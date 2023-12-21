台北人賞花拍不停！台北市政府近年來以「花IN台北」為品牌，將台北城打造成一年四季都有花海可以免費拍的花都。為了迎接2024新年到來，特意公告明年整年度15個花季，無論是陽明山茶花展、內湖夜櫻季、春節走春必去北投三層崎花海等，從一月到十二月整年度都有繽紛浪滿花海等待著大家。
2024花IN台北以「城市有花・四季綻放」為主軸，打造15場浪漫花季，近日在四四南村中推出AR「花IN台北品牌聖誕樹」，只要找到活動看板，開啟相機對準台北101，就能拍到懸浮於空中「花IN台北聖誕樹」，一旁還有花瓣飄落的畫面，為全新花季揭開序幕。
拍不完的台北花季，從台北茶花展、媲美日本花毯「三層崎花海」、藏在貓空的「樟樹步道花海」、夜間漫步好去處「樂活夜櫻季」、台北人後花園「陽明山花季」、超過10萬株「士林官邸鬱金香展」、最浪漫「台北玫瑰展」、初夏必拍的「竹子湖海芋季及繡球花季」，以及各地河濱公園也在台北市努力下成為一年四季賞花秘境。
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2024花IN台北 花季時間
台北茶花展 2024/1/5~1/14
地點：陽明山花卉試驗中心
樂活夜櫻季 2024/1/26~2/29
地點：內湖樂活公園
三層崎花海 2024/2/1~3/31
地點：北投社三層崎公園
樟樹步道花海 2月～3月上旬、5月中旬～6月中旬、9月～10月上旬
地點：貓空樟樹步道
陽明山花季 2024/2/7~3/17
地點：陽明公園
士林官邸鬱金香展 2024/2/22~3/3
地點：士林官邸公園
台北玫瑰展 2024/3/1~3/31
地點：花博公園新生園區
台北杜鵑花季Ｘ花伴野餐 2024/3/1~3/31
地點：大安森林公園及城南地區
竹子湖海芋季及繡球花季
海芋 3月～4月、繡球花 5月～6月
地點：陽明山竹子湖地區
台北河濱花海
1月～2月 古亭河濱公園
6月～7月中旬 河雙21河濱公園
10月～11月中旬 大佳河濱公園
11月～12月 延平河濱公園
關渡花海 11月
地點：北投區
士林官邸菊展 2024/11/29~12/15
地點：士林官邸公園