粉及飲品區

主打出宜蘭的代表口味『三星蔥雞絲拌麵』, 代表台灣口味的『沙茶羊肉拌麵』、『蛤蜊白湯麵』；充滿異國風味的『海鮮叻沙米粉』、『豚骨煨麵』；重口味絕對會喜歡的『剁椒牛肉拌麵』、『酸湯魚肥腸麵』和『打滷麵』

蛤蜊白湯麵

這套我們搭配的套餐，麵的湯頭鮮美，白菜也焢的很軟爛好入味，另外有兩道小菜及一杯飲料

三星蔥雞絲拌麵

每一口麵都嚐的到蔥油的清香，搭配手撕雞絲，也算不錯吃。只是兩者就都是觀光客的價位。只能說任君挑選囉

曾拌麵宜蘭館 資訊

【PaMi 宜蘭館】

  • 地址：宜蘭縣五結鄉利興三路五號1樓
  • 營業時間：週一至週日 10:00 ~ 18:00
  • 電話：03-990-1925

虎牌米粉觀光工廠 資訊

  • 地址：宜蘭縣五結鄉利興三路5號
  • 電話：03-9907718
  • 門票：
  1. 全票200元/位(含100元折抵消費及1個DIY)
  2. 優惠票100元/位(65歲以上、12歲以下、宜蘭縣民、身心障礙者及陪同)，購票時請出示相關證件
  3. 三歲以下可以免票入場
  • 營業時間：09:00-17:30
  • 彩繪碗米粉DIY體驗:營業時間內皆可體驗
  • 電鍋炒米粉DIY教學體驗：
    平日-10:00/11:00/14:00/15:00
    假日-10:00/11:00/14:00/15:00/16:00
  • 導覽時間:每日:09:30/11:30/13:30/15:30(每2個小時一場)
  • FB ｜Google地圖

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