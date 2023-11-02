Kitty控的Kitty開運撲滿要先搶！歲末年終，7-ELEVEN預購推出一系列「Hello Kitty」開運小擺飾，包含造型開運撲滿、造型聚寶盆，通通使用日式服裝造型設計，讓Hello Kitty鐵粉搶先衝小七下單，新的一年就有超萌、超粉嫩Hello Kitty帶來好運氣。



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本次預購新品「Hello Kitty開運撲滿」即日起在7-ELEVEN預購開賣，特別以Hello Kitty穿上日式服裝、坐在坐墊上的坐姿造型，搭配精緻服飾與頭飾細節，共推出紅色款、粉色款選擇。除了是超萌擺飾之外，同時也可以當存錢筒使用，讓粉絲們存錢繼續買周邊。





另一款「Hello Kitty聚寶盆」同樣以粉嫩色系、搭配櫻花圖案打造日系風格，特別設計可打開的Kitty造型上蓋，在聚寶盆中附開運五色石，象徵五行運轉、五行相生，為Kitty控帶來好運，並且期待招財、聚財，鐵粉們即日起就能在7-ELEVEN ibon機台預購，或是直接憑條碼到櫃檯結帳即可。







Hello Kitty開運撲滿系列預購

預購期間：2023/11/01-11/26

預購方式：

1、憑條碼至7-ELEVEN櫃檯結帳。

2、ibon機台按寄件/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>其他。

品項及價格：

開運撲滿-粉色：499元

開運撲滿-紅色：499元

聚寶盆：359元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。