大阪最美空中步道變身雪白森林！身為大阪最熱鬧流行的梅田地帶，不只交通便利、美食豐富，還有各大商場與百貨讓購物狂買不停，更重要的是可以賞盡大阪絕美夜景的「梅田藍天大樓的」空中庭園，每年一到聖誕節也會祭出相當吸睛的聖誕燈飾，而今年不只會以夢幻的白色樹林來陪伴遊客們度過佳節，還特別準備了一座巨大透明的球型溫室，就是要讓網美們拍到不想離開。



推薦閱讀：大阪最美燈飾強勢回歸！2023「大阪光之饗宴」好拍再升級，「御堂筋彩燈、中之島櫸木大道」照亮大阪市區，加碼再衝「萬博紀念公園夜間燈秀」。

▲圖片來源／梅田スカイビル



一年到頭始終來客不斷的「梅田藍天大樓空中庭園」，位於距離地面173公尺的頂樓樓層，能夠以360度視角飽覽大阪街景與華麗的夜景，因此被譽為是大阪最經典的指標性展望台。每年到了聖誕節前夕，梅田藍天大樓空中庭園都會祭出相當夢幻絕倫的純白聖誕樹林來歡迎遊客，2023年同樣也不例外，以「天空的白色森林」 為主題，打造出唯美又浪漫的雪白森林，在白色系燈光的籠罩之下，彷彿一秒就來到了北歐仙境。

▲圖片來源／梅田スカイビル



不同於以往的是，這次往雪白森林的盡頭走去，將會發現一座巨大透明的球型溫室，溫室裡有數朵巨型的雪白花朵與白色座椅，搭配不停閃爍的白色燈光，坐在裡面拍照瞬間就變成了雪國女王，絕對讓網美們拍照拍到流連忘返。

▲圖片來源／梅田スカイビル



其實在2007年時，梅田藍天大樓空中庭園為慶祝開業15週年，當時便推出了會發光的七彩步道「Lumi Sky Walk」，嶄新的體驗都讓遊客們紛紛前往朝聖；而今年又迎來30週年慶，為了帶給遊客不同的驚喜，便以宇宙中的星雲、流星及行星為靈感，並使用蓄光石來呈現星光閃閃的視覺效果，將這座天空步道全面大翻新，且於2023年10月全新對外開放，所以今年來到梅田藍天大樓空中庭園時，不只有雪白的聖誕樹林等著大家，還有美麗的全新銀河系天空步道等待遊客來體驗遨遊星河的滋味。

▲圖片來源／梅田スカイビル







空中庭園 Xmas 2023 ～不思議の国のWhite Christmas～

活動期間：即日起至2023年12月25日

活動地點：梅田藍天大樓空中庭園展望台40樓

展望台營業時間：9:30～22:30（最後入場22:00）

透明雪球入場拍照時間：11:00～15:00、17:00～21:00

展望台費用：成人1,500日圓、小學生以下700日圓、4歳以下免費