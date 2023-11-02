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Hello Kitty開運撲滿在小七！日式造型「Hello Kitty開運撲滿、Kitty聚寶盆」7-ELEVEN預購開賣，Kitty控居家超需要。

2023-11-02 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：240
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編輯 張人尹

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Kitty控的Kitty開運撲滿要先搶！歲末年終，7-ELEVEN預購推出一系列「Hello Kitty」開運小擺飾，包含造型開運撲滿、造型聚寶盆，通通使用日式服裝造型設計，讓Hello Kitty鐵粉搶先衝小七下單，新的一年就有超萌、超粉嫩Hello Kitty帶來好運氣。

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7-ELEVEN Hello Kitty開運撲滿系列預購 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次預購新品「Hello Kitty開運撲滿」即日起在7-ELEVEN預購開賣，特別以Hello Kitty穿上日式服裝、坐在坐墊上的坐姿造型，搭配精緻服飾與頭飾細節，共推出紅色款、粉色款選擇。除了是超萌擺飾之外，同時也可以當存錢筒使用，讓粉絲們存錢繼續買周邊。
Hello Kitty開運撲滿 預購方式 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

另一款「Hello Kitty聚寶盆」同樣以粉嫩色系、搭配櫻花圖案打造日系風格，特別設計可打開的Kitty造型上蓋，在聚寶盆中附開運五色石，象徵五行運轉、五行相生，為Kitty控帶來好運，並且期待招財、聚財，鐵粉們即日起就能在7-ELEVEN ibon機台預購，或是直接憑條碼到櫃檯結帳即可。
7-ELEVEN Hello Kitty聚寶盆預購 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

Hello Kitty開運撲滿系列預購

預購期間：2023/11/01-11/26
預購方式：
1、憑條碼至7-ELEVEN櫃檯結帳。
2、ibon機台按寄件/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>其他。
品項及價格：
開運撲滿-粉色：499元
開運撲滿-紅色：499元
聚寶盆：359元

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
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