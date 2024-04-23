北車上班族終於又等到「辻利茶舗」來快閃了！日本百年抹茶名店「辻利茶舗」，以抹茶無限可能為主打，推出各式各樣抹茶甜點、飲品，是抹茶控三不五時就想去療癒一下的下午茶夯店。此次，整個五月份將快閃至捷運台北車站，並帶來快閃店限定2款抹茶甜點和限時買一送一優惠，逼北車上班族微翹班吃抹茶。
將於5/1下午兩點正式快閃到北車的辻利茶舗，除了販售人氣款「辻利抹茶冰心大福」、濃厚系「極韻抹茶生巧克力」、搶到缺貨「抹茶、焙茶絲絨抹醬」和日本茶葉、抹茶小點心等經典商品。5/1-5/4首四日祭出買一送一優惠，只要購買薩摩抹茶煎茶乙罐，即贈送辻利抹茶酥乙盒，每日限量僅有20組、每人限購2組，搶優惠手腳要快。
現場更推出獨家限定「抹茶奶霜瑪德蓮」和「柚見抹茶凍奶酪」兩款甜點，前者是以鹿兒島火香系抹茶為基底做成瑪德蓮，內餡夾入滿滿的生茶系宇治抹茶，雙重抹茶滋味一口咬下超療癒。後者則是底層藏有Q軟的抹茶生茶凍，搭上鮮奶酪、特製柚香凍，是款清爽甜點適合炎炎夏日。
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辻利茶舗 捷運台北車站快閃店
地址：台北市中正區忠孝西路1段49號 捷運台北車站淡水線往M1出口處(於B3F台北捷運詢問處1對面)
快閃期間：5/1-5/31
營業時間：12:00-20:00 5/1首日14:00起營業
辻利茶舗 台北車站快閃店獨家甜點
柚見抹茶凍奶酪 $90
抹茶奶霜瑪德蓮 $130
辻利茶舗 台北車站快閃店優惠活動
1、5/1-5/4首四日買一送一優惠，買薩抹抹茶煎茶乙罐送辻利抹茶酥乙盒，每日限量20組，每人限購2組，售完為止。
2、5/1-5/8母親節預購優惠：
抹櫻巴斯克 售價$850 優惠價$799/6吋
辻利抹茶麻糬巴斯克 售價$790 優惠價$719/6吋
辻利茶舗X內田家 經典原味巴斯克 售價$690 優惠價$619/6吋
辻利濃茶卷 售價$690 優惠價$619/條
經典抹茶生乳酪蛋糕 售價$690 優惠價$619/條