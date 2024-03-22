在2023年奪下三麗鷗肖像大賞亞軍的人氣角色「布丁狗」，有個黃澄澄的外觀、圓滾滾的身體，以及呆萌討喜的個性，深受粉絲們喜愛，每每一推出週邊商品就讓人忍不住手刀下架！這次療癒布丁狗再推新品，化為105公分大型玩偶！現在已經開放預訂，鐵粉們趕快下訂！

超巨大布丁狗現身！即日起開放預購

日本著名的玩具供應商萬代BANDA這次I鎖定擄獲大人、小孩的療癒系角色「布丁狗」，展開「包容一切的布丁狗（すべて受け入れるポムポムプリン）」玩偶企劃，只要在即日起至5月8日，預購訂單達到200筆，將進行企劃玩偶商品化，粉絲們就有機會將這款布丁狗玩偶帶回家！



▲圖片來源／株式会社BANDAI SPIRITS



「包容一切的布丁狗」玩偶全長約105公尺，選用柔和親膚的材質製作，就連細節處也相當講究，布丁狗招牌的可愛尾巴標誌也完整呈現，讓人看了不經會心一笑。

▲圖片來源／株式会社BANDAI SPIRITS



此外，「包容一切的布丁狗」玩偶從表情到動作都營造愜意放鬆的感覺，彷彿不管是開心、悲傷，或是想找人傾訴、想要有人陪伴時，只要靠在「包容一切的布丁狗」的身上，自己的情緒就能被接住！亦或是疲憊不堪的日子、只想癱倒在地上時，這款玩偶就是你的好良伴！適合躺在上面、或是靠在一旁，感受被接住的氛圍！心頭重擔、身體疲憊似乎能稍稍減輕。心動的粉絲們趕快手刀下單吧！

▲圖片來源／株式会社BANDAI SPIRITS

▲圖片來源／株式会社BANDAI SPIRITS





■商品資訊

商品名稱：包容一切的布丁狗（すべて受け入れるポムポムプリン）

售價：66,000日幣(含稅)

商品尺寸：長約105cm／寬約100cm／厚度約54cm

商品重量：約8.8kg

預購日期：2024年3月8日～2024年5月8日止

預定發貨日：2024年8月※預購數量達標才會出貨

商品詳情