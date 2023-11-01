三麗鷗鐵粉搶搭捷運！日本第一萌主HELLO KITTY今年迎來50週年慶，首度跨界和台北捷運聯名，由HELLO KITTY領軍布丁狗、大耳狗、美樂蒂等明星角色，變身成台北捷運各條線路代言人，換上車長、服務元等獨家造型，推出超過19款聯名商品之外，還有長達近一年的三麗鷗彩繪列車，行駛在淡水信義線上，讓信義區上班族上下班有三麗鷗明星療癒心靈。







台北捷運Ｘ三麗鷗彩繪列車於即日起至2024年12月奔馳在紅線上，整台列車由HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷企鵝、蛋黃哥在列車車身上賣萌，以粉紅色為基底、每個車廂都有不同的主題圖騰，就連進站的票口也有六位角色坐鎮，打造最夢幻的台北日常。若想要搭到三麗鷗彩繪列車，建議下載「台北捷運GO」APP，於首頁點選「自訂服務」按鈕，選取「動態資訊」功能，即可即時查看彩繪列車位置，不怕錯過。







除了紅線的三麗鷗彩繪列車，各條捷運線路的「親子友善車廂」內，也有三麗鷗彩繪設施，由HELLO KITTY帶領小朋友認識各種單詞教學。而在捷運南京復興站處也設置大型打卡點，滿足粉絲拍照合影的慾望。台北車站、南京復興、中山、忠孝復興、忠孝新生、西門六站都有限定三麗鷗戳章，免費等大家來收集。



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台北捷運Ｘ三麗鷗戳章地點

1、捷運商品館 台北車站店：大耳狗喜拿戳章

2、捷運商品館 南京復興店：美樂蒂戳章

3、捷運商品館 中山店：布丁狗戳章

4、捷運商品館 忠孝復興店：HELLO KITTY戳章

5、捷運忠孝新生站：酷企鵝戳章

6、捷運西門站：蛋黃哥戳章



台北捷運Ｘ三麗鷗聯名彩繪列車

運行時間：2023/11/1~2024/12 運行路線：台北捷運 紅線

列車資訊查詢：下載「台北捷運GO」APP，於首頁點選「自訂服務」按鈕，選取「動態資訊」功能，即可即時查看彩繪列車位置。



台北捷運Ｘ三麗鷗聯名彩繪捷運車廂-親子友善區

運行時間：2023/11/1~2024/12 運行路線：台北捷運 紅線、藍線、綠線、橘線



台北捷運Ｘ三麗鷗聯名捷運車站打卡點

運行時間：2023/11/1~2024/12 地點：捷運南京復興站 Metro Corner (B1層 捷運商品館斜前方)