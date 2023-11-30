在最美的自然風景上、建構屬於2023耶誕節最美的裝置藝術，統一谷關打造2023最美耶誕限定山谷燈光節，要讓旅人入住統一谷關的同時，不只是可以品嚐美食、欣賞山景、爽泡暖湯，在夜晚時還能在專屬耶誕節的山谷燈光節中，感受絢爛燈光與山景交織的絕美視覺盛宴。
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同時，統一谷關加碼推出「健康散策專案」，和洋雙人房7,280元起，週一至週四入住送夢饗雙人簡餐；一泊二食8,880元起，品嚐人氣富貴特盛饗宴，吃飽喝足接著沉浸山林環繞的戶外溫泉，房內亦有私人湯池，最棒的是，專案再贈統一生機伴手禮、手作造型毛巾DIY及毛巾健康操，一站式食宿玩加上燈光節和周遭景點，2023聖誕與跨年就來谷關打造歡樂浪漫的旅行回憶。
並且，Check in後以泰雅迎賓舞蹈感受部落文化的熱鬧與歡騰，接著穿著飯店提供的浴衣漫步氛圍感十足的日式庭園，在山風與芬多精的浸繞下享受暖熱的五行湯與原湯，泡完湯小憩一下，美食重頭戲出場「夢饗雙人簡餐」簡單卻不馬虎，醬雞翅、海鮮烏龍麵、炒飯色香味俱全；人氣富貴特盛饗宴，以麵包雞、泰式海鮮鍋及三台餐車為主軸，視覺味覺滿分，老饕們皆讚不絕口。而晚間不能錯過谷關年度盛事「山谷燈光節」，感受夜的靜謐與繽紛燈光的夢幻連動，隔天用完早餐後，再到梨山一遊，年終幸福旅行現在訂房通通GET。
統一渡假村谷關溫泉養生會館
地址：台中市和平區東關路一段188號
電話：04-2595-0011