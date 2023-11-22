讓你拍到不想回家、挑戰2023耶誕節必拍耶誕節裝置藝術。佐登妮絲城堡為了讓網美、網帥可以多一個理由衝佐登妮絲城堡，特別在百坪的妮絲公主花園鋪上藍白交織的燈光，讓人一秒到日本、台版「東京汐留」。同時，還有兩座高達六米的粉紅聖誕樹燈、絕美落羽松林秘境，就是要讓網美、網帥拍到不想回家。



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2023佐登妮絲城堡「星海聖誕節」必拍場景絢麗燈光藝術遍佈百坪花園，一秒置身日本東京。在妮絲公主花園的每一寸花草都佈滿藍、白燈飾，彷彿置身銀河，讓人怎麼拍都美、都很IG網美。同時，從布萊恩花園廣場即可近眺巴洛克式城堡的雄偉景緻，搭配全台最長天數連續88天每日不間斷的浪漫雪景，輔以粉色、白色燈球點綴出星光熠熠場景，共譜佐登妮絲城堡獨特的歐式童話故事篇章。





此外，城堡裡的秘境之一克里斯松林與靜池相連，寧靜池畔與剛轉黃的金黃色落羽松葉相互輝映，為風和日麗的南部注入一抹詩意。全區超過500棵的落羽松散落在佐登妮絲城堡，250公尺長的王子大道和落羽松林最密集的克里斯松林都是感受秋冬童話般明信片場景的最佳拍照亮點。





並且，在綠茵遍野的幸福大草原，2023星海聖誕節更以粉紅泡泡為號召，將光采亮眼的巨型球體裝置藝術搬進來，超級適合打卡拍照。並且在每周一、五、六、日的固定時段，「佐美喵家族」會為遊客帶來活潑俏皮的精彩演出。





除了美景拍照之外，在2023佐登妮絲城堡「星海聖誕節」活動期間，加碼推出聖誕燭光晚餐於12/15-17、12/22-24、12/29-1/1浪漫登場，專人桌邊服務聖誕大餐每一客售價880元，嚴選嘉義火雞、鮭魚排雙拼，一邊享受美食一邊陶醉在聖誕氛圍中，成為嘉義最浪漫的聖誕餐廳首選。









2023佐登妮絲城堡星海聖誕節

活動時間：2023/11/18-2024/1/15

營業時間：08:30~19:00 (最後購票時間 17:30、最後入園時間 18:00)

加碼優惠：活動期間每日17:00後入園更享有星光票$150元優惠。



2023佐登妮絲城堡星海聖誕節限定佐美喵家族表演&聖誕大遊行

活動期間：每週一、五、六、日 11:00/13:30/15:00/17:00(每場30分鐘)



2023佐登妮絲城堡聖誕飄雪秀

活動期間：每日 17:30(每場30分鐘)