寶可夢大師直衝到台北寶可夢中心！期待超久的台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI，終於在今日正式在信義區新光三越A11開幕，由快龍和皮卡丘打卡點在門口迎接大家之外，更推出28款台北寶可夢中心開幕紀念周邊，窩客島特別整理限定商品售價、限購辦法，讓寶可夢大師邊衝、邊做功課，到現場直接下單爆買一波。此外，也特別提醒為了避免人潮擁擠，於每日上午8點發放入店整理券，憑券上面的入店時間才能順利入場。







台北寶可夢中心於今日熱鬧開幕，店內以台灣海島特色進行設計，有藍天大海和草原綠地的元素，而每間寶可夢中心獨家限定的打卡點，台北店由快龍和皮卡丘坐鎮在入口處迎賓，背景搭配環形動畫片段，入口的柱子上也有皮卡丘騎著快龍可愛圖騰妝點，讓鐵粉光是在門口就拍到走不了。







店內除了各式各樣周邊商品之外，還設置寶可夢集換式卡牌遊戲專區，展示著各種卡牌之外，現場也有販售不同等級的卡牌和卡牌套子，從可愛款到帥氣款都有。另一邊還有互動式精靈寶可夢遊戲沈浸式體驗，包括《寶可夢朱／紫》、《寶可夢傳說 阿爾宙斯》、《寶可夢 劍／盾》等，只要拿這對應的遊戲感應版放在機台中心，便會播放對應的遊戲動畫影片，讓人不小心腦波弱的想買回家玩。





台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI 開幕資訊

開幕日：2023/12/8

地點：110台北市松壽路11號3F，新光三越台北信義新天地A11館

營業時間：週日~週四 11:00~21:30 週五~週六 11:00~22:00

※實際營業時間以新光三越告示為準。



台北寶可夢中心 開幕紀念商品售價

快龍毛絨玩具 1420元、皮卡丘毛絨玩具 760元、胖丁毛絨玩具 760元、熊寶寶毛絨玩具 760元、寶可夢悠遊卡 100元、純金徽標 附專用展示框 150,000元、貼紙套組 260元、紙膠帶套組 290元、箱型便利貼 380元、皮卡丘橡膠掛繩 240元、快龍橡膠掛繩 240元、胖丁橡膠掛繩 240元、熊寶寶橡膠掛繩 240元、側開筆記本 260元、A4文件夾 80元、徽標胸針 210元、Shupatto環保袋 700元、附拉鍊毛巾 320元、浴巾 1,140元、墊子 1,040元、茶壺 1,010元、附蓋濾茶杯 700元、便當袋 790元、餐墊餐具套組 730元、杯套 410元、杯套 環保袋 410元、皮卡丘附蓋環保吸管 510元、熊寶寶附蓋環保吸管 510元



台北寶可夢中心開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」領取辦法

領取時間：2023/12/8~發完為止

領取地點、辦法：

1、寶可夢中心台北結帳櫃檯

領取方式：寶可夢中心台北消費不限金額即可獲得特典卡乙張。



2、新光三越台北信義新天地

領取方式：憑新光三越APP(已綁定會員)，或當日新光三越台北信義新天地不限金額的紙本銷貨明細，即可獲得特典卡乙張。

發放時間：每天早上11點至晚間21點

領取地點：

A9館 9F贈品處 12/8~12/12

A8館 B1秘密基地 12/8~12/15

A11館 6F贈品處 12/8~發完為止

A4館 3F貴賓中心 12/8~發完為止

A9館 8F贈品處 12/13~發完為止

A8館 7F贈品處 12/16~發完為止



台北寶可夢中心「入店整理券」領取辦法

發放時間：每日上午8點開始發放，將視現場人潮調整，可能會於營業時間結束前發放完畢的情況，請見諒。

注意事項：

1、請勿於店舖周邊深夜排隊。

2、一人僅限領取一張。若持有兩張以上的情形，視為無效。並僅限本人領取。

3、排隊領取途中，嚴禁同行者加入排隊，如欲領取多人份的入場整理券，請全員到齊後再排隊。

4、如未於入店整理券面記載之時間帶來店，將可能視為無效而無法入店。



