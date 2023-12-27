在地桃園人都衝龍潭跨年！今年桃園跨年夜很忙，不僅在高鐵站前有跨年晚會之外，龍潭大池也推出在地話年煙火音樂會，將施放220秒絢麗花火點亮龍潭的夜空，並於下午三點開始邀請到火舞、樂團、舞團等團體帶來精彩表演，從下午一路嗨玩到2024年。特別整理2024桃園龍潭跨年音樂會活動時間、節目表演、交通資訊等資訊，這週末跨年就到龍潭放空。







於12/31下午三點在桃園龍潭大池熱鬧登場的「龍潭大池跨年煙火音樂會」，在水池上打造龍潭大池西岸水上舞台，邀請到藝文團體「馬戲之門」及「即將成真火舞團」帶來互動體驗的特技表演，無論大小朋友都看到目不轉睛。而「嗨客慶新年」則是由客家局規劃表演節目，由第16屆金曲獎最佳客語演唱人-東東（湯運煥）領軍，顛覆大家對於客家音樂的印象。







夜晚降臨後的重頭戲「龍潭這Young最精彩」，請到桃園在地表演團體或在職的高中生接力表演，等待最後跨年倒數時間到來，將施放長達220秒的水上煙火秀，將整個龍潭大池點亮，絢爛花火倒映在水面上形成絕美畫面，只要是龍潭人就要到現場。



推薦閱讀：桃園羅浮溫泉免費泡湯！桃園秘境「羅浮溫泉」終於重新開放了，7天免費入場快到桃園泡美人湯。





2024桃園跨年 龍潭大池跨年煙火音樂會 活動資訊

時間：2023/12/31 15:00~00:00

地點：桃園市龍潭區上林里中豐路上林段115巷11號(桃園龍潭大池西岸水上舞台)



2024龍潭大池跨年節目表、卡司

奇幻馬戲水岸火舞秀 表演時間

15:00~15:30 近即的小丑馬戲 馬戲之門

16:00~16:50 火舞匯演 即將成真火舞團



嗨客慶新年 節目表

19:00~19:07 肚皮舞表演 莉西雅舞團

19:07~19:15 熱力舞蹈表演 龍潭宋老師排舞班隊

19:15~19:23 古典舞蹈表演 莉西雅舞團

19:23~19:30 樂活舞蹈表演 龍潭宋老師排舞班隊

19:30~21:00 客家音樂主題演出 金曲團隊-東東樂團、華昇、彭月春



龍潭這young最精彩 節目表

21:00~21:05 開場介紹

21:05~21:10 開場舞蹈表演

21:10~21:40 桃園星人秀：尖叫螺絲

21:40~21:50 桃園星人秀：呂儀(啟英高中)

21:50~21:55 學校社團舞蹈組：中原大學嘻研社

21:55~22:10 桃園星人秀：溫軒宇(龍華科大)

22:10~22:30 學生社團：Ai

22:30~22:45 桃園星人秀：李霈雯

22:45~22:50 學校社團舞蹈組：中原大學嘻研社

22:50~23:20 桃園星人秀：集夢所

23:20~23:40 桃園星人秀：徐仁豪

23:40~23:55 長官貴賓致詞

00:00 220秒龍潭大池跨年煙火秀



龍潭大池跨年煙火音樂會 交通資訊

開車

國道1號：平鎮系統交流道下 - 省道臺66線 - 市道113甲線 - 省道臺3線

國道3號：龍潭交流道下 - 市道113乙線 - 省道臺3線



大眾運輸

台鐵轉客運：於台鐵中壢站下，轉搭新竹客運至龍潭大池站下車。