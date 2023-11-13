信義區耶誕樹回來了！每年耶誕節的重要地標之一，就是信義區香堤廣場、新光三越A11前的巨型耶誕樹，堪稱是台北市的「耶誕城」中心。近日香堤廣場耶誕樹以雪白色造型悄悄登場，還有周遭空橋3大打卡，窩客島帶你下班就搶先拍、先打卡。
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據新光三越粉專透露，本次聖誕樹以「2023耶誕時光之城」為主題，多使用白色雪地風格設計，搶先登場的巨型耶誕樹與往年一樣超過三層樓高，造型上打造被白雪覆蓋的聖誕樹，搭配純白色雪屋穿插其中，透光燈箱還能看見雪人剪影，讓人拍照起來更增添夢幻氣息。
除此之外，在二樓的A11-A9空橋，以及A9-A8空橋也都在頭頂設計了雪白色燈海，並且以羽毛、燈球等元素增添可愛氣息，特別推薦可以在空橋上尋找最佳打卡點，可以一次拍到空橋燈海、以及雪白聖誕樹。往年必備的A11、A9兩棟間的燈海、樹上燈飾也都亮燈。此外，在新光三越A9一樓也有雪屋打卡點正在設置中，讓人期待更多2023信義區耶誕打卡點，也漸漸帶來耶誕節氣氛。
新光三越2023耶誕時光之城 打卡點推薦
香堤廣場聖誕樹
A11-A9空橋燈海
A9-A8空橋燈海
A11-A9兩棟間燈海