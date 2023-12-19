淡水人不用出城也有耶誕跨年派對！沿著淡水河畔漫步，徐徐微風和海花聲響是流浪到淡水的旅人最舒壓的環境。而沿著河堤旁到底的「淡水海關碼頭」，近年來在歲末年終之際推出耶誕跨年主題活動，今年以龍年和淡水歷史相結合，推出「星光恐龍的秘密基地」活動，除了有裝置藝術、光廊之外，也將有市集、音樂表演等活動等著大家前去朝聖。
於1872年，馬偕博士乘坐海龍號抵達淡水海關碼頭，帶來各式各樣稀奇古怪的舶來品，揭開淡水歷史的新篇章。這次為了迎接新年「龍年」到來，特意以「星光恐龍的秘密基地」為主題，由俏皮可愛的恐龍坐鎮，有卡在淡水古蹟博物館紅磚屋上的恐龍屁屁，也有閃耀龍城、星光劍龍、展翅翼龍等3大光影廊道，為淡水增添一絲療癒感。
並於12/23、12/24耶誕前週末規劃恐龍音樂市集，連續兩天下午一點至晚間七點期間，除了有美食、文創小物匯集的恐龍市集之外，也有免費的耶誕音樂會表演，讓淡江學長有藉口可以約曖昧學妹一起到海關碼頭約會。而跨年場當然也不缺席，12/30~明年1/1連續三天都有舞會和搖滾演唱會，重磅請到法蘭黛樂團、薄荷水晶、LEO王免費嗨唱，就算不出淡水城也能玩到翻。
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光映淡水 星光恐龍的秘密基地 活動資訊
日期：即日起至2024/02/25
地點：地址:新北市淡水區中正路259號，淡水海關碼頭
光映淡水 光影廊道
廊道主題：閃耀龍城、星光劍龍、展翅翼龍
點燈時間：17:00-22:00
光映淡水 恐龍音樂市集
日期：2023/12/23-2023/12/24
地點：淡水海關碼頭
活動時間：
耶誕音樂會：13:00-19:00
恐龍市集：13:00-19:00
尋找恐龍蛋：15 :00-16:00 （現場報名）
光映淡水 恐龍星光派對
日期：112/12/30-113/01/01
地點：淡水海關碼頭
活動內容：
1、恐龍舞會 12/30（六）15:00-16:00
2、搖滾演唱會 12/31（日）15:00-21:00
3、星光恐龍 Reborn 12/31（日）13:00-17:30（現場報名，滬水一方3樓）