桃園人今天就衝去泡湯！睽違近9個月、再度重新開放的「桃園羅浮溫泉」，終於在聖誕節12/25當天強勢回歸，並祭出連續七天試營運優惠，只要在12/31前就能免費入場泡羅浮溫泉，享受最遠近馳名的美人湯，寒流來襲時最需要來泡一下。







位於桃園復興鄉、拉拉山山腳下的「羅浮溫泉」，於今年四月進行大規模整修，園區設計融入泰雅族文化，除了戶外原有的SAP池、藥草浴池與兒童戲水區，還新增6個露天溫泉揪大家在群山圍繞之下來場愜意舒壓之旅。其溫泉因當地地質富含豐富碳酸氫鈉鹽泉，使人肌膚恢復年輕樣貌，故有「美人湯」美譽。







目前到12/31皆可免費進入羅浮溫泉中泡湯，剛好趁寒流來襲前去泡湯舒壓。還可以順遊小烏來天空步道、水圳古道、義興吊橋等周邊景點，勢必將成為桃園人心中搶打卡的新景點，將桃園人最愛的後花園「復興鄉」再添一名戰將。



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桃園羅浮溫泉

試營運日期：2023/12/25~2023/12/31

優惠活動：活動期間免費入場泡湯。

地址：桃園市復興區5鄰140號

正式營運日期：尚未公布



羅浮溫泉門票資訊

2024/01/01起羅浮溫泉湯池正式恢復營運起，將調整門票價格為全票300元，兒童及長者門票180元，團體180元，復興區居民90元。