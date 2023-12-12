日本人都搶著打卡的「THE哆啦A夢展」終於快閃到台北中正紀念堂了！貫穿七八年級生兒童記憶的日本長青動漫《哆啦A夢》，號召28位日本人氣藝術家重新詮釋心中獨一無二的哆啦A夢。這次搶先在開展前邀請到參展藝術家鴻池朋子親臨現場，在巨型創作《靜香的洞窟》前透過老師的角度，認識不一樣的哆啦A夢世界。
鐵粉敲碗許久的「THE 哆啦A夢展 台北 2023」將於12/16至明年4/7在中正紀念堂開展，匯集村上隆、奈良美智、蜷川實花、鴻池朋子等28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為概念，利用複合媒材、影像、立體裝置等不同表現形式分別創作出各種不同樣貌的作品，重新詮釋全新的哆啦A夢世界，讓人從頭逛到尾驚喜萬分。
今日創作《靜香的洞窟》藝術家鴻池朋子也親臨展場，高5公尺、寬12公尺超震撼的作品，以靜香為主角，顛覆大家對於靜香溫柔可愛的個性。從作品中可以看見全裸的靜香被巨狼叼在口中，一旁還有同樣是全裸但沈睡中的大雄、胖虎、小夫圍繞在四周，四周還有老鼠、正在交配下蛋的青蛙、巨蟒、小鳥等多樣性動物，是具有張力的作品。
鴻池朋子表示，此作品是以皮革為紙，是因為當時2011年發生311大地震後，對於許多事物和創作都失去動力，但卻在皮革上發現生命力，因為皮革會根據每天的溫度、濕度和空間進行變化，讓作品不再只是鎖在美術館中的藝術，而是展現出強大生命力的象徵，藉此表達人生猶如藝術品一樣不可以擁有保持原樣，都會根據人事物不同而改變，唯一不變的是活在當下、好好享受才是最重要的。
並分享創作過程中的趣事，有一次打開皮革發現老鼠群藏在其中，意外啟發他對於皮革的不同看法，於她而言是藝術品，於老鼠而言卻是食物，故而把這段趣事也畫在作品上，意外和怕老鼠的哆啦A夢碰撞出新火花。
此外，鴻池朋子更特別說明在藤子不二雄描繪之下的靜香，都比較保守、文靜，所以她用不一樣的畫風挑戰不一樣的靜香，讓人從中看見靜香的慾望。同時，也表示藝術作品的呈現並非藝術家說什麼便是什麼，希望大家到現場觀看後，重新解讀出專屬於每個人的意境。
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THE 哆啦A夢展 台北 2023 活動資訊
展覽日期：2023/12/16(六)~2024/04/07(日)
休館日：2024/2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)
開放時間：10:00~18:00 (最晚購票及入場時間為17:30)
展覽地點：中正紀念堂1展廳
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● 活動問題：
陪伴許多七八年級生成長的哆啦A夢，最小朋友羨慕的就是百寶袋中拿出來的各式各樣道具...
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● 活動時間：2023-12-12 00:31~2023-12-24 00:00
● 得獎公佈：2023-12-25 16:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
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