零酒精黑松沙士啤酒花風味開賣！生活壓力越來越大，時常讓人壓得喘不過氣來，就需要揪朋友一起喝一杯舒壓一下。而作為台灣經典快樂水代表的「黑松沙士」，這次祭出全新黑松沙士大人系 啤酒花風味，帶有酒香的零酒精沙士讓人上班、開車也能爽喝療癒一下。
近年來不斷創新推出新口味的黑松沙士，今年推出大人系「啤酒花風味」，以經典黑松沙士為基底，再融合啤酒花風味，一開瓶就能聞到啤酒花獨有的香氣，讓人開瓶的瞬間就能啤酒花香療癒到，入口可感受到刺激氣泡帶來的清涼口感，是今夏最不能錯過的飲料。
「黑松沙士大人系 啤酒花風味」將於5/1於4大超商和各大通路陸續上架。在5/16~6/24期間平日中午舉辦「一週一商辦、一日一大樓」的試飲活動，將選在各大商辦大樓免費試飲，為上班族帶來小確幸。同時請到《周處除三害》男主角「陳桂林」的阮經天代言，從帥氣「小天」轉大人到狠角色「陳桂林」，完美詮釋大人系。
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黑松沙士大人系 啤酒花風味
售價：35元
容量：600 ml
促銷活動：7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商享嘗鮮價單瓶27元、2瓶49元。