日本人都搶著打卡的「THE哆啦A夢展」終於快閃到台北中正紀念堂了！貫穿七八年級生兒童記憶的日本長青動漫《哆啦A夢》，號召28位日本人氣藝術家重新詮釋心中獨一無二的哆啦A夢。這次搶先在開展前邀請到參展藝術家鴻池朋子親臨現場，在巨型創作《靜香的洞窟》前透過老師的角度，認識不一樣的哆啦A夢世界。







鐵粉敲碗許久的「THE 哆啦A夢展 台北 2023」將於12/16至明年4/7在中正紀念堂開展，匯集村上隆、奈良美智、蜷川實花、鴻池朋子等28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為概念，利用複合媒材、影像、立體裝置等不同表現形式分別創作出各種不同樣貌的作品，重新詮釋全新的哆啦A夢世界，讓人從頭逛到尾驚喜萬分。







今日創作《靜香的洞窟》藝術家鴻池朋子也親臨展場，高5公尺、寬12公尺超震撼的作品，以靜香為主角，顛覆大家對於靜香溫柔可愛的個性。從作品中可以看見全裸的靜香被巨狼叼在口中，一旁還有同樣是全裸但沈睡中的大雄、胖虎、小夫圍繞在四周，四周還有老鼠、正在交配下蛋的青蛙、巨蟒、小鳥等多樣性動物，是具有張力的作品。





THE 哆啦A夢展 台北 2023 活動資訊

展覽日期：2023/12/16(六)~2024/04/07(日)

休館日：2024/2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)

開放時間：10:00~18:00 (最晚購票及入場時間為17:30)

展覽地點：中正紀念堂1展廳

