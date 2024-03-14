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日本四國德島住宿體驗募集!「4S STAY 阿波池田本町通」JR四國直營旅宿

2024-03-14 10:04:50 日本去哪兒情報中心 人氣：102
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窩客好文

日本去哪兒情報中心

發表篇數：14篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

在四國德島阿波池田站共有三處由JR四國直營的旅宿

其中「4S STAY 阿波池田本町通」以百年古民家為主題

一天僅接受最多二組客人包棟住宿

每棟設有榻榻米和式房、使用席夢思床墊的西式房

小巧卻配備五臟俱全的廚房等

是個能徹底放鬆的私人舒適空間

為了歡迎更多台灣旅客的到來

這次JR四國特別舉辦了專屬台灣旅客的活動

活動①

凡自4S STAY官網預約「包棟旅館 阿波池田本町通」的住宿

即可至「古民居旅館 阿波池田站前」1樓的「heso salon」咖啡廳

兌換一份甜點或一杯無酒精飲料

活動時間:即日起~2024年6月30日

 

活動②

邀請任一社群超過一萬粉絲的KOL/部落客免費體驗一晚住宿

並可結伴3位親友一同前往

回國後兩周內需提出1000字+10張照片的住宿體驗文

報名流程:

1.自行於4S STAY官網預約

2.填寫報名表單 https://forms.gle/Wn4To4uem9BKncnLA

3.確定預約入住內容且符合條件者會由專人通知聯繫

活動時間:即日起~2024年6月30日

※邀請人數有限，並非報名就等同可免費體驗※

 4S SATY 阿波池田本町通

地址：徳島県三好市池田町マチ2467-1

交通：JR阿波池田站→步行7分

官網：https://4s-stay.com/honmachi/

 

 

介紹文章

日本德島「4S STAY包棟民宿」有廚房、有客廳就像在家般舒適自在，近車站與超市、藥妝店，生活機能超棒

Ken&Alice玩樂誌 https://kenalice.tw/blog/post/4s-stay

 

四國德島┃老街古民家高級旅宿「4S Stay阿波池田本町通」一日限二組包棟 JR四國新開站前走7分近超市藥粧一站到大步危

潔西姊姊日本台湾日常 https://jessy.tw/4sstay/

十大推薦理由

  1. 穿越時空住在山區秘境氛圍老街 景色美心情好
  2. JR阿波池田站步行約8分
  3. 老街周邊大型超市、藥粧、食堂、咖啡、便利商店齊全
  4. 4S古民家旅宿一天僅接二組、一二樓寬徜舒適全自由使用
  5. 130年吳服古民家改造、融合傳統現代處處細膩
  6. 空間舒適、設備齊全、硬體現代自動化
  7. 簡易炊煮 長期旅宿超適合
  8. 全密碼管控 輕鬆自在
  9. 大步危秘境一站即到、四國中央交通方便
  10. JR四國直屬營運 安心入住

 

活動詳情

https://www.facebook.com/tokushima.tw/posts/pfbid0d3vyDbHmPKdrGUV5YgWhcqVHgSdFw45vawQFfdwB7irdb3vWFMrDeXT94SbZAbpdl

活動詢問私訊FB: 德島旅人案內所

https://www.facebook.com/tokushima.tw

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