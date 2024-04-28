夏天即將到來，日本許多知名品牌已經開始推出涼感的商品！想要在夏天當個精緻男孩女孩，不可少的就是乳液。另外，如果家裡有浴缸有泡澡桶，泡個澡更能緩解夏季的疲勞喔！當然，泡泡腳也很舒服！日本知名入浴劑品牌 BATHCLIN 在2024年推出了涼感的碳酸入浴劑，還有淡淡的清香，適合想要排毒卻不想花大錢進桑拿、汗蒸幕的小資族！

BATHCLIN

BATHCLIN最早由創業者津村重舎在東京市日本橋區創立，1930年推出「藥湯 浴劑中將湯」，藥材和溫泉礦物質是主要原料，在此之後一直致力於打造高品質的入浴劑。2024年的新商品以涼爽舒適的身體凝膠「涼肌身體凝膠」、「清涼碳酸湯入浴劑 樹木清風香」、「入浴劑 檸檬汽水香」為主，目前已經在4月8日正式發售。包裝則和知名插畫家純頃合作，充滿濃重的日式風情。



▲圖片來源／株式会社バスクリン





涼肌身體凝膠

洗完澡後就能直接塗抹，無需沖洗，使用起來非常方便。成分中包含薄荷醇，以保持涼爽感，同時也添加了二甲基矽油等潤滑成分、蘆薈提取物和薏仁提取物等保濕成分，不含對羥基苯甲酸酯等防腐劑。建議可以塗抹在手臂、胸部、頸部等容易出汗的地方，香味是清涼的柑橘香，容量約200克。消費者可以在Hands、Loft、Plaza等通路購買。



▲圖片來源／株式会社バスクリン





清涼碳酸湯入浴劑 樹木清風香

這款清涼碳酸湯入浴劑添加的炭酸和溫泉礦物質可以促進血液循環和新陳代謝，緩解疲勞。礦物成成分以明礬為主，炭酸則被凝縮成顆粒，發泡後可增強入浴效果，緩解疲態和緊繃的肌肉，讓積累的疲勞感爽快地消失，同時，含有薄荷醇等成分。包裝內含易於使用的小湯匙，方面舀取，容量約360克，約可使用12次。



▲圖片來源／株式会社バスクリン





入浴劑 檸檬汽水香

這項商品從2013年發售以來，一直受到許多好評，終於在2024年復刻！成分含有溫泉礦物質，可緩解夏季特有的疲勞和黏膩感。含有薄荷醇粉末等涼感成分以及碳酸鈉和硫酸鈉等溫泉成分，使沐浴過後的皮膚更加清爽、緩解肩膀疼痛和腰痛、使肌膚柔滑，容量約600克，可使用約20次，建議每次使用不要超過30克。



▲圖片來源／株式会社バスクリン