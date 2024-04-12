清明節過後，代表夏天真的來了！全家提前準備14款日韓爆夯人氣冰品，有可愛到翻的蠟筆小新、大耳狗、春植、美樂蒂等IP聯名冰品，萌翻粉絲之外，更跨界和春水堂旗下的春水良品聯名，祭出多款冰品和飲品，其中奶茶控一定要跟風的「春水岩鹽烏瓦濃乳茶雪糕」微鹹微甜的濃茶雪糕超消暑。







全家率先引進13款日韓人氣冰品，每每推出新口味總是會大洗版的「蠟筆小新煉乳風味冰淇淋」，這次換上清爽的海洋藍包裝，搭上化身為小白的蠟筆小新圖騰，萌度加倍。Kakao Friends高人氣的春植也推出水蜜桃棒棒冰，香甜果香代表夏日到來。日本三麗鷗則是由大眼蛙DD、美樂蒂和人氣第一的大耳狗坐鎮，分別推出柑橘風味啾啾冰、蜜桃乳酸風味雪糕和卡士達風味冰淇淋蛋糕。







此外，日本經典冰品井村屋也祭出層次豐富的「巧克力蛋糕冰淇淋」，以巧克力蛋糕為基底，搭上巧克力冰淇淋和巧克力醬，三種不同口感巧克力一次品嚐。4/27也將有井村屋宇治抹茶麻糬摩納餅、Niseko北海道蘋果冰淇淋和北海道哈密瓜冰淇淋，從日本進口直送到全家冰櫃中，讓大家每個禮拜都有新的冰可以吃。於4/17~5/14期間，指定國際冰品可享任選兩件79折、三件75折優惠。





全家冰品推薦

此外，全家也跨界和春水堂聯名，推出5款獨家限定商品，首推4/15登場的「春水岩鹽烏瓦濃乳茶雪糕」，使用春水堂招牌烏瓦紅茶製成一款濃茶系奶茶雪糕，中間還藏有濃抹茶布朗尼，讓人每一口都是驚喜。另有「奇異果孅鮮果茶」、「白桃芒芒鮮果茶」兩款鮮果茶，於4/17~5/14期間只要購買任一款就再送冰塊冰，享受沁涼快感。「炸雞翅口味洋芋片」、「黃金酥炸根島海蝦口味洋芋片」推薦閱讀：

蠟筆小新煉乳風味冰淇淋 89元

春植水蜜桃風味冰棒 69元

美樂蒂蜜桃乳酸風味雪糕(4/15上市)49元

大眼蛙DD 柑橘風味啾啾冰(4/15上市)59元

大耳狗卡士達風味冰淇淋蛋糕(4/15上市)79元

LOTTE 酸甜寶石冰塊棒(4/13上市)40元

LOTTE 椪糖咖啡風味雪糕(4/13上市)49元

井村屋巧克力蛋糕冰淇淋(4/13上市)79元

井村屋宇治抹茶麻糬摩納餅(4/27上市)69元

POLS 草莓果實煉乳雪糕(4/15上市)59元

POLS 濃厚牛乳巧酥雪糕(4/15上市)59元

Niseko北海道蘋果冰淇淋(4/27上市)119元

Niseko北海道哈密瓜冰淇淋(4/27上市)119元



全家X春水良品聯名新品

春水岩鹽烏瓦濃乳茶雪糕(4/13上市)49元

春水良品白桃芒鮮果茶(4/16上市)59元

春水良品奇異果孅鮮果茶(4/16上市)59元

經典炸雞翅口味洋芋片(4/12~4/13上市)50元

波樂黃金酥炸根島海蝦口味洋芋片(4/12~4/13上市)50元



