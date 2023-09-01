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位於宜蘭五結鄉的虎牌米粉產業文化館，也是宜蘭熱門親子觀光工廠之一，最近又新增了PaMi曾拌麵宜蘭館免費參觀，門前多了造型可愛的老虎公車。這裡有世界米粉介紹，還有米粉發展過程的說明。這裡是寓教於樂好去處，彩繪碗米粉、電鍋炒米粉DIY體驗，很多校外教學會到這裡參訪。舊時代生產設備的發展，回到1970那個年代，虎牌米粉創業過程的時空街景，讓人印象深刻。這裡最受歡迎的是懷舊米粉攤別忘了試吃有名的虎牌米粉炒，古早味米粉免費吃到飽啊!!吃完順遊五結美食，好吃又好玩啊！附近宜蘭住宿則推薦綠舞國際觀光飯店、，都是不錯的選擇！

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虎牌米粉觀光工廠 曾拌麵國際麵館宜蘭館 如何去?

【PaMi 宜蘭館】

地址：宜蘭縣五結鄉利興三路五號1樓

營業時間：週一至週日 10:00 ~ 18:00

電話：03-990-1925

【停車場】

虎牌米粉、曾拌麵兩棟共用超大停車場，開車來很方便

虎牌米粉觀光工廠 門票 DIY

【虎牌米粉門票】

全票200元/位(含100元折抵消費及1個DIY) 優惠票100元/位(65歲以上、12歲以下、宜蘭縣民、身心障礙者及陪同)，購票時請出示相關證件 三歲以下可以免票入場

【虎牌米粉 DIY價位】

門票含100元折抵消費及1個DIY，營業時間內皆可體驗

電鍋炒米粉DIY教學體驗：

平日-10:00/11:00/14:00/15:00

假日-10:00/11:00/14:00/15:00/16:00

虎牌米粉也是很多學校校外教學愛來的場所，園區內有超大免費停車場，連遊覽車都是一台台進來啊!

戶外空間大，會車都沒問題

好一陣子沒來這裏了，沒想到這裏多了個超萌的虎公車!!

虎牌米粉觀光工廠 環境及導覽

導覽時間:每日:09:30/11:30/13:30/15:30(每2個小時一場)

虎牌米粉創立的1970年代，製作出屬於自己的彩繪米粉、體驗電鍋炒米粉的樂趣或是製作米粉的體驗等，還可以在館內免費品嚐吃到飽的米粉

工廠內復古懷舊的彩繪牆及逼真的場景都可以盡情的打卡拍照，最後還能買到純米製作的米粉及伴手禮回家

環境介紹，有專業人員導覽

米粉製造的機器，從古早製作的工具，到現在全自動化現代生產設備，成為現在家喻戶曉的好味道





虎牌米粉觀光工廠 復古風場景超好拍

工廠內復古懷舊的彩繪牆及逼真的場景，讓大家盡情的打卡拍照





舊時代旅店、矮房、阿公的腳踏車、偉士牌機車以及阿嬤ㄟ灶腳，多麼令人懷念的舊時光…

光明照相館，古早相機、宜蘭早期老影像，展現古老宜蘭風情





假裝裝賣麵的學童，真可愛

來坐車喔~~車長先生也來招客人了

這裡實在太適合拍照啦!!

舊時代的電影畫風，真是令人回味無窮!





阿嬤ㄟ灶腳，今晚吃甚麼呢?!

乖孫~~要吃的東西，一切從頭開始做吧!!

還有雜貨店可以逛，好有趣







甚麼都有賣，甚麼都不奇怪!!哈哈哈，好多小時候的回憶呢!!

當然，虎牌米粉這裡也買的到喔!!





最後買到純米製作的米粉及伴手禮回家，真是大豐收!!

虎牌米粉觀光工廠 DIY 彩繪碗米粉、 電鍋料理

虎牌米粉門票都可以折抵DIY，全票200元/位(含100元折抵消費及1個DIY)，真是太超值了!!

買票入場後有給兌換卷，可在商店兌換虎牌商品一份，或是體驗一種DIY

彩繪碗米粉DIY體驗:營業時間內皆可體驗

電鍋炒米粉DIY教學體驗：

平日-10:00/11:00/14:00/15:00

假日-10:00/11:00/14:00/15:00/16:00



★ 體驗資訊： 1. 彩繪碗米粉 DIY 任意時間，憑兌換券換取材料包 2. 電鍋料理 DIY 憑兌換券至體驗區換取材料包

最能吸引小朋友的DIY，製作出屬於自己的彩繪米粉

米粉盒內容物

桌上有DIY步驟說明，彩繪工具供大家使用，小朋友們先把米粉碗外的紙張塗滿顏色

蓋上虎牌印章後，紙張黏在米粉碗外，接著塑膠套住碗合成一體，就完成啦!



放進袋子裡，成品帶回家自己煮，真是有趣!



虎牌米粉觀光工廠 古早味米粉免費吃到飽

廠內最受歡迎的地方，阿嬌米粉攤

免費炒米粉吃到飽，還有遊客自備碗筷，實在是太專業了!!





要加甚麼醬自己來啊!!

吃個兩碗都沒問題!

虎牌正通米粉產業文化館，展示館那個年代1970年場景，這裡是寓教於樂好去處，走到懷舊米粉攤別忘了試吃有名的虎牌米粉炒!

非常值得參訪喔!

曾拌麵宜蘭館

PaMi曾拌麵國際麵館宜蘭館/ PaMi曾拌麵宜蘭館，就在虎牌米粉產業文化館之中，算是館中館吧

兩者是獨立分開的!

上頭寫著虎牌製麵，說不定曾拌麵就是在這裏做的

櫃台後方是用麵體做成的裝飾物，排列整齊很像磁磚呢

天花板上方則是用竹盤來點綴

架上擺滿曾拌麵的全系列品牌商品以及周邊小物之外，同時也有曾米粉哦

麵體本身都差不多，但裏面的醬汁不同，就會有不同的口味

曾拌麵宜蘭館另一個亮點就是這裏有實體的麵館!!

曾拌麵宜蘭館 菜單價位

主要有乾麵、湯麵、湯米粉及飲品區

主打出宜蘭的代表口味『三星蔥雞絲拌麵』, 代表台灣口味的『沙茶羊肉拌麵』、『蛤蜊白湯麵』；充滿異國風味的『海鮮叻沙米粉』、『豚骨煨麵』；重口味絕對會喜歡的『剁椒牛肉拌麵』、『酸湯魚肥腸麵』和『打滷麵』

蛤蜊白湯麵

這套我們搭配的套餐，麵的湯頭鮮美，白菜也焢的很軟爛好入味，另外有兩道小菜及一杯飲料

三星蔥雞絲拌麵

每一口麵都嚐的到蔥油的清香，搭配手撕雞絲，也算不錯吃。只是兩者就都是觀光客的價位。只能說任君挑選囉

曾拌麵宜蘭館 資訊

【PaMi 宜蘭館】

地址：宜蘭縣五結鄉利興三路五號1樓

營業時間：週一至週日 10:00 ~ 18:00

電話：03-990-1925

虎牌米粉觀光工廠 資訊 地址：宜蘭縣五結鄉利興三路5號

電話：03-9907718

門票： 全票200元/位(含100元折抵消費及1個DIY) 優惠票100元/位(65歲以上、12歲以下、宜蘭縣民、身心障礙者及陪同)，購票時請出示相關證件 三歲以下可以免票入場 營業時間：09:00-17:30

彩繪碗米粉DIY體驗:營業時間內皆可體驗

電鍋炒米粉DIY教學體驗：

平日-10:00/11:00/14:00/15:00

假日-10:00/11:00/14:00/15:00/16:00

平日-10:00/11:00/14:00/15:00 假日-10:00/11:00/14:00/15:00/16:00 導覽時間:每日:09:30/11:30/13:30/15:30(每2個小時一場)

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