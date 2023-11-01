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台北捷運Ｘ三麗鷗彩繪列車曝光！夢幻粉KITTY列車查詢攻略、三麗鷗打卡點，今天就衝。

2023-11-01 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：台北捷運 人氣：2,109
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

三麗鷗鐵粉搶搭捷運！日本第一萌主HELLO KITTY今年迎來50週年慶，首度跨界和台北捷運聯名，由HELLO KITTY領軍布丁狗、大耳狗、美樂蒂等明星角色，變身成台北捷運各條線路代言人，換上車長、服務元等獨家造型，推出超過19款聯名商品之外，還有長達近一年的三麗鷗彩繪列車，行駛在淡水信義線上，讓信義區上班族上下班有三麗鷗明星療癒心靈。
台北捷運Ｘ三麗鷗彩繪列車 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北捷運Ｘ三麗鷗聯名列車 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

台北捷運Ｘ三麗鷗彩繪列車於即日起至2024年12月奔馳在紅線上，整台列車由HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷企鵝、蛋黃哥在列車車身上賣萌，以粉紅色為基底、每個車廂都有不同的主題圖騰，就連進站的票口也有六位角色坐鎮，打造最夢幻的台北日常。若想要搭到三麗鷗彩繪列車，建議下載「台北捷運GO」APP，於首頁點選「自訂服務」按鈕，選取「動態資訊」功能，即可即時查看彩繪列車位置，不怕錯過。
台北捷運、三麗鷗彩繪列車時間 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北捷運Ｘ三麗鷗聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

除了紅線的三麗鷗彩繪列車，各條捷運線路的「親子友善車廂」內，也有三麗鷗彩繪設施，由HELLO KITTY帶領小朋友認識各種單詞教學。而在捷運南京復興站處也設置大型打卡點，滿足粉絲拍照合影的慾望。台北車站、南京復興、中山、忠孝復興、忠孝新生、西門六站都有限定三麗鷗戳章，免費等大家來收集。

推薦閱讀：台北捷運、三麗鷗聯名搶先看！超過19個KITTY、布丁狗、大耳狗聯名商品曝光，超萌「三麗鷗彩繪列車」就在淡水信義線。
台北捷運Ｘ三麗鷗車廂 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



 

台北捷運Ｘ三麗鷗戳章地點

1、捷運商品館 台北車站店：大耳狗喜拿戳章 
2、捷運商品館 南京復興店：美樂蒂戳章 
3、捷運商品館 中山店：布丁狗戳章 
4、捷運商品館 忠孝復興店：HELLO KITTY戳章 
5、捷運忠孝新生站：酷企鵝戳章 
6、捷運西門站：蛋黃哥戳章  
 

台北捷運Ｘ三麗鷗聯名彩繪列車

運行時間：2023/11/1~2024/12 運行路線：台北捷運 紅線
列車資訊查詢：下載「台北捷運GO」APP，於首頁點選「自訂服務」按鈕，選取「動態資訊」功能，即可即時查看彩繪列車位置。
 

台北捷運Ｘ三麗鷗聯名彩繪捷運車廂-親子友善區

運行時間：2023/11/1~2024/12 運行路線：台北捷運 紅線、藍線、綠線、橘線  

台北捷運Ｘ三麗鷗聯名捷運車站打卡點
運行時間：2023/11/1~2024/12 地點：捷運南京復興站 Metro Corner (B1層 捷運商品館斜前方)

 

 

 

更多「台北捷運Ｘ三麗鷗彩繪列車」照片：







 

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#三麗鷗
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三麗鷗 台北捷運 彩繪列車 捷運 more
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