只要是網美、網帥就一定聽過「北有新北耶誕城、南有屏東聖誕節」這句話，近年來擺脫屏東只有墾丁大街的課半印象，以各種節慶裝置藝術成為網美最愛的打卡秘境。尤其是到了年底，絢麗登場的「2023屏東聖誕節」打造全新限定粉色繽紛世界，約12個大型燈飾預計在11/24全面點燈，讓大家又有藉口到屏東拍美照。







由可愛熊熊廠長領軍的「造夢廠」，將大家的夢想打包成禮物發送到各地的意向，並於每晚六點起、每半小時展演一次。繽紛的粉紅燈飾打造的「造夢大道」猶如進入夢幻仙境。如同流星劃過「夢想之星」，將湖面染成浪漫粉色。最不能缺少的聖誕樹「雲端星夢」，一樣以粉紅色為主色揪大家到此來度過浪漫聖誕節。







巨型花朵燈飾打造的「小小花園」，環形的設計讓人置身其中感受到幸福能量。由聖誕老公公駕著麋鹿雪橇穿梭其中的「奇幻繪畫牆」，和掛在半空的故事書揪大家躺在草地上放空的「床邊故事」，則是在每晚六點整開始，每5分鐘或10分鐘展演一次。





2023屏東聖誕節 活動資訊

2023屏東聖誕節 燈光展演

2023屏東聖誕節 浪漫下雪

2023屏東聖誕節 聖誕老人出任務

2023屏東聖誕節 歡樂拍貼機

2023屏東聖誕節 特色賣店

2023屏東聖誕節 聖誕市集村

2023屏東聖誕節 紀念品

2023屏東聖誕節 交通方式

幸福公園站

506A 屏市假日觀光公車(僅假日行駛，步行約7分鐘至屏東公園）



台鐵/高鐵

台鐵屏東站→屏東轉運站轉乘公車至屏東公園

高鐵左營站→台鐵新左營站→台鐵屏東站→屏東轉運站轉乘公車至屏東公園​

※請注意台、高鐵回程末班車時間​，以免錯過最後班次



2023屏東聖誕節 封路管制資訊

管制範圍：中華路(公園路至北平路)

管制日期：11月24日開幕日及活動期間每周六、日

管制時間：下午2:00至晚間10:00



