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日本扭蛋無極限！美妝扭蛋機第1彈，只要500日圓就能把三麗鷗角色、小魔女DO RE MI迷你多功色彩盤帶回家。

2024-04-02 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社バンダイベンダー事業部 人氣：464
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特派員 Trish

特派員 Trish

日本人瘋扭蛋已經不是一天、兩天的事情了，連機票、飯店住宿券都能出扭蛋，這次要介紹的扭蛋機則是直接結合玩具和美妝品，推出「三麗鷗」、「小魔女DO RE MI」多功能色彩盤扭蛋機！萬代的「 Pon de Couleur」扭蛋機已經全面上市！每次只要500日圓！身為日旅達人的你快鎖定機台，好好體驗。

萬代 Pon de Couleur 扭蛋：三麗鷗

推薦閱讀：超巨大布丁狗開放預購了！105公分大型布丁狗玩偶重磅登場，柔軟觸感、外觀療癒，躺著、抱著給人滿滿安全感

▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

萬代 Pon de Couleur 扭蛋：小魔女DO RE MI

 
▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

使用範例

 
▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

美樂蒂

美樂蒂款的顏色是公主粉。

▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

庫洛米

庫洛米款的顏色是稍微有些淘氣又吸引人的正紅色。 

▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

帕恰狗

帕恰狗款的顏色是胡蘿蔔珊瑚橙，適合平常熱愛橘紅妝容的人。

▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部



 

Kiki&Lala

Kiki&Lala款的顏色是夢幻粉紫，適合搭配藍色的眼影和紫色系的唇膏。

▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

喜拿

喜拿款是嬰兒藍色，適合用來修正蠟黃、泛紅等皮膚問題。

▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

見習生變身轉換器

見習生變身轉換器款的顏色是珊瑚粉紅，適合搭配春夏的妝容。

▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

節奏變身轉換器

節奏變身轉換器款的顏色是正粉紅色，如果你正好想要Cosplay芭比，或許很適合拿這盤來變身喔！

▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

啪啦拉變身轉換器

啪啦拉變身轉換器款的顏色是深粉紅色，適合當作腮紅。

▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

波龍魔法棒

波龍魔法棒款的顏色是磚紅色，適合在秋冬時點綴整體妝容。

▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

魔女見習生服裝 

魔女見習生服裝款的顏色是裸棕，除了適合當眼影，也可以拿來當作修容餅。

▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部

 

 

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