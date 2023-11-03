清心福全又變可愛了！堪稱地表最多冰塊的手搖飲清心福全，再次攜手最萌可愛教主Hello Kitty、高人氣的布丁狗、帕恰狗，一起推出六款聯名加價購商品，以及九款可愛聯名杯子、兩款限定飲品要讓清心福全、三麗鷗的粉絲們，可以輕鬆收集更多可愛的Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗。
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其中，在聯名期間特別推出的兩款限定飲品甜蜜上市，第一款是「相思紅豆奶茶」醇厚芳香的錫蘭紅茶，加入鬆軟飽滿的台灣在地紅豆，滿滿紅豆代表滿滿相思，綿密柔軟的口感，好喝到讓人魂牽夢縈，懷念美好指數100%。
第二款則是珍珠控一定不能錯過的「珍珠琥珀黑糖鮮奶」以傳統工法拌炒熬煮而成的黑糖，溶入香醇鮮乳，再加入Q彈綿密的珍珠，成就琥珀交織、醇醲豐潤的絕倫口感，適合喜歡甜蜜的飲料控，喝一口整個都被療癒了，好心情指數100%。
而粉絲必收的加價購品包含了有超萌生活小物「聯名恰好瓶2.0」、「玩偶飲料提袋」、「二合一抱枕兼頸枕」、「帆布包+小零錢包」以及「全彩金蔥貼紙」。其中，特別改版的恰好瓶2.0，頭蓋刻有Hello Kitty及布丁狗的圖像，底蓋增加了防漏矽膠墊圈，瓶身也配合這次的聯名做出立體浮雕，高度更是從原本的20.8公分提升到22公分，使用上也更順暢，整體使用了PP（聚丙烯）的材質，耐熱溫度0-95度C，加購價38元。
還有首波推出三「極限量」加價購，三麗鷗絲圈刮沙地墊，把可愛俏皮帶回家，將髒污風沙留外面。馬卡龍色系真的是療癒又繽紛，採用環保PVC材質止滑耐磨、高彈絲圈經久耐用，鐵粉一定會每一款都想帶回家，回到家就立即被療癒。
清心福全X三麗鷗推出系列聯名周邊商品
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