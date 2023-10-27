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台北捷運、三麗鷗聯名搶先看！超過19個KITTY、布丁狗、大耳狗聯名商品曝光，超萌「三麗鷗彩繪列車」就在淡水信義線。

2023-10-27 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：台北捷運 人氣：9,915
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台北捷運、三麗鷗聯名搶先看！為了歡慶HELLO KITTY 50週年，首度和台北捷運聯手打造最萌三麗鷗天堂，由HELLO KITTY領軍帶領三麗鷗家族明星布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷企鵝、蛋黃哥，以人氣角色的經典色對應台北捷運各線路，不僅推出超過19款聯名周邊商品，更有三麗鷗彩繪列車奔馳在紅線上，活動將於11/1正式開跑，用日本最萌教主陪淡水信義線上班族上下班。
台北捷運Ｘ三麗鷗聯名/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北捷運Ｘ三麗鷗聯名「布丁狗、HELLO KITTY布袋」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

率先曝光的「台北捷運Ｘ三麗鷗聯名」周邊商品將於11/1 下午14:30正式開賣，HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿等經典角色都化身為捷運站務員、保全，並以實用療癒小物為主打，有紀念帆布袋、絨毛娃娃、紀念伸縮拉環、造型悠遊卡、吸水杯墊等超過19款獨家限定商品，讓鐵粉腦波弱想買。
台北捷運Ｘ三麗鷗聯名文具周邊/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北捷運Ｘ三麗鷗聯名周邊/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

其中，推薦必買的有「HELLO KITTY紀念布袋」，純黑的帆布袋上印有KITTY站務員和捷運車廂的設計，紀念性十足。而周邊商品中最夯的絨毛娃娃也少不了，則是有HELLO KITTY、大耳狗喜拿限定款，還推出方便攜帶的吊飾款，讓粉絲隨身帶著走。
​​​​台北捷運Ｘ三麗鷗聯名「大耳狗、HELLO KITTY絨毛吊飾」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北捷運Ｘ三麗鷗聯名HELLO KITTY紀念布袋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



此外，三麗鷗紀念吸水杯墊、伸縮拉環、造型悠遊卡都分別推出HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷企鵝、蛋黃哥六款角色設計。尤其是吸水杯墊圖案還搭配各條捷運線的特色地標，代表紅線的HELLO KITTY有台北101、兒童新樂園作為背景；代表棕線文湖線的布丁狗則是有貓空纜車、美麗華摩天輪。
台北捷運Ｘ三麗鷗聯名吸水杯墊/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北捷運Ｘ三麗鷗聯名造型悠遊卡/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

除了超萌聯名周邊商品之外，台北捷運Ｘ三麗鷗聯名也將重磅推出「三麗鷗彩繪列車」，於11/1~2024年12月在淡水信義線現身，從車廂外觀到內裝都有滿滿的KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷企鵝、蛋黃哥，讓人上下班也有好心情。而其他線路的列車，則是在親子友善區中換上萌萌的三麗鷗家族明星。在指定車站還有獨家限定戳章等你來收集。

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台北捷運Ｘ三麗鷗聯名 布丁狗帆布袋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北捷運Ｘ三麗鷗聯名「HELLO KITTY絨毛玩偶」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

台北捷運Ｘ三麗鷗聯名周邊商品

開賣時間：2023/11/1 下午14:30
購買網址：https://walkr.tw/JTJSZFTG
實體通路：捷運商品館 台北車站店、南京復興店、中山店、忠孝復興店
 

台北捷運Ｘ三麗鷗聯名周邊商品

大耳狗喜拿紀念布袋(小) 499元
HELLO KITTY絨毛娃娃 680元
三麗鷗紀念吸水杯墊(多款) 150元
布丁狗紀念布袋(大) 799元
三麗鷗紀念造型悠遊卡(驚喜包-隨機出貨) 150元
大耳狗喜拿絨毛娃娃 680元
三麗鷗紀念造型悠遊卡 100元
HELLO KITTY紀念布袋(小) 499元
HELLO KITTY絨毛吊飾 450元
三麗鷗便條紙組 195元
三麗鷗紀念伸縮拉環(多款) 120元
布丁狗紀念布袋(小) 499元
三麗鷗文件夾組(藍/粉) 180元
大耳狗喜拿絨毛吊飾 450元
三麗鷗便利貼組 285元
三麗鷗家族紀念布袋(大) 799元
HELLO KITTY紀念布袋(大) 799元
三麗鷗造型貼紙組 175元
一日聯名票卡(台北捷運旅展台北館限定，櫃位編號K1113) 
 

三麗鷗戳章地點

1、捷運商品館 台北車站店：大耳狗喜拿戳章
2、捷運商品館 南京復興店：美樂蒂戳章
3、捷運商品館 中山店：布丁狗戳章
4、捷運商品館 忠孝復興店：HELLO KITTY戳章
5、捷運忠孝新生站：酷企鵝戳章
6、捷運西門站：蛋黃哥戳章
 

台北捷運Ｘ三麗鷗聯名彩繪列車

運行時間：2023/11/1~2024/12
運行路線：台北捷運 紅線
 

台北捷運Ｘ三麗鷗聯名彩繪捷運車廂-親子友善區

運行時間：2023/11/1~2024/12
運行路線：台北捷運 紅線、藍線、綠線、橘線
 

台北捷運Ｘ三麗鷗聯名捷運車站打卡點

運行時間：2023/11/1~2024/12
地點：捷運南京復興站 Metro Corner (B1層 捷運商品館斜前方)
台北捷運Ｘ三麗鷗聯名/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

 

 

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