世界地球日先衝麻古喝飲料！以台灣在地水果特調成新鮮果粒茶聞名的麻古茶坊，今年特別響應世界地球日到來，特別推出「買大杯、免費升級大瓶」加量不加價優惠，以麻古愛地球為號召，連續四天邀請大家來喝杯最夯期間限定蕃茄梅蜜系列。同時，搭配環保杯現折5元優惠，等於最便宜65元就能喝到一大瓶麻古飲料。







麻古茶坊期間限定「蕃茄梅蜜、番茄梅蜜波波」是嚴選當季新鮮多汁的小蕃茄作為主角，加上用整顆鹹香話梅和蜂蜜慢慢熬煮的獨家配方梅汁，微酸、微甜、微鹹的冰沙，是夏天經典必喝款飲料。這次於4/22~4/25期間，只要憑著麻古茶坊FB或IG指定活動截圖購買大杯蕃茄梅蜜系列，即可享有大杯價錢、免費升級大瓶裝，900ml大份量飲料在炎炎夏日超消暑。







另外，4/24、4/25兩天則加碼推出憑活動截圖，再持有麻古美口瓶回購瓶裝版的經典招牌「柳橙果粒茶」或「翡翠柳橙」，為嚴選台灣小農友善種植的柳橙鮮果茶系列，不僅現折10元，再加碼8折限時優惠，等於68元就能喝到900ml滿滿一大瓶的柳橙果粒茶，為夏日帶來一絲清涼感。



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麻古茶坊 蕃茄梅蜜加量免費 活動資訊

活動日期：2024/4/22~4/25

活動內容：凡憑Facebook或Instagram指定活動截圖，並購買指定蕃茄梅蜜系列飲品（L杯），立即免費升級麻古美口瓶裝（瓶裝量大杯價)。

售價：

蕃茄梅蜜（L杯）南部 NT$70；中、北部 NT$75；大葉高島屋＆統領 NT$80

蕃茄梅蜜波波（L杯）南部 NT$80；中、北部 NT$85；大葉高島屋＆統領 NT$90



麻古茶坊 麻古美口瓶回購8折優惠資訊

活動日期：2024/4/24~4/25

活動內容：凡憑Facebook或Instagram指定活動截圖，持麻古美口瓶回購柳橙果粒茶（瓶裝）/ 翡翠柳橙（瓶裝），即享回購價再打8折優惠。



售價：

柳橙果粒茶（瓶裝）南部 NT$95；中部 NT$95；北部 NT$100；大葉高島屋＆統領 NT$100

翡翠柳橙（瓶裝）南部售價 NT$90；中部 NT$90；北部 NT$95；大葉高島屋＆統領 NT$95



注意事項：

1、4/22(一) ~ 4/23(二) 凡指定購買蕃茄梅蜜系列享瓶裝量大杯價，自備環保杯（含麻古美口瓶）可折5元。

2、4/24(三) ~ 4/25(四) 自備麻古美口瓶回購柳橙果粒茶（瓶裝）/ 翡翠柳橙（瓶裝），現折10元（已含環保杯折扣 5 元）再打8折優惠。

3、自備1000 ml環保杯，指定蕃茄梅蜜系列飲品(L)同享免費升級瓶裝量大杯價+環保杯折扣5元。

4、自備1000 ml環保杯，指定柳橙果粒茶（瓶裝）/ 翡翠柳橙（瓶裝），享環保杯折扣5元+再享8折優惠

5、活動限來店點餐購買，電話自取，外送平台則無此優惠。

6、優惠活動不得合併使用。