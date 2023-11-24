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台北101耶誕樹！2023台北101「夢想舞台耶誕音樂會」夢幻馬車、奇幻旋轉木馬、薔薇花廊，必拍搶先看。

2023-11-24 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 圖片：台北101 人氣：543
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

台北101耶誕樹真的來了！這一次台北101將挑戰全台最美耶誕樹稱號、更要挑戰網美們必拍耶誕樹清單。台北101將於2023年12/1-12/30每週六日於四樓都會廣場「耶誕童話王國」盛情舉辦「Music Camp夢想舞台耶誕音樂會」，都會廣場「耶誕童話王國」更是打造出超好拍、超可愛的薑餅人王國，讓人拍一張就停不下來。

推薦閱讀：信義區耶誕樹點燈！統一時代「愛‧Sharing」領軍信義區9大耶誕打卡點，統一時代耶誕樹、巴賽隆納小酒館要打卡。
2023 台北101夢想舞台耶誕音樂會/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023 台北101夢想舞台耶誕音樂會/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

台北101表示，2023「Music Camp夢想舞台耶誕音樂會」，表演陣容更勝往年，特別邀請藝人分享、帶領41組各級學校表演團隊及專業樂團、共近500位青少孩童一起來呈現今年的耶誕夢想舞台。從古典弦樂、管樂、打擊樂、歌唱到熱舞，多元展演精湛演出。
2023 台北101夢想舞台耶誕音樂會/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

除了各級學校孩童的表演，台北101另邀請3大專業音樂團隊──頌音爵代爵士樂團、吳詠隆Tango Collective、Noël Jazz Duo，將以高超技巧與完美的詮釋，為節目精彩再添豐盛。音樂風格囊括巴西、美國、法式、耶誕經典爵士樂及令人陶醉的阿根廷探戈樂曲，一流的專業演出，將讓台北101成為最搖擺的耶誕場域。
2023 台北101夢想舞台耶誕音樂會/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

除了2023「Music Camp夢想舞台耶誕音樂會」之外，台北101四周路樹與花圃已妝點上璀燦的燈火，信義路側的「夢幻馬車」、「奇幻旋轉木馬」、及松智路側「薔薇花廊」陳列嶄新登場。今年台北101全館共35處耶誕打卡點將陸續曝光，每年以精品級陳列打造全台最具代表性的耶誕場域、彷如國外的濃厚佳節氛圍，讓台北101成為喜愛體驗耶誕節氛圍的顧客首選造訪的景點。
台北101花廊/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北101馬車 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

 

2023 台北101夢想舞台耶誕音樂會

活動期間：12/1至12/30的每周六日（共9天）下午14:00至18:00
活動地點：四樓都會廣場「耶誕童話王國」夢幻登場
節目表：https://bit.ly/3sG3or9
 

 

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