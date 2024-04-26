管你是日系拉麵控、還是台派牛肉麵控，週末就到圓山花博吃麵去！擅長規劃主題市集的有趣市集，這次又推陳出新祭出全新「拉麵Ｘ牛肉麵Ｘ啤酒市集」，以What's Your 「MEN」？拉麵x牛肉麵為號召，現場請到逾94個品牌快閃圓山花博花海廣場，包括最難預約牛肉麵「門前隱味」、人氣拉麵「讓麵煮一會」等名店，並推出獨家限定餐點，台北人週末就來逛市集、吃麵。







將於本週末04/27、04/28快閃登場，以台灣最經典代表「牛肉麵」尬上日本國民美食「拉麵」，在圓山花博花海廣場中獻上美食饗宴。每個人心中都有一碗最愛的牛肉麵，可能是家附近巷口不起眼的麵攤，也有可能是排隊人氣名店，這次有趣市集號召全台知名牛肉麵名店齊聚，就連最難預約「門前隱味」也首度擺攤，和23私房拉麵聯名的限定款「極細極好吃門前隱味牛肉麵」，搭配古都台南直送的冬瓜檸檬超消暑。







而號稱牛肉麵界的勞斯萊斯「天下三絕」，則是和「蒜蒜屋」跨界聯名，香味十足的蒜醬和炙燒美國和牛帶骨牛肋排，再佐上獨門醬汁絕不能錯過。桃園最難吃到的「牛山．牛肉麵．燒肉飯」除了帶來經典的清燉牛肉麵，還有椒麻爽口「藤椒乾拌麵」。「Logo_f牛肉麵by Will」則是推出市集限定皮蛋牛燥拌麵。





有趣市集 What's Your 「MEN」？拉麵x牛肉麵

拉麵控也跟著衝圓山花博，匯集「鳳華鶏豚濃湯拉麺」、「讓麵煮一會X牛浜」、「らあ麺Pete/拉麵彼得」、「春㐂拉麵」、「雷格食堂」以及來自台中「福屋拉麵」、台南「菜良拉麵」、「青鈴X青鳥」等全台知名拉麵名店，只要到花博就能一次吃到。部分店家也推出市集限定拉麵，清爽海味的「柑橘海鮮冷拉麵」、「法式澄清雞湯拉麵」，就連京都風「切麥狐狸烏龍麵」也來到現場。除了牛肉麵、拉麵之外，現場也有各式各樣小點心、甜點提供大家品嚐，從南部北上的明宏拔絲地瓜、日腸小室、俞煙・臺味燒烤等名店，讓大家不用出遠門就能吃到。創新聯名餐點「壹水麵舖」和全台最強「玉里橋頭臭豆腐」首次合作，顛覆大家想像。週末逛市集、吃美食放空，也少不了要喝一杯啤酒舒壓，市集現場將設有「美台IPA精釀啤酒」專區，吉姆老爹啤酒工場、蔡氏釀酒、臺虎精釀、金車柏克金、掌門精釀啤酒、酉鬼啤酒、金色三麥等限時限量的IPA，各種風味IPA精釀啤酒一次滿足。海尼根即將推出新品牌「星銀啤酒」也將搶先曝光。推薦閱讀：

活動日期：2024/04/27、04/28

活動時間：11:00～22:00

地點：台北市中山區玉門街1號，圓山花博 花海廣場

