桃園人週末不無聊！堪稱是一秒到日本的免費景點「桃園神社」，是桃園人日常最愛的散步景點，每個週末都有不同主題市集之外，更不定期推出限定日本慶典活動。尤其是每年四月底，呼應日本5/5男孩節打造的「鯉魚流光祭り」更是年年必朝聖的景點。今年升級為3米激巨鯉魚空襲登場，比往年更震撼的巨型鯉魚海飄在空中的畫面，隨手拍都超美。







每到5/5日本傳統節日「男孩節」，家家戶戶都會掛上五顏六色的鯉魚旗，希望家中男孩們像鯉魚一樣在激流中奮力向上，成長過程中克服重重困難、迎戰未來挑戰。桃園神社也將此傳統文化帶到現場，園區中各個角落都掛滿鯉魚旗，主要幹道上更在空中掛滿一整排3米巨型鯉魚，震撼感十足。







園區中也推出多款期間限定且限量的迷你鯉魚旗、鯉魚旗桿還是精緻的鯉魚旗等擺飾，最便宜60元就能把祝福帶回家。同時，還有DIY親子手作「鯉魚和菓子手製體驗」、體驗日本傳統的手工藝「親製日式手鞠球」、探索神社歷史「神話之門」，以及夏日傳統扇藝「繽彩之風：膠彩扇藝體驗」等各式各樣體驗活動。而每週末限定的神社市集，也在充滿夏日風情的鯉魚旗下熱鬧登場，一秒到日本的限定打卡點免費朝聖去。



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桃園神社 鯉魚流光祭り 店家資訊

活動日期：即日起起至2024年09月01日

營業時間：週二至日(含國定假日) 09:00-18:00

地點：桃園市桃園區成功路三段 200 號

電話：03-3368877



桃園神社小市集

活動時間：每週六、日（含國定假日）11:00~18:00



注意事項：2024/6/10(一)因遇國定假日為正常營業，休園時間延後至 2024/6/11(二)