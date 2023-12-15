聖誕節到大阪就是要看「光之饗宴」！隨著聖誕節腳步到來，關西地區最受歡迎的大型點燈活動「大阪光之饗宴」，一直是許多人期待的年底壓軸好戲，而2023年的燈飾自即日起將一路舉行至2024年1月底，從御堂筋大道、大阪市役所周邊再到中之島公園等，都會被美麗璀璨的彩色燈飾包圍照耀，萬盞燈泡就像黑夜中閃亮的珍珠，為大阪的夜晚增添一份唯美浪漫。



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▲圖片來源／大阪・光の饗宴実行委員会事務局



「大阪光之饗宴」是每年冬季都會固定舉行的傳統點燈活動，同時也是關西地區極具代表的聖誕節限定景點，因此每一年都會吸引大批觀光客前來拍照留念，而今年2023大阪光之饗宴的主軸分別是「2023御堂筋彩燈」及「2023大阪光之文藝復興」2大項活動，就連平時在大阪長居植物園開設的夜間常設展「teamLab Botanical Garden Osaka」，也首度加入了這場盛事，為大阪2023年的聖誕節再添一大亮點。

▲圖片來源／大阪・光の饗宴実行委員会事務局



2023御堂筋彩燈

「2023御堂筋彩燈」多年來一直是大阪光之饗宴的重點項目，從最熱鬧的梅田地區一路延伸到難波地區，共4公里長的道路兩旁裝飾著色彩繽紛的燈飾，打造成一條唯美浪漫的「光之道路」，而今年還將整個點燈範圍分成5大區域，並以「水都湛藍」、「香檳金」、「七彩繽紛」、「唯美粉紅」、「豪奢紫金白」等不同主題顏色劃分，讓遊客一邊逛街、一邊欣賞燈飾的時候能有不同驚喜。

▲圖片來源／大阪・光の饗宴実行委員会事務局



此外，剛於11月全新落成的「難波廣場」，從12月2日起也會舉行全日本首次的「地標性雷射光束」點燈，從遠方就可以看到這道充滿能量的雷射光束，照亮了整座大阪市區；在大阪站前的第4大樓牆壁壁面與難波廣場，也還特別準備了投影光雕秀，精采絕倫的表演，絕對讓燈飾迷和光雕迷拍好拍滿。



2023御堂筋彩燈2023

點燈日期：2023年11月3日～12月31日

點燈時間：17:00～23:00

點燈地點：御堂筋（梅田阪神十字路口～難波西口十字路口）

▲圖片來源／大阪・光の饗宴実行委員会事務局



2023大阪光之文藝復興

另一個重點項目「2023大阪光之文藝復興」，則利用了大阪中之島的位於河邊的地理優勢，結合光影表演，呈現出獨一無二的光雕藝術。其中首推必拍就是「大阪市中央公會堂光雕投影」，以絕美的雷射光與壯麗的音效，在大阪市中央公會堂的東側壁面打造出美輪美奐的光雕盛宴，看過一次就畢生難忘；而「大阪市役所」的外牆到了晚上也會浮現出發光的八角形標誌，象徵著「人與人之間的暖心聯繫」，在寒冷的冬季為遊客們的心中帶來一絲溫暖。

▲圖片來源／大阪・光の饗宴実行委員会事務局



此外，「中之島彩燈街」也是2023大阪光之文藝復興的一大亮點，全長約150公尺的櫸木大道，以藍色與白色的燈泡交織形成一條彩燈大道，搭配呼應冬季的聲光效果，還可以在一旁的餐車購買熱呼呼的美食，為這條僅在冬季才會出現的夢幻光之長廊增添過節氣氛。



2023大阪光之文藝復興

點燈日期：2023年12月14日～12月25日

點燈時間：各地點的點燈時間不一，請至官網確認

點燈地點：大阪市役所周圍到中之島公園

▲圖片來源／大阪・光の饗宴実行委員会事務局

Illumi Night萬博

近期話題滿點的萬博紀念公園，也同步將舉辦「Illumi Night萬博」夜間點燈活動，不僅作為地標的「太陽之塔」將被點亮，EXPOCITY購物廣場還有一棵8公尺高的聖誕樹與周邊的櫸樹大道，都會被燦爛的燈飾所妝點！年底如果剛好要到大阪過聖誕節或跨年的話，千萬別錯過了規模更華麗的「大阪光之饗宴」與大阪各地特色的點燈活動喔。



Illumi Night萬博

點燈日期：2023年12月1～3日、8～10日、15～17日、22～24日、28～30日

點燈地點：萬博紀念公園

▲圖片來源／大阪・光の饗宴実行委員会事務局