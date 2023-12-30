桃園人跨年夜好忙！每年最重要的跨年夜，就是和親朋好友聚餐、相聚的大日子，今年桃園各地推出3大跨年煙火秀，由老字號百貨「台茂」搶先在12/30施放震撼的低空煙火打頭陣，和過去2023年說聲再見、迎來全新2024年，而跨年夜當天在桃園高鐵站前廣場和龍潭大池皆有跨年晚會煙火秀，無論是在壓軸人氣韓團帶領大家進入倒數高潮，還是欣賞水上煙火秀，都是桃園人不能錯過的超嗨節目。







2024桃園跨年煙火：龍潭大池跨年煙火音樂會

今年桃園跨年夜很忙，不僅在高鐵站前有跨年晚會之外，龍潭大池也推出在地話年煙火音樂會，將施放220秒絢麗花火點亮龍潭的夜空，並於下午三點開始邀請到火舞、樂團、舞團等團體帶來精彩表演，從下午一路嗨玩到2024年。特別整理2024桃園龍潭跨年音樂會活動時間、節目表演、交通資訊等資訊，這週末跨年就到龍潭放空。



2024桃園跨年 龍潭大池跨年煙火音樂會 活動資訊

時間：2023/12/31 15:00~00:00

地點：桃園市龍潭區上林里中豐路上林段115巷11號(桃園龍潭大池西岸水上舞台)



報導介紹：龍潭人的跨年煙火！龍潭大池跨年煙火音樂會「220秒水上煙火、火舞秀」嗨玩到明年，表演活動、交通資訊一次看。







2024桃園跨年煙火：星際城跨年晚會

桃園人最嗨跨年晚會就在青埔！桃園跨年晚會將於12/31晚間七點整在高鐵站前廣場熱鬧開場，邀請動力火車、丁噹等十幾組實力派唱將接力登台現場，更邀請到人氣韓團N.Flying李承協、柳會勝，以及新生代男團「AcQUA源少年」開唱，為桃園人帶來最不一樣的跨年晚會。然而除了聽免費的跨年演唱會，怎麼去最方便、最快速，更是大家最想知道的資訊，現在就整理桃園跨年晚會交通管制、大眾交通加開班次和接駁車等資訊，用9張圖讓大家一次看個明白。



2024桃園星際城跨年晚會

地點：桃園高鐵站前廣場

活動時間：2023/12/31 晚間七點開始



報導介紹：桃園青埔跨年嗨起來！2024桃園星際城跨年晚會「免費接駁車、41小時不停班機捷」9張圖一次看明白，超過50攤「夜貓子美食市集」散場吃通宵。





2024桃園跨年煙火：台茂購物中心

桃園老字號百貨「台茂購物中心」在一年一度迎新跨年當然也不缺席，搶先在12/30跨年夜前夕晚間19:45-19:50，於台茂戶外施放長達300秒的璀燦低空花火，超震撼的低空煙火免費揪桃園人來狂歡。跨年連假三天在戶外公園也規劃美食市集同歡。



桃園台茂購物中心 元旦市集

12/30(六)、12/31(日)15:00~20:30

2024/1/2 (一)15:00~19:30



台茂購物中心 2024煙火秀

活動時間：2023/12/30 晚上19:45-19:50







加碼看：桃園神社日本元旦慶典

桃園跨年夜除了有3大煙火之外，位於虎頭山周邊的桃園神社，也將日本元旦慶典搬到現場，讓人在桃園就能體驗到濃厚的元旦過節氛圍，除了搶先點燈的紅白燈籠海，更重磅邀請日本弓道山道場來台表演，讓桃園人有不一樣的跨年夜、新年元旦。



報導介紹：日本元旦祭典在桃園神社！桃園人狂洗版「紅白燈籠海、日式屋台小吃街」一秒到日本，加碼看9個虎頭山周邊美食、景點。



