信義區耶誕樹點燈了、衝打卡!捷運市政府站正上方「統一時代百貨」耶誕樹今日正式點燈,延續集團「愛‧Sharing」主題,特別以異國風「巴塞隆納」風格打造9大打卡點,無論是夢幻耶誕樹、造型燈飾、還是期間限定燈光秀、飄雪場景,通通要手刀朝聖。



統一集團慶祝聖誕節活動「愛‧Sharing」睽違3年強勢回歸,每次活動選擇一個城市主題,2023年以熱情奔放的「西班牙巴塞隆納」作為主題城市,使用繽紛色彩燈飾,在統一時代百貨2樓打造主燈「Purple Wish耶誕樹」,與往年不同的是,底座以噴泉、蝴蝶造型設計,並且在每日18:00-21:00整點播放燈光秀,以及12/24平安夜會加碼飄雪展演,要拍夢幻打卡照就要先筆記。







同時,在統一時代二樓廣場也呼應主題,打造不同造型燈飾,包含蝴蝶船帆造型的「幸運啟航」,以高第建築為靈感的純白鏤空燈飾「LOVE AND BREAD ARE THE ENERGY FOR LIFE 」、以及米羅的超現實風格的「巴塞狂想」,還有星巴克咖啡小屋、巨大蜥蜴「蜥望之塔」等,繞一圈通通要打卡。







愛‧Sharing主題燈區-統一時代百貨台北店

特別的是,在統一時代百貨4樓還有隱藏版「巴塞風情 道地酒館」,不只在建築外觀、內部吧台及座位區重現巴賽隆納的異國風情,更在其中提供限定飲品、還能喝到7-ELEVEN精品咖啡、西班牙小點、吉拿棒等點心,一旁還有巨大版「愛‧Sharing咖啡杯」,下午茶打卡剛剛好。在統一時代百貨一樓正門,則有樓中樓打卡裝飾「綺麗音樂殿堂」,以彩繪玻璃窗風格設計耶誕樹打卡點、舞動人形打卡點,還有旋轉樓梯可以走上小陽台拍照打卡。此外還有一旁由市府轉運站出口至二樓廣場的階梯,也是推薦美拍熱點,總共在百貨內集結9大亮點,打造信義區全新耶誕打卡城。

活動期間:11/17(五)-1/2(二)

燈光秀:每日18:00-21:00整點播放

飄雪:2023/12/24



詳細活動規範及供應情形,依 統一集團 官方公告為準。