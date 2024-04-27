來自愛媛的老字號和菓子專賣店「一六本舗」攜手日本知名食品大廠「森永製菓」，將帶有濃厚焦糖香氣的牛奶糖與蛋糕捲結合，打造焦香四溢的「一六蛋糕捲 牛奶糖（一六タルト キャラメル）」。即日起到明年1月下旬在一六本舗及全國百貨公司等店舖販售。



▲圖片來源／株式会社一六





一六本舖Ｘ森永製菓獨家焦糖風味蛋糕捲甜蜜亮相

位於四國愛媛縣的「一六本舗」開業已有百年歷史，招牌商品「一六蛋糕捲」以愛媛縣特產的柚子和綿密紅豆餡為主要原料，用鬆軟的海綿蛋糕卷裹成的和菓子，口感清爽，甜而不膩，為和洋融合的獨特商品，是走訪四國地區必買的名菓。

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這次與食品大廠「森永製菓」合作，將森永牛奶糖的香甜美味與一六蛋糕捲結合，打造風味濃郁的蛋糕捲「一六蛋糕捲 牛奶糖」。濃郁的焦糖內餡與焦糖風味的鬆軟海綿蛋糕相得益彰，並透過增加內餡的黏稠度，使得焦糖風味更加濃厚，每一口都彷彿品嘗到森永牛奶糖的滋味。

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不只蛋糕捲給你滿滿的森永牛奶糖滋味，就連外包裝也以「森永牛奶糖」的牛奶糖盒為元素，打造相應的設計，讓「一六蛋糕捲 牛奶糖」猶如放大版的森永牛奶糖，分別推出單個包裝、3個及5個組合，送禮自用兩相宜。有機會到四國愛媛縣暢遊時，快將期間限定的「一六蛋糕捲 牛奶糖」帶回家！

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販售店舖：一六本舗（愛媛縣内27家店舗）伴手禮專賣店（日本松山機場、JR松山站、高速道路SA、道後商店街等)日本全國百貨公司（全國名菓賣場）物產展官方網路商店售價：1個 216日幣、3個 712日幣、5個 1,112日幣