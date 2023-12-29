桃園人最嗨跨年晚會就在青埔！桃園跨年晚會將於12/31晚間七點整在高鐵站前廣場熱鬧開場，邀請動力火車、丁噹等十幾組實力派唱將接力登台現場，更邀請到人氣韓團N.Flying李承協、柳會勝，以及新生代男團「AcQUA源少年」開唱，為桃園人帶來最不一樣的跨年晚會。然而除了聽免費的跨年演唱會，怎麼去最方便、最快速，更是大家最想知道的資訊，現在就整理桃園跨年晚會交通管制、大眾交通加開班次和接駁車等資訊，用9張圖讓大家一次看個明白。







桃園市政府特別準備免費接駁車，共有桃園線和中壢線兩條，桃園線班次將來回桃園火車站後站和高鐵桃園站，去程晚間18:00~22:00、回程23:00~02:00，每10~20分鐘依人潮機動調整班距。中壢線則是在中壢元化路發車到機運A22老街溪站，來回時間和桃園線一樣。另外，1/1凌晨1:00還有加開大溪線和龍潭線各一班，方便各地桃園人前去青埔跨年嗨翻天。







除了接駁車之外，還提前規劃「機場捷運41小時不休班」、「高鐵直達」及「市區公車」等方式前往會場。就連自行開車的朋友也照顧到了，提供「免費汽、機車停車場」及「部分道路開放紅黃線停車」等措施，避免現場混亂影響跨年的好心情。而台鐵 1月1日凌晨加開跨年散場區間車，北上民眾建議可搭乘1022區間快車(新竹往松山)，南下民眾建議可搭乘1305(松山往新竹)、1309(台北往新竹)、1313(松山往新竹)的區間車。





2024桃園星際城跨年晚會

地點：桃園高鐵站前廣場

活動時間：2023/12/31 晚間七點開始



2024桃園星際城跨年晚會 周邊交通管制區

