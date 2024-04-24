夏天到了，就是要喝杯嫩仙草消暑！擅長將復古甜湯變成手搖飲的萬波，再度發揮創意將復古仙草冰搖身變成仙草系列飲料，推出4款限定仙草手搖飲，有清爽仙草蜜、亦有加滿料的升級版，在酷熱天氣中療癒身心。







強勢回歸的萬波復古仙草系列飲料，有經典熱銷的「嫩仙草奶茶」，嫩仙草和奶茶不敗組合，就是飲料控敲碗快回歸的人氣款；還有最純粹的「超級仙草甘」，在仙草甘茶中加入滑順的嫩仙草，超清爽手搖飲最適合夏日飲用。







若是咀嚼控的話，則是有「珍芋嫩仙草」和「双珍嫩仙草」兩款選擇，前者有波霸、嫩仙草和芋泥，後者加入嫩仙草和大小珍珠，搭上仙草甘茶冰沙，再淋上奶油球完美復刻仙草冰的經典吃法。將於4/26全台萬波門市開賣，最便宜中杯只要35元就能喝。



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萬波 復古仙草系列

開賣時間：2024/4/26

販售通路：全台門市與線上平台同步開賣。

品項、售價：

珍芋嫩仙草 大杯65元、中杯55元

双珍嫩仙草 大杯50元、中杯40元

嫩仙草奶茶 大杯60元、中杯50元

超級仙草甘 北部大杯50元、中杯40元，中南部大杯45元、中杯35元



注意事項：珍芋嫩仙草、双珍嫩仙草有加入經典奶精，內含牛奶、大豆製品，不適合對其過敏體 質者食用。