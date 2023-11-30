2023聖誕節裝置藝術必踩點！即將邁入最浪漫聖誕月，所有老公、男友都繃緊神經等待拍照技術期末考大魔王到來，只因為各地獨具一格的聖誕節打卡點紛紛點燈，讓日常街頭變成網美、網帥的街拍美照。窩客島整理13個北中南各地聖誕節免費景點，讓大家拍好、拍滿、狂發IG限動。







今年除了享譽國際的新北歡樂耶誕城一定要朝聖之外，貴婦百貨BELLAVITA也打造夢幻的雪白耶誕國度，讓網美直衝去打卡。打造台版「東京汐留」的佐登妮絲城堡星海聖誕節，以整片藍海燈飾營造出絕美氛圍。此外，今年也有許多超萌IP坐鎮，從巨型雪寶、搞怪賣萌的白爛貓、俏皮可愛的迪士尼、韓國巨星萊恩等，皆以各種聖誕裝置藝術邀請粉絲一起來狂歡。







2023聖誕必拍裝置藝術：板橋白爛貓耶誕城

新北歡樂耶誕城今年也超可愛，有白爛貓坐鎮在萬坪公園賣萌！作為台灣LINE貼圖排行榜冠軍王的白爛貓，無論是什麼活動、新品，總是會有一票死忠的爛爛粉追捧。為了替新北歡樂耶誕城造勢，在萬坪公園燈區中打造「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，7大打卡點讓爛爛粉狂拍到不想走。



全文報導：板橋白爛貓耶誕城曝光！板橋人搶拍「白爛貓耶誕城」7大打卡點、快閃店免費打卡，爛爛粉擠爆板橋賣萌。





2023聖誕必拍裝置藝術：SOGO忠孝館魔雪奇緣、達菲與好友耶誕小屋

大小朋友都尖叫衝SOGO忠孝館！每到歲末年終，夢幻的耶誕燈飾讓日常多了一絲浪漫感。今年SOGO忠孝館首度和香港迪士尼樂園獨家合作，為全新開園「魔雪奇緣世界」造勢，在SOGO忠孝館一樓廣場打造巨型雪寶、安娜和艾莎公仔打卡點之外，更設置超巨萌「達菲與好友耶誕小屋」，37吋巨型玩偶等大家到場合影賣萌。



全文報導：SOGO忠孝館變魔雪奇緣！6米高雪寶、達菲與好友耶誕小屋免費拍爆，再加碼送冰雪奇緣周邊小物。







2023聖誕必拍裝置藝術：心中山線型公園太空人、飄浮月球

沿著心中山線型公園往雙連站漫步，還能看見漂浮在半空中的巨型月球蓄勢待發，一旁路樹也掛上宛如星空的藍色燈飾妝點，現場也有各種不同造型的Ｑ萌小外太空人公仔，營造出外太空的夢幻感。而每年必拍的光廊也以漸層的光雕呈現，讓走過路過的人都停下腳步拍照。此外，連續九個週末還有「心中山漫遊宇宙市集」帶來100攤特色美食、小物等攤販，聖誕交換禮物就到這裡來尋寶。



全文報導：中山站耶誕試燈！心中山限定「Ｑ萌太空人、飄浮月球、粉紫光廊」夢幻登場，100攤耶誕市集逛起來。







2023聖誕必拍裝置藝術：台北101夢幻馬車、奇幻旋轉木馬、薔薇花廊

台北101四周路樹與花圃已妝點上璀燦的燈火，信義路側的「夢幻馬車」、「奇幻旋轉木馬」、及松智路側「薔薇花廊」陳列嶄新登場。今年台北101全館共35處耶誕打卡點將陸續曝光，每年以精品級陳列打造全台最具代表性的耶誕場域、彷如國外的濃厚佳節氛圍，讓台北101成為喜愛體驗耶誕節氛圍的顧客首選造訪的景點。



全文報導：台北101耶誕樹！2023台北101「夢想舞台耶誕音樂會」夢幻馬車、奇幻旋轉木馬、薔薇花廊，必拍搶先看。







2023聖誕必拍裝置藝術：BELLAVITA銀雪光影聖誕奇跡

堪稱最強、每年必拍的BELLAVITA2023耶誕節裝置藝術終於來了，這一次BELLAVITA寶麗廣塲要用雪白的光影、打造出全新「2023Wonderland銀雪光影聖誕奇跡」耶誕節造景藝術，每一個角度、每一個位置，都要讓網美、網帥拍到停不下來。



全文報導：BELLAVITA2023耶誕節！BELLAVITA寶麗廣塲Wonderland銀雪光影聖誕奇跡，必拍視角搶先公開。







2023聖誕必拍裝置藝術：佐登妮絲城堡星海聖誕節

佐登妮絲城堡為了讓網美、網帥可以多一個理由衝佐登妮絲城堡，特別在百坪的妮絲公主花園鋪上藍白交織的燈光，讓人一秒到日本、台版「東京汐留」。同時，還有兩座高達六米的粉紅聖誕樹燈、絕美落羽松林秘境，就是要讓網美、網帥拍到不想回家。



全文報導：佐登妮絲城堡星海聖誕節！佐登妮絲百萬燈海化身台版「東京汐留」天天夢幻飄雪秀，打造最浪漫星海聖誕節。







2023聖誕必拍裝置藝術：迪士尼100周年聖誕燈飾

迪士尼聖誕趴就在全台三井OUTLET、台中LaLaport夢幻點燈！為了歡慶迪士尼100周年慶，首度跨界和台灣三井不動產集團聯手打造四大主題勝丹燈飾，長達104天的迪士尼100周年主題燈飾，於林口、台中港、台南MITSUI OUTLET PARK以及台中LaLaport登場，全台共打造25個迪士尼聖誕裝置藝術，讓迪士尼鐵粉來趟迪士尼打卡巡迴之旅，用可可愛愛的經典角色陪大家度過聖誕節。



全文報導：迪士尼耶誕趴快閃北中南！104天免費「迪士尼100周年聖誕燈飾」夢幻點燈，迪士尼打卡點、福袋就在三井OUTLET、台中LaLaport。







2023聖誕必拍裝置藝術：統一谷關聖誕燈飾

在最美的自然風景上、建構屬於2023耶誕節最美的裝置藝術，統一谷關打造2023最美耶誕限定山谷燈光節，要讓旅人入住統一谷關的同時，不只是可以品嚐美食、欣賞山景、爽泡暖湯，在夜晚時還能在專屬耶誕節的山谷燈光節中，感受絢爛燈光與山景交織的絕美視覺盛宴。



全文報導：谷關最美耶誕節！統一谷關打造2023最美耶誕裝置打卡點，一泊二食美食與溫泉的寶藏行程一次GET。







2023聖誕必拍裝置藝術：萊恩耶誕車站

台中獨家重磅要請到韓國超萌巨星KAKAO FRIENDS CHRISTMAS PARTY 快閃，在台中驛鐵道文化園區打造超萌萊恩車站，結合車站的設計設置大型裝置藝術，並針對即將到來耶誕節設計全新療癒萊恩耶誕佈景，每週末還有滿滿的活動，如萊恩人偶見面會、滿額免費送萊恩周邊等，讓萊恩狂粉直衝到台中朝聖。



全文報導：台中人被萊恩萌翻！免費KAKAO FRIENDS CHRISTMAS PARTY萊恩耶誕快閃車站，再送限定萊恩周邊。







2023聖誕必拍裝置藝術：屏東聖誕節

只要是網美、網帥就一定聽過「北有新北耶誕城、南有屏東聖誕節」這句話，近年來擺脫屏東只有墾丁大街的課半印象，以各種節慶裝置藝術成為網美最愛的打卡秘境。尤其是到了年底，絢麗登場的「2023屏東聖誕節」打造全新限定粉色繽紛世界，約12個大型燈飾在11/24全面點燈，讓大家又有藉口到屏東拍美照。



全文報導：2023屏東聖誕節下雪了！最美「屏東聖誕節」挑戰新北耶誕城地位，下雪光雕秀時間、交通資訊一次看。







2023聖誕必拍裝置藝術：板橋耶誕城天橋光廊

每年都一定要拍、要打卡的新北耶誕城天橋也同樣推出七座全新光廊，銀白星光點點的「琉星光廊」、金黃璀璨的星空「繁星光廊」、猶如浩瀚銀河「銀河光廊」和結合水晶切面設計的「金彩華爾滋光廊」等絕美光廊之外，今年也加入花朵元素打造用玫瑰金粉燈串「瑰麗光廊」、夢幻粉紫的「紫藤精靈光廊」等，也同樣已經點燈讓走過、路過的大家都忍不住停下腳步打卡。



全文報導：2023新北歡樂耶誕城偷偷試燈了！挑戰史上最美「板橋耶誕城」天幕耶誕樹曝光，現在就衝板橋不怕人擠人。







2023聖誕必拍裝置藝術：勤美PARKLANE CHRISTMAS

勤美集團以台中草悟道街區為基地，以「聖誕紅通通」為題點綴草悟道綠廊帶，獨具特色的節慶裝置有日本插畫療癒萌犬、聖誕帽裡銀河流域、編織夢網、迷幻廣場，以及週週登場的街頭藝人音樂與馬戲表演，首場國際交流唱片行市集，多元豐富的節慶體驗，表現這裡獨有的溫暖與熱情。



勤美2023 PARKLANE CHRISTMAS 活動資訊​

活動時間：即日起至2024/1/2

活動地點：台中草悟道街區







2023聖誕必拍裝置藝術：2023台中耶誕嘉年華

2023台中耶誕嘉年華在柳川燈區打造超萌LINE FRIENDS樂園裝置藝術，由熊大、兔兔、莎莉、部長、詹姆士等夥伴領軍，搭配台中名產珍珠奶茶、太陽餅等造景，雖然表定時間為12/15點燈，但目前已經悄悄試燈中，可以趁人少時先衝去踩點。



全文報導：台中LINE FRIENDS熊大耶誕樹！2023台中耶誕「甜蜜音樂盒」16公尺耶誕樹12/15登場，舊台中火車站、柳川、綠川打卡點拍起來。

