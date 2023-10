台北捷運、三麗鷗聯名搶先看!為了歡慶HELLO KITTY 50週年,首度和台北捷運聯手打造最萌三麗鷗天堂,由HELLO KITTY領軍帶領三麗鷗家族明星布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷企鵝、蛋黃哥,以人氣角色的經典色對應台北捷運各線路,不僅推出超過19款聯名周邊商品,更有三麗鷗彩繪列車奔馳在紅線上,活動將於11/1正式開跑,用日本最萌教主陪淡水信義線上班族上下班。







率先曝光的「台北捷運X三麗鷗聯名」周邊商品將於11/1 下午14:30正式開賣,HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿等經典角色都化身為捷運站務員、保全,並以實用療癒小物為主打,有紀念帆布袋、絨毛娃娃、紀念伸縮拉環、造型悠遊卡、吸水杯墊等超過19款獨家限定商品,讓鐵粉腦波弱想買。







其中,推薦必買的有「HELLO KITTY紀念布袋」,純黑的帆布袋上印有KITTY站務員和捷運車廂的設計,紀念性十足。而周邊商品中最夯的絨毛娃娃也少不了,則是有HELLO KITTY、大耳狗喜拿限定款,還推出方便攜帶的吊飾款,讓粉絲隨身帶著走。





台北捷運X三麗鷗聯名周邊商品

此外,三麗鷗紀念吸水杯墊、伸縮拉環、造型悠遊卡都分別推出HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷企鵝、蛋黃哥六款角色設計。尤其是吸水杯墊圖案還搭配各條捷運線的特色地標,代表紅線的HELLO KITTY有台北101、兒童新樂園作為背景;代表棕線文湖線的布丁狗則是有貓空纜車、美麗華摩天輪。除了超萌聯名周邊商品之外,台北捷運X三麗鷗聯名也將重磅推出「三麗鷗彩繪列車」,於11/1~2024年12月在淡水信義線現身,從車廂外觀到內裝都有滿滿的KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷企鵝、蛋黃哥,讓人上下班也有好心情。而其他線路的列車,則是在親子友善區中換上萌萌的三麗鷗家族明星。在指定車站還有獨家限定戳章等你來收集。推薦閱讀: 桂冠布丁狗湯圓萌翻!小七、全家就有「桂冠X布丁狗焦糖布丁湯圓」新登場,超Q布丁狗湯圓幸福感爆棚。

開賣時間:2023/11/1 下午14:30

購買網址:https://walkr.tw/JTJSZFTG

實體通路:捷運商品館 台北車站店、南京復興店、中山店、忠孝復興店



大耳狗喜拿紀念布袋(小) 499元

HELLO KITTY絨毛娃娃 680元

三麗鷗紀念吸水杯墊(多款) 150元

布丁狗紀念布袋(大) 799元

三麗鷗紀念造型悠遊卡(驚喜包-隨機出貨) 150元

大耳狗喜拿絨毛娃娃 680元

三麗鷗紀念造型悠遊卡 100元

HELLO KITTY紀念布袋(小) 499元

HELLO KITTY絨毛吊飾 450元

三麗鷗便條紙組 195元

三麗鷗紀念伸縮拉環(多款) 120元

布丁狗紀念布袋(小) 499元

三麗鷗文件夾組(藍/粉) 180元

大耳狗喜拿絨毛吊飾 450元

三麗鷗便利貼組 285元

三麗鷗家族紀念布袋(大) 799元

HELLO KITTY紀念布袋(大) 799元

三麗鷗造型貼紙組 175元

一日聯名票卡(台北捷運旅展台北館限定,櫃位編號K1113)



三麗鷗戳章地點

1、捷運商品館 台北車站店:大耳狗喜拿戳章

2、捷運商品館 南京復興店:美樂蒂戳章

3、捷運商品館 中山店:布丁狗戳章

4、捷運商品館 忠孝復興店:HELLO KITTY戳章

5、捷運忠孝新生站:酷企鵝戳章

6、捷運西門站:蛋黃哥戳章



台北捷運X三麗鷗聯名彩繪列車

運行時間:2023/11/1~2024/12

運行路線:台北捷運 紅線



台北捷運X三麗鷗聯名彩繪捷運車廂-親子友善區

運行時間:2023/11/1~2024/12

運行路線:台北捷運 紅線、藍線、綠線、橘線



台北捷運X三麗鷗聯名捷運車站打卡點

運行時間:2023/11/1~2024/12

地點:捷運南京復興站 Metro Corner (B1層 捷運商品館斜前方)