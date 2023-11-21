高雄夢時代要給高雄人最熱情的西班牙聖誕主題，高雄2023「愛‧Sharing」以西班牙巴塞隆納為主軸，要讓高雄人感受仍到這城市充滿濃烈情感與人文深度，感受上帝的建築師高第的驚奇作品，跟隨世界級藝術家畢卡索及米羅曾經踏過的足跡，伴隨奔放的佛朗明哥舞蹈、音樂及風味獨特的拉丁美食，一場讓高雄人難忘的耶誕派對。



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其中，2023Purple Wish聖誕主樹的靈感來自於熱情的佛朗明哥，讓Purple Wish化身奔放的舞者，在聖家堂建築意象與歐式噴泉組合的底座上翩然舞動。裙襬邊緣鑲嵌高第建築中的海洋意象，引來達利畫作中的蝴蝶共舞，讓人們的心情隨之轉變、幻化，讓巴塞隆納的熱情完全與高雄人的激情融合在一起。





除了精彩的聖誕主樹，更有許多值得期待又好拍的主題裝置。其中，在1F夢想廣場的舞動巴塞隆納，熱情舞動佛朗明哥華麗的舞裙，躍動的舞裙間綴滿盛開的玫瑰，隨著音樂輕快起舞的舞者，在夢想廣場以活潑熱情的舞姿迎接每一位高雄人。





同時，還有「花與愛的綻放」打造屠龍傳說的立體故事書，以經典的愛情傳說及浪漫柔美又多層次的玫瑰裝置，重返加泰隆尼亞式的浪漫氛圍。以及，Magic Dragon看見魔幻又勇猛的噴火龍正蠢蠢欲動，瞬間噴發的火焰照亮夜晚的天空，開啟前往巴塞隆納的魔幻之旅。





當然還有不能錯過的「玫瑰幻境-龍傳說」聖喬治節是巴塞隆納最美的節日，傳說中騎士聖喬治為解救公主大戰巨龍，獲勝後遍地玫瑰綻放。置身玫瑰幻境，體驗遍地玫瑰照映在環繞鏡面牆的視覺衝擊，每個視角繽紛萬變，在這裡化身故事主角來一趟龍傳說之旅。



最後，還有夢幻雲中之城今年星巴克愛.Sharing以夢幻雲中之城為主題，華麗繽紛的曲線屋頂，搭配強烈色彩及拼貼馬賽克風格，更結合經典勇者屠龍故事，邀請各位一起走入這座空中奇幻城堡。以及，漫遊魔幻光廊運用大量華麗裝飾、五彩繽紛的馬賽克拼貼風格，打造夢幻壯觀的列柱走廊，彷彿走在加泰隆尼亞音樂宮的迷人廊道中。







2023愛．Sharing平安夜(1F時代廣場)

活動時間：12/24(日)18:30-19:30

活動內容：由OPEN劇團及雪鈴兔波波擔綱演出，並搭配引領年輕勢力浪潮的大嘻哈時代2，透過嘻哈音樂打造最溫暖又幸福歡樂的嘻哈平安夜。



2023愛．Sharing聖誕主樹Purple Wish (1F時代廣場)

主題燈光秀：每日18:00-21:00每整點演出，聖誕雪花秀於指定週末加碼展演！

11/18(六)-11/19(日)、11/25(六)-11/26(日)、12/2(六)-12/3(日)、12/9(六)-12/10(日)、12/16(六)-12/17(日)、12/23(六)-12/25(一)隨燈光秀時間演出。



夢幻雲中之城 (1F水池廣場)

夢幻燈光秀：每日18:00-21:00每半小時演出



第九艘船 (1F藍鯨館外)

主題燈光秀：每日17:30-21:30每間隔一小時演出



