小資族出國玩先搶旅展優惠！隨著暑假旅遊旺季到來，雄獅旅遊也準備好各種旅遊相關優惠專案，於即日起至6/3期間，舉辦「世界的有趣、雄獅帶你去」夏季旅展，從機票、郵輪、自由行到團體行程等，通通全都有限時下殺優惠，其中包括「機票買一送一」優惠小資族一定要搶。







雄獅夏季旅展首推港澳自由行優惠，在旅展期間下單澳門葡京人主題酒店、香港九如坊蘭桂坊酒店3日自由行，最低6,488元就能週末快閃飛港澳吃喝玩樂。另外，也推出週週搶優惠活動，有萬元有找「泰國雙城+入住萬豪最新潮牌酒店6日」、「長榮航空首爾明洞5日自由行」；65折下殺「日本北海道螃蟹雙溫泉5日」；酷航首爾計劃旅遊票5日遊買一送一。



更搭上澎湖花火節推出挪威郵輪奮進號澎湖+石垣島5日一人12,999元，還獨家包場吹吹風景觀餐廳，海景第一排欣賞澎湖花火，更安排航海王主題人物見面會。







並針對不同族群旅客規劃各種旅遊體驗，親子旅客推薦東京迪士尼海洋6月新開幕主題園區「夢幻泉鄉」，身處《小飛俠》、《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》奇幻世界，5日限量搶購29,900元起。喜愛深度文化之旅的話，不能錯過今年暑假獨家包下秋田觀光列車的「繩文號」，加碼安排青森睡魔祭、秋田竿燈祭，深度體驗日本文化之旅，5日行程59,900元起。





雄獅夏季旅展 活動資訊

活動時間：即日起至6月3日

產品集合頁：https://walkr.tw/53OyZ6JS



雄獅夏季旅展 港澳自由行優惠

澳門葡京人主題酒店3日自由行(未稅) 5-7月間 6,488元起。

香港九如坊蘭桂坊酒店3日自由行(未稅)5-7月間 8,999元起。



雄獅夏季旅展 週週搶優惠

4/29 挪威郵輪奮進號澎湖花火節+石垣島5日(內艙、需3人同住)

出發日6/10、12,999元起，限量20組。



5/08 日本北海道螃蟹雙溫泉5日 65折

出發日5/26、19,999元起、，限量10名。



5/15 泰國雙城+入住萬豪最新潮牌酒店6日 53折

出發日5/29、6/10；9,999元起，1限量10名。



5/22 長榮航空首爾明洞5日自由行 45折

出發日6/5；9,999元起，限量10名。



5/22 酷航首爾計劃旅遊票5日(買一送一)

出發日6月，12,000元起，限量10名。



5/29 宜蘭豆腐岬.南方澳小鎮1日 2折

出發日6/12、6/17、6/26，99元起，每團10名。



5/29 澎湖菊島遊、市區觀光、東南環3日(買一送一)

出發日6/11、6/18、6/25，9,938元起，限量36組。