日本人瘋扭蛋已經不是一天、兩天的事情了，連機票、飯店住宿券都能出扭蛋，這次要介紹的扭蛋機則是直接結合玩具和美妝品，推出「三麗鷗」、「小魔女DO RE MI」多功能色彩盤扭蛋機！萬代的「 Pon de Couleur」扭蛋機已經全面上市！每次只要500日圓！身為日旅達人的你快鎖定機台，好好體驗。

萬代 Pon de Couleur 扭蛋：三麗鷗

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▲圖片來源／株式会社バンダイベンダー事業部





萬代 Pon de Couleur 扭蛋：小魔女DO RE MI



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使用範例



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美樂蒂

美樂蒂款的顏色是公主粉。



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庫洛米

庫洛米款的顏色是稍微有些淘氣又吸引人的正紅色。



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帕恰狗

帕恰狗款的顏色是胡蘿蔔珊瑚橙，適合平常熱愛橘紅妝容的人。



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Kiki&Lala

Kiki&Lala款的顏色是夢幻粉紫，適合搭配藍色的眼影和紫色系的唇膏。



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喜拿

喜拿款是嬰兒藍色，適合用來修正蠟黃、泛紅等皮膚問題。



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見習生變身轉換器

見習生變身轉換器款的顏色是珊瑚粉紅，適合搭配春夏的妝容。



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節奏變身轉換器

節奏變身轉換器款的顏色是正粉紅色，如果你正好想要Cosplay芭比，或許很適合拿這盤來變身喔！



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啪啦拉變身轉換器

啪啦拉變身轉換器款的顏色是深粉紅色，適合當作腮紅。



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波龍魔法棒

波龍魔法棒款的顏色是磚紅色，適合在秋冬時點綴整體妝容。



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魔女見習生服裝

魔女見習生服裝款的顏色是裸棕，除了適合當眼影，也可以拿來當作修容餅。



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