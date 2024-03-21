為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 生活 > 日本人妻人手一罐！日本人氣香水品牌J-Scent公布2024年人氣香味暢銷排行榜，出國別忘帶一瓶。

日本人妻人手一罐！日本人氣香水品牌J-Scent公布2024年人氣香味暢銷排行榜，出國別忘帶一瓶。

2024-03-21 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：限会社ルズ 人氣：303
share
特派員 Trish

特派員 Trish

日本人妻、精緻小資女人手一支的知名平價香水品牌 J-Scent 以和風為主題，打造了多支暢銷的香水。由於旗下香味眾多，相信有許多人第一次不知道該選擇哪一瓶！沒關係，品牌官方統計出銷售狀況，特地公布2024年2月的人氣香味排行榜！

J-Scent

J-Scent以日本引以為傲的美學、獨特的傳統和文化，以及日本都會的氣味為主題，打造出多款日本製的特色香。目前旗下的香水種類包含以川端康成的小說《睡美人》為主題的和肌、花見酒、彈珠汽水等香氣。產品名稱也都充滿韻味，包含：烘焙茶、沉香、落雁、花見酒、紙肥皂、紫陽花、彈珠汽水、柚子、力士、和肌、蜂蜜和檸檬、花街、翡翠、光芒、淡紅、黑皮革、戀雨、薄荷、木屑、月滴、咖啡、藍莓桃、橙色節日 、入道雲等。
 
▲圖片來源／有限会社ルズ

 

戀雨

J-Scent 一直以來最受歡迎的香味都是「和肌 / Yawahada」。然而，在2月份，「戀雨」超越了第一名「和肌」，勇奪第一名。2月份的情人節促使許多人選擇了「戀雨」，因為戀雨的香味能夠使人想起與自己最親近的人，喚醒心中對於戀愛的想像。戀雨的香味包含柑橘、黑醋栗、紫羅蘭、玉蘭等。香味不艷，令人聯想到雨後淡雅的彩虹。

▲圖片來源／有限会社ルズ

 

Eau de Parfum

Eau de Parfum是傳統的噴霧式香水，使用了植物性酒精，不易刺激皮膚。暢銷香味分別是：
第1名 和肌 / Yawahada 
第2名 戀雨 / Koiame 
第3名 紙肥皂 / Paper Soap 
第4名 力士 / Sumo Wrestler 
第5名 彈珠汽水 / Ramune

▲圖片來源／有限会社ルズ

 

Perfume Oil

Perfume Oil是以角鯊烷為主要原料的香水油，使用起來清爽不黏，也具有滋潤肌膚的效果。瓶子的頂端是採滾珠式設計，大小適合手掌，攜帶方便。與 Eau de Parfum 相比，香氣較溫和。暢銷香味分別是：
第1名 戀雨 / Koiame 
第2名 和肌 / Yawahada 
第3名 力士 / Sumo Wrestler 
第4名 花見酒 / Hanamizake 
第5名 紙肥皂 / Paper Soap

▲圖片來源／有限会社ルズ

 

Mini Fragrance

Mini Fragrance就是 Eau de Parfum 的小瓶裝（2mL），這種尺寸在實體店鋪沒有賣，只能在線上商店上購買。暢銷香味分別是：
第1名 和肌 / Yawahada 
第2名 戀雨 / Koiame 
第3名 花見酒 / Hanamizake 
第4名 入道雲 / On a Cloud 
第5名 彈珠汽水 / Ramune

▲圖片來源／有限会社ルズ

如果你對這款香水有興趣，遊客可以在蔦屋書店、手創館Hands、三越伊勢丹 meeco等地購買。

加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#香水
morechevron_right
文章關鍵字
香水 日本 蔦屋書店 手創館 more
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up