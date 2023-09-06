大阪梅田更好逛了！HEP FIVE飲食樓層「TAMLO」全新開幕、GRAND FRONT OSAKA開設「關西最大」無印良品，讓購物狂買到失心瘋。

大阪必逛購物中心快筆記！自從邊境政策正式解封以後，不少人都已經迫不及待規劃到日本旅遊，對於喜歡購物、吃美食的人來說，當然不能錯過超熱鬧又流行的大阪梅田，其中擁有超醒目紅色摩天輪的「HEP FIVE商場」的7樓即將在9月15日開放全新的飲食樓層「TAMLO」、大阪知名地標「GRAND FRONT OSAKA」為迎接10週年也以新面貌歡迎新舊客人來到訪，趕快來看看這2個超人氣的購物中心究竟有什麼新變化吧。



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HEP FIVE商場全新打造7樓飲食層「TAMLO」

只要你愛買東西，一定都曾經到訪過大阪梅田的「HEP FIVE商場」，HEP FIVE商場自1998年11月開業以來，就成爲大阪梅田的標誌性地標，是年輕人的休閒娛樂集中地，也是不少情侶的約會聖地。本次是開業25年以來首次翻新飲食樓層，特別在疫情過後，期望能創造出一個地方讓人們結識新朋友之餘，還能讓大家聚首一堂、共度時光的空間，並繼續引領年輕人時尚潮流，讓每位客人都能在此創造美好回憶。





京都超夯網美咖啡廳「雲ノ茶KUMONOCHA」率領14間名店進駐

HEP FIVE商場重新翻修的飲食樓層「TAMLO」位於7樓，其中，會有快閃空間「TAMLAB」及14間具話題性的店鋪進駐，領軍必吃的就是現在超多網美到京都一定要朝聖的超可愛雲朵甜點「雲ノ茶KUMONOCHA」，以及採用北海道食材的甜甜圈專賣店「YANKEE DONUTS」、耗時三年鑽研開發的頂級漢堡專賣店「Hamburg Kitchen Maruburg（ハンバーグキッチン マルバーグ）」、於中崎町每天大排長龍的西班牙吉拿棒專賣店「Coucou Churros」等。

▲京都超人氣咖啡廳「雲ノ茶KUMONOCHA」的招牌雲朵甜點。圖片來源／株式会社金平堂



「TAMLO」以簡約的室內建築為主題風格，採用砂漿、白色磁磚和不銹鋼等材料而建成，還為每個區域設計不同的主題，讓顧客於一個樓層中體驗多種獨樹一格的空間，享受愉快的時光。





GRAND FRONT OSAKA引進23家全新店鋪 ，迎接開業10週年

大阪梅田另一個超人氣地標「GRAND FRONT OSAKA」於今年4月26日迎來了開業10週年，為了與故有旗艦店和專門店集中地的印象有所區別，並進一步提升高品質和高雅的形象，引進了23家全新店鋪，為客人帶來耳目一新的感覺。除了有關西最大面積的「無印良品」旗艦店外，還有首次在關西登場的「Classico」和「MONOLITH」店舖進駐。



▲此為去年「OUTDOOR FESTA 2022」的活動現場照。

除此之外，GRAND FRONT OSAKA於今年9月23日至24日舉辦「OUTDOOR FESTA 2023」，當中會有戶外攀岩活動及The North Face手製鑰匙繩工作坊等，同時也有不少的美食餐車和街頭音樂表演，喜歡戶外活動或是美食音樂愛好者，都能在這裡度過愉快的休閒時光。