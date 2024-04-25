大部分的台灣人可能不在乎日本肉包，但是許多大阪的留學生都知道，大阪的蓬萊551肉包是充滿台灣味，又融入了和風巧思的必吃美食！大阪551蓬萊肉包的創辦人一家如今，為另一家東京的肉包店「羅家東京豚饅」背書，保證好吃！羅家東京豚饅一號店在2021年11月於惠比壽開設，2024年4月17日，新宿店正式進駐「EATo LUMINE」！

羅家東京豚饅

「羅家東京豚饅」由全國知名的大阪美食「551蓬萊」創辦人羅邦強的孫子「羅直也」所創立，由於他希望東京人也能天天享受肉包的美味，因此選擇在2021年11月於東京惠比壽開設了一號店。製作過程選用高品質的豬肉和洋蔥，並根據當日生產和銷售的情況控制發酵程度，這就是羅家東京豚饅美味的秘密！2023年11月，自由之丘也開設了二號店，自開業以來每天都完售！如今進駐對於旅客來說交通易達性更高的新宿，完全是一大福音！



▲圖片來源／MERCER OFFICE株式会社





新宿限定商品

新宿店的限定商品是供出差上班族、學生、日本觀光客購買的冷藏肉包套組。除此之外，對於台灣旅客來說，最值得購買的品項是豬肉包、每天必完售的熱門商品「燒賣」，以及口感酸甜的「糖醋肉丸」等。品項和對應價格如下：

・豬肉饅頭（1顆）：300日圓

・黑胡椒豬肉饅頭（1顆）：330日圓

・燒賣（6顆入/1盒）：680日圓

・糖醋肉丸（8顆入/1盒）：580日圓

・粽子：480日圓

▲圖片來源／MERCER OFFICE株式会社





■商店資訊

地址：EATo LUMINE

交通方式：JR新宿站 B1階 西剪票口內

營業時間：08：00〜22：00

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