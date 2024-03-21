日本人妻、精緻小資女人手一支的知名平價香水品牌 J-Scent 以和風為主題，打造了多支暢銷的香水。由於旗下香味眾多，相信有許多人第一次不知道該選擇哪一瓶！沒關係，品牌官方統計出銷售狀況，特地公布2024年2月的人氣香味排行榜！

J-Scent

J-Scent以日本引以為傲的美學、獨特的傳統和文化，以及日本都會的氣味為主題，打造出多款日本製的特色香。目前旗下的香水種類包含以川端康成的小說《睡美人》為主題的和肌、花見酒、彈珠汽水等香氣。產品名稱也都充滿韻味，包含：烘焙茶、沉香、落雁、花見酒、紙肥皂、紫陽花、彈珠汽水、柚子、力士、和肌、蜂蜜和檸檬、花街、翡翠、光芒、淡紅、黑皮革、戀雨、薄荷、木屑、月滴、咖啡、藍莓桃、橙色節日 、入道雲等。



▲圖片來源／有限会社ルズ





戀雨

J-Scent 一直以來最受歡迎的香味都是「和肌 / Yawahada」。然而，在2月份，「戀雨」超越了第一名「和肌」，勇奪第一名。2月份的情人節促使許多人選擇了「戀雨」，因為戀雨的香味能夠使人想起與自己最親近的人，喚醒心中對於戀愛的想像。戀雨的香味包含柑橘、黑醋栗、紫羅蘭、玉蘭等。香味不艷，令人聯想到雨後淡雅的彩虹。



▲圖片來源／有限会社ルズ





Eau de Parfum

Eau de Parfum是傳統的噴霧式香水，使用了植物性酒精，不易刺激皮膚。暢銷香味分別是：

第1名 和肌 / Yawahada

第2名 戀雨 / Koiame

第3名 紙肥皂 / Paper Soap

第4名 力士 / Sumo Wrestler

第5名 彈珠汽水 / Ramune



▲圖片來源／有限会社ルズ





Perfume Oil

Perfume Oil是以角鯊烷為主要原料的香水油，使用起來清爽不黏，也具有滋潤肌膚的效果。瓶子的頂端是採滾珠式設計，大小適合手掌，攜帶方便。與 Eau de Parfum 相比，香氣較溫和。暢銷香味分別是：

第1名 戀雨 / Koiame

第2名 和肌 / Yawahada

第3名 力士 / Sumo Wrestler

第4名 花見酒 / Hanamizake

第5名 紙肥皂 / Paper Soap



▲圖片來源／有限会社ルズ





Mini Fragrance

Mini Fragrance就是 Eau de Parfum 的小瓶裝（2mL），這種尺寸在實體店鋪沒有賣，只能在線上商店上購買。暢銷香味分別是：

第1名 和肌 / Yawahada

第2名 戀雨 / Koiame

第3名 花見酒 / Hanamizake

第4名 入道雲 / On a Cloud

第5名 彈珠汽水 / Ramune



▲圖片來源／有限会社ルズ



如果你對這款香水有興趣，遊客可以在蔦屋書店、手創館Hands、三越伊勢丹 meeco等地購買。