大阪梅田周邊燈飾最強攻略！隨著一年一度的聖誕節來臨，日本各大商場與百貨都紛紛祭出華麗的燈飾與聖誕佈置，就是要吸引觀光客到此打卡、購物，身為大阪最熱鬧流行的梅田地帶，每年年底也不會錯過這場盛事，本文將一口氣介紹大阪梅田周邊「9大聖誕節燈飾與聖誕樹」展出的時間與地點，喜歡收集燈飾的人，年底到大阪別錯過這些精采的活動喔。



推薦閱讀：大阪梅田更好逛了！HEP FIVE飲食樓層「TAMLO」全新開幕、GRAND FRONT OSAKA開設「關西最大」無印良品，讓購物狂買到失心瘋。

▲圖片來源／阪急阪神不動產株式會社



GRAND WISH CHRISTMAS 2023～Joyful Winter～

在2023年4月迎來開業10週年的GRAND FRONT OSAKA，同樣已連續10年舉辦聖誕慶祝活動，今年將於11月9日至12月25日期間，舉辦「GRAND WISH CHRISTMAS 2023～Joyful Winter～」限定耶誕活動，在北館1樓設置一座12公尺高的巨型「旋轉木馬聖誕樹」，還會定時呈獻出充滿節慶氛圍的燈光投影與音樂，與旋轉木馬互相輝映，帶來一幕幕精彩的感官享受。



GRAND WISH CHRISTMAS 2023～Joyful Winter～

日期：2023年11月9日～12月25日

燈光投影時間：16:00～00:00（平日）、15:00～00:00 （週末及國定假日）

地點：GRAND FRONT OSAKA北館1F

▲圖片來源／阪急阪神不動產株式會社



Champagne Gold Illumination

除了GRAND FRONT OSAKA祭出華麗的旋轉木馬聖誕樹，JR大阪站梅北廣場沿路掛滿了燈飾，並將活動取名為「Champagne Gold Illumination」，一口氣點亮了掛在樹上約23萬個LED燈，讓香檳色的光芒散落在街道上，帶來浪漫的冬日氣氛。



Champagne Gold Illumination

日期：2023年11月9日～2024 年2月29日

時間： 17:00～00:00

地點：JR 大阪站梅北廣場附近

▲圖片來源／阪急阪神不動產株式會社



Cosmic Feather ～祈願之翼～

大阪梅田雙子塔預計在11月22日～12月25日期間，在北座1樓南北中央大廳佈置「Cosmic Feather ～祈願之翼～」，創作靈感來自於「希望民眾的聖誕節願望如同羽毛般升空，匯聚成翅膀並成為夜空中的希望之光，照亮綺麗的星空」，猶如淡藍色天使翅膀的巨型燈飾就選掛在大廳天花板，說有多華麗就有多華麗。



Cosmic Feather ～祈願之翼～

日期：2023年11月22日～12月25日

時間：10:00～00:00（第一天16:00開始，最後一天21:00結束）

地點：大阪梅田雙子塔北座 1 樓南北中央大廳

▲圖片來源／阪急阪神不動產株式會社



UMEDA MEETS HEART

今年迎來第4屆的 「UMEDA MEETS HEART 2023」，將以「相約UMEDA，心心相連」 為主題，透過各種豐富的活動來推廣梅田的魅力，並打造成往後梅田地區的冬日必去活動。活動將首次舉辦以「HEART MARCHE」為主題的市集活動，並以聖誕音樂會為核心表演，透過音樂與美食，讓遊客們更沉浸在聖誕節的氛圍，民眾另外可透過「HEART COLLECT」在活動寫下溫暖的訊息、尋找街道上佈置的心形裝飾和燈飾，在梅田度過一個溫馨的聖誕節。



第4屆「UMEDA MEETS HEART 2023」

日期：2023年12月1日～12月25日

HEART MARCHE市集：12月8～10日、12月15～17日

地點：梅田地區一帶



▲圖片來源／阪急阪神不動產株式會社



阪急三番街「SANTA'S TOY FACTORY」

位於阪急電車大阪梅田站共構的「阪急三番街」，擁有不少平價服飾品牌、人氣連鎖雜貨店、集結了各種角色玩偶的專賣店等，逛累了還有風格多樣開放式空間的平價美食街。今年聖誕節，阪急三番街以「聖誕玩具箱工廠」為概念，添置了五光十色的聖誕擺設，讓遊客們彷彿成為玩具的一員，沉浸在童話世界當中。



阪急三番街「SANTA'S TOY FACTORY」

日期：2023年12月1日～12月25日

地點：阪急三番街北館 B2F 舞台及館內各處

▲圖片來源／阪急阪神不動產株式會社

HEP FIVE「PARTY！」

只要你愛買東西，一定都曾經到訪過大阪梅田的「HEP FIVE商場」，HEP FIVE商場自1998年11月開業以來，就成爲大阪梅田的標誌性地標，是年輕人的休閒娛樂集中地，也是不少情侶的約會聖地。為了迎接2023年的聖誕節，HEP FIVE在正門口設置了一棵巨型聖誕樹，並以歡騰熱鬧的「PARTY」為主題，向大家傳遞派對般快樂的氛圍。



HEP FIVE「PARTY！」

日期：2023年11月10日～12月25日

地點：HEP FIVE 正門入口及1樓詢問中心旁

▲圖片來源／阪急阪神不動產株式會社



NU茶屋町「Warming Tree」

「NU茶屋町」悄悄隱身於大阪梅田車站旁，比較不一樣的是，整體建築物的設計及色調，有別於一般購物商場的繽紛活潑感，帶給人一種溫和平靜的氛圍，午後時光散步的好選擇。從11月下旬開始，NU茶屋町入口將擺出一座7公尺高的聖誕樹，並用大約 7,000個燈泡來裝飾，營造出香檳金色的溫馨氛圍，而樹 下的火爐擺設更為路人加添一份暖意。



NU茶屋町「Warming Tree」

日期：2023年11月20日～12月25日

地點：NU 茶屋町入口及商場內各處

▲圖片來源／阪急阪神不動產株式會社



HERBIS PLAZA / PLAZA ENT「HERBIS WINTER」

從JR大阪站櫻橋口出口就可直達「HERBIS PLAZA / PLAZA ENT」，沉穩高雅的購物空間，聚集了許多來自日本國內外的品牌選物店。在2023年的聖誕節前夕，「HERBIS PLAZA / PLAZA ENT」在1樓的Organ Square當中，打造出絢爛的3D摩爾紋瀑布，並包圍住一棵純白的聖誕樹，讓人彷彿看到「七彩瀑布正在流動」的視錯覺。



HERBIS PLAZA / PLAZA ENT「HERBIS WINTER」

日期：2023年11月17日～2024年1月8日

地點：HERBIS PLAZA 1樓Organ Square

▲圖片來源／阪急阪神不動產株式會社



阪急西宫GARDENS 「GARDENS CELEBRATION」

堪稱西日本最大規模的商業設施「阪急西宫GARDENS」，集結了IZUMIYA大型超市、TOHO電影院等各種消費設施，匯集近300間商家的優勢，也是當地人假日喜愛約會逛街的場所。今年搭上開業15週年慶，將在聖誕節期間於商場擺放高8 公尺、並由「喜悅」和「幸福」氣球所組成的聖誕樹。



阪急西宫GARDENS 「GARDENS CELEBRATION」

日期：2023年11月1日～12月25日

地點：阪急西宮 GARDENS本館2樓正門及各處

▲圖片來源／阪急阪神不動產株式會社