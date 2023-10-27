台北捷運、三麗鷗聯名搶先看！為了歡慶HELLO KITTY 50週年，首度和台北捷運聯手打造最萌三麗鷗天堂，由HELLO KITTY領軍帶領三麗鷗家族明星布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷企鵝、蛋黃哥，以人氣角色的經典色對應台北捷運各線路，不僅推出超過19款聯名周邊商品，更有三麗鷗彩繪列車奔馳在紅線上，活動將於11/1正式開跑，用日本最萌教主陪淡水信義線上班族上下班。







率先曝光的「台北捷運Ｘ三麗鷗聯名」周邊商品將於11/1 下午14:30正式開賣，HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿等經典角色都化身為捷運站務員、保全，並以實用療癒小物為主打，有紀念帆布袋、絨毛娃娃、紀念伸縮拉環、造型悠遊卡、吸水杯墊等超過19款獨家限定商品，讓鐵粉腦波弱想買。







其中，推薦必買的有「HELLO KITTY紀念布袋」，純黑的帆布袋上印有KITTY站務員和捷運車廂的設計，紀念性十足。而周邊商品中最夯的絨毛娃娃也少不了，則是有HELLO KITTY、大耳狗喜拿限定款，還推出方便攜帶的吊飾款，讓粉絲隨身帶著走。





台北捷運Ｘ三麗鷗聯名周邊商品

開賣時間：2023/11/1 下午14:30

購買網址：https://walkr.tw/JTJSZFTG

實體通路：捷運商品館 台北車站店、南京復興店、中山店、忠孝復興店



台北捷運Ｘ三麗鷗聯名周邊商品

大耳狗喜拿紀念布袋(小) 499元

HELLO KITTY絨毛娃娃 680元

三麗鷗紀念吸水杯墊(多款) 150元

布丁狗紀念布袋(大) 799元

三麗鷗紀念造型悠遊卡(驚喜包-隨機出貨) 150元

大耳狗喜拿絨毛娃娃 680元

三麗鷗紀念造型悠遊卡 100元

HELLO KITTY紀念布袋(小) 499元

HELLO KITTY絨毛吊飾 450元

三麗鷗便條紙組 195元

三麗鷗紀念伸縮拉環(多款) 120元

布丁狗紀念布袋(小) 499元

三麗鷗文件夾組(藍/粉) 180元

大耳狗喜拿絨毛吊飾 450元

三麗鷗便利貼組 285元

三麗鷗家族紀念布袋(大) 799元

HELLO KITTY紀念布袋(大) 799元

三麗鷗造型貼紙組 175元

一日聯名票卡(台北捷運旅展台北館限定，櫃位編號K1113)



三麗鷗戳章地點

1、捷運商品館 台北車站店：大耳狗喜拿戳章

2、捷運商品館 南京復興店：美樂蒂戳章

3、捷運商品館 中山店：布丁狗戳章

4、捷運商品館 忠孝復興店：HELLO KITTY戳章

5、捷運忠孝新生站：酷企鵝戳章

6、捷運西門站：蛋黃哥戳章



台北捷運Ｘ三麗鷗聯名彩繪列車

運行時間：2023/11/1~2024/12

運行路線：台北捷運 紅線



台北捷運Ｘ三麗鷗聯名彩繪捷運車廂-親子友善區

運行時間：2023/11/1~2024/12

運行路線：台北捷運 紅線、藍線、綠線、橘線



台北捷運Ｘ三麗鷗聯名捷運車站打卡點

運行時間：2023/11/1~2024/12

地點：捷運南京復興站 Metro Corner (B1層 捷運商品館斜前方)

