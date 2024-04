如果你和你家的小朋友都不太能夠乘坐刺激的遊樂設施,三麗鷗彩虹樂園絕對是你的首選!尤其,如果你又喜歡大耳狗喜拿,絕對不能錯過即將在2024年夏天正式開放的大耳狗主題沉浸式遊樂設施!這座遊樂設施的概念是一座劇場新的劇場,觀眾可以揮動魔法棒,和大耳狗一起解開彩虹之謎並一同冒險。

三麗鷗彩虹樂園 大耳狗發現劇場

位於三麗鷗彩虹樂園1F的「發現劇場(ディスカバリーシアター)」將化身為能夠配合演出而移動的動態劇院。隨著故事的展開,觀眾可以使用關鍵道具「魔法手杖」,在射擊場景中,沉浸式地實際參與故事,與角色互動。在故事的最後,畫面上還會公布該回合的最佳射手。劇院內設有兩面大屏幕,觀眾將分隊體驗故事。



▲圖片來源/株式会社サンリオエンターテイメント,© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN



▲圖片來源/株式会社サンリオエンターテイメント,© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN



魔法手杖

觀眾可以拿到實體的魔法手杖,配合故事的進度,進行射擊。



▲圖片來源/株式会社サンリオエンターテイメント,© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN





故事

故事起源於2個單純的疑問:究竟為什麼彩虹這麼美麗呢?它是由什麼構成的呢?為了解決這個疑問,大耳狗喜拿和他的朋友們合作建造了調查船「發現號」,觀眾可以乘坐喜拿所駕駛的發現號,和喜拿狗一行人一起揭開彩虹的秘密。所需遊玩時間約5分鐘。



▲圖片來源/株式会社サンリオエンターテイメント,© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN





■遊樂設施資訊

地址:東京都多摩市落合1-31

交通方式:京王線京王多摩Center站徒步約5分鐘

官方網頁