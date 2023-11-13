只要是網美、網帥就一定聽過「北有新北耶誕城、南有屏東聖誕節」這句話，近年來擺脫屏東只有墾丁大街的課半印象，以各種節慶裝置藝術成為網美最愛的打卡秘境。尤其是到了年底，絢麗登場的「2023屏東聖誕節」打造全新限定粉色繽紛世界，約12個大型燈飾預計在11/24全面點燈，讓大家又有藉口到屏東拍美照。
由可愛熊熊廠長領軍的「造夢廠」，將大家的夢想打包成禮物發送到各地的意向，並於每晚六點起、每半小時展演一次。繽紛的粉紅燈飾打造的「造夢大道」猶如進入夢幻仙境。如同流星劃過「夢想之星」，將湖面染成浪漫粉色。最不能缺少的聖誕樹「雲端星夢」，一樣以粉紅色為主色揪大家到此來度過浪漫聖誕節。
巨型花朵燈飾打造的「小小花園」，環形的設計讓人置身其中感受到幸福能量。由聖誕老公公駕著麋鹿雪橇穿梭其中的「奇幻繪畫牆」，和掛在半空的故事書揪大家躺在草地上放空的「床邊故事」，則是在每晚六點整開始，每5分鐘或10分鐘展演一次。
還有金黃色泉水燈飾造景「許願池」、巨大糖果樹「甜蜜通道」，另外最受矚目的還有將宇宙銀河隧道直接搬到屏東，絕美的夢幻湛藍的「夢幻星河」帶領大家邁向幸福2024年。而在屏東公園椰林大道每逢週末18點~22點期間，每整點鐘一場都還有浪漫的下雪光雕秀，聖誕節當週還加碼推出聖誕市集村，打造最有氛圍聖誕節。
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2023屏東聖誕節 活動資訊
活動時間：2023/11/24~2024/1/1
點燈時間：17:30~22:00
活動地點：屏東公園
2023屏東聖誕節 燈光展演
表演時間：每日17:30～22:00，自18:00開始第一場
表演內容：
1、造夢廠 每30分鐘展演1次
2、床邊故事 每10分鐘展演1次
3、奇幻繪畫牆 每5分鐘展演1次
2023屏東聖誕節 浪漫下雪
表演時間：每周六、日及國定假日 18:00～22:00
活動地點：屏東公園耶林大道 每整點鐘一場
2023屏東聖誕節 聖誕老人出任務
表演時間：每周六、日及國定假日 18:00～22:00
活動地點：屏東公園內隨機出現
活動優惠：只要幸運遇見聖誕老人，即可免費合照帶回照片1張，並索取糖果1份。
2023屏東聖誕節 歡樂拍貼機
活動時間：每日 17:30~22:00
活動地點：屏東公園「青少年中心
注意事項：費用免費，每日限量
2023屏東聖誕節 特色賣店
營業時間：17:30~22:00
2023屏東聖誕節 聖誕市集村
活動時間：12/22(五)-12/24(日) 16:00~22:00
活動地點：屏東公園田徑場前廣場
2023屏東聖誕節 紀念品
兌換期間：每日 17:30～22:00
兌換地點：屏東公園服務台
款式：
1、造型聖誕發光胸章
兌換方式:
(1)追蹤縣長官方LINE或粉絲頁按讚。
(2)上傳與燈飾合照至臉書或IG,標記屏東聖誕節, 即可獲得造型聖誕發光胸章1個。數量有限,換完為止。
2、造型聖誕小夜燈(加購)
兌換方式:
於活動期間至屏東聖誕節+(屏東菸廠、勝利星村、屏東縣立圖書館總館3擇1)，踩點並拍攝美照，上傳個人臉書或IG，即可以49元帶走一個小夜燈。每人限購一個。
2023屏東聖誕節 交通方式
自行前往
經國道３號
南下：由屏東交流道下。往屏東方向右轉，經台27線 → 公園路
北上：由麟洛交流道下，往屏東方向左轉，經台1線 → 民生路 → 自由路 → 公園路
經台1線
南下：由高雄方向來，經台1線→建國路(台3線)→和平路→公園西路
北上：由麟洛、潮州方向來，經台1線→民生路→自由路→公園路
經台3線
由九如、里港方向來，經台3線→信義路→公園路
公車
屏東公園站
505、509、516 、516A、 8227、 8228、8229
幸福公園站
506A 屏市假日觀光公車(僅假日行駛，步行約7分鐘至屏東公園）
台鐵/高鐵
台鐵屏東站→屏東轉運站轉乘公車至屏東公園
高鐵左營站→台鐵新左營站→台鐵屏東站→屏東轉運站轉乘公車至屏東公園
※請注意台、高鐵回程末班車時間，以免錯過最後班次
2023屏東聖誕節 封路管制資訊
管制範圍：中華路(公園路至北平路)
管制日期：11月24日開幕日及活動期間每周六、日
管制時間：下午2:00至晚間10:00