台中人要被萊恩萌翻了！台中獨家重磅要請到韓國超萌巨星KAKAO FRIENDS CHRISTMAS PARTY 快閃，在台中驛鐵道文化園區打造超萌萊恩車站，結合車站的設計設置大型裝置藝術，並針對即將到來耶誕節設計全新療癒萊恩耶誕佈景，每週末還有滿滿的活動，如萊恩人偶見面會、滿額免費送萊恩周邊等，讓萊恩狂粉直衝到台中朝聖。







在台中驛鐵道文化園區中打造超萌萊恩車站，由萊恩領軍好朋友們一起在此遊玩，不管是手拿導遊旗、拎著旅行箱的造景，揪大家一起合影拍下超可愛的打卡照。現場也有大型公仔座落在各個角落，等大家來尋找。而耶誕裝置藝術則是有萊恩領軍穿上純白俏皮的耶誕裝，在雪白的耶誕樹旁迎接大家。亦有薑餅屋的造景，萊恩、春植等角色在一旁滑雪的俏皮模樣，也一定要拍到。







而現場也少不了萊恩KAKAO FRIENDS CHRISTMAS PARTY 快閃店，不僅有經典人氣商品，更有多款秋冬新登場的新品，全都是從韓國直送來台，包括變身成草泥馬造型的大型抱枕、毛絨絨春植玩偶、2024年桌曆、馬克杯、3C周邊等，並推出兩大優惠，快閃店單筆消費滿699元送限定萊恩瓶；鐵鹿大街單筆消費滿300元，送四款KAKAO貼紙，讓鐵粉到此腦波弱的爆買一頓。



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KAKAO FRIENDS CHRISTMAS PARTY 台中驛鐵道文化園區 活動時間

日期：2023/11/2~2024/1/14

時間：日~四 11:00~20:00／五~六 11:00~21:00

地點：臺中驛鐵道文化園區（台中市中區台灣大道一段𝟏號）



KAKAO FRIENDS CHRISTMAS PARTY 台中驛鐵道文化園區 活動資訊

1、萊恩&桃子人偶見面會 11/19(日)、12/2(六)、12/23(六)

2、KAKAO FRIENDS創意著色競賽 11/2(四)-12/10(日)

3、桃子韓國杯麵黏土DIY 11/25(六)

4、萊恩聖誕薑餅屋DIY 12/9(六)

5、RYAN滿額贈快閃店內單筆消費滿$699，送限定萊恩瓶。

6、耶誕友禮賞 鐵鹿大街單筆消費滿$300，送四款KAKAO貼紙。

7、集滿五個指定景點章+展區拍照上傳FB或IG貼文+@臺中驛鐵道文化園區至快閃店出示打卡畫面，即可兌換「KAKAO FRIENDS-限定明信片」乙張(款式將按週次發放，每人每款限兌乙次，數量有限，贈完為止)