不用飛日本也能體驗日本元旦傳統慶典！位於虎頭山周邊的桃園神社，在今年跨年元旦推出一系列活動，讓人在桃園就能體驗到濃厚的元旦過節氛圍，除了搶先點燈的紅白燈籠海，更重磅邀請日本弓道山道場來台表演，讓桃園人有不一樣的跨年夜、新年元旦。
對於日本人而言，跨年元旦是一年之計最重要的時刻之一，元旦日「初詣」儀式是感謝過去一年神明的照顧，再期許新的一年能平安順遂。桃園神社為了讓大家免出國也能感受到日本新年文化，將新年儀式搬到桃園，延續去年「大晦日· 除夜の鐘」、「初詣祈福」、「屋台小吃街」等活動外，現場還掛滿紅白燈籠增添氣氛。更和日本山道場合作推出「神弓新春盛會」古老武道表演為大家破除噩運、迎接新年新希望。
連假三天還獻上「花手水」來神社感受每一片花瓣如煙火般綻放的美麗。並推出限定款御朱印書寫、象徵好運和吉祥的龍年破魔矢（はまや）、絢麗的花火風鈴和龍年動物御神籤等祈福小物，元旦當天還可免費領取令和六年紀念福錢，在新年第一天收集滿滿的祝福。現場請到台灣唯一的「老音樂風格日本演奏家」表演，在神社獻上R&B搖滾抒情曲風。
桃園神社文化園區 資訊
地點：桃園市桃園區成功路三段200號
電話：03-3368877
營業時間：
週二至日(含國定假日) 09:00-18:00
2023/12/31跨年夜至深夜1時。
桃園神社 元旦限定紅白和燈海 活動內容
活動期間：即日起至2024.02.29（戶外展區24小時開放）
點燈時間：周二至日 16:30-18:00，12/31延長至凌晨12點
活動地點：桃園神社_參道
桃園神社 元旦福錢免費送 活動內容
活動時間：2024/01/01
領取辦法：元旦當日指定的活動時間前來參觀並至受付台排隊，即免費贈送令和六年紀念福錢，限量100份。
桃園神社 跨年元旦傳統樂盛宴 演出資訊
12/30 午後2時至午後6時 Johnson江審
12/31 午後2時至午後6時 Yoshinobu Ozaki（尾崎嘉宣）
12/31 午後7時30分至午後9時30分 因為手碟 because handpan
01/01 午後1時、3時、5時 鍾於叡ShouRay 2.0
桃園神社 花手水とは 活動時間
活動期間：2023/12/30–2024/01/01
開放時間：周二至日 09:00-18:00，12/31延長至凌晨12點
活動地點：桃園神社_手水舍
桃園神社 納射會&年末競技射會 活動時間
活動期間：2023/12/31 13:00-17:00
活動地點：手水舍旁草地區
桃園神社 弓道新年射會 活動時間
活動期間：2024/01/01 10:00-16:30
活動地點：手水舍旁草地區
窩客島加碼推薦桃園神社周邊開車十分鐘內的美食、景點，一日遊虎頭山周邊手刀收下。
桃園虎頭山周邊咖啡廳：NxCoffee
部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 NxCoffee 說：
四周綠草如茵，咖啡很平價，環境很舒適，是現在很夯的老宅咖啡廳，還是寵物友善咖啡廳，假日帶著小朋友或狗狗來這遛遛環境真的很棒耶！<全文介紹>
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#NxCoffee
地址：桃園市桃園區成功路三段1號
桃園虎頭山周邊咖啡廳：禾林浮島
部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 禾林浮島 說：
整個裝潢風格走北歐時尚感，以大片的落地窗與挑高空間設計，整體空間相當明亮，看起來既舒適又新穎~<全文介紹>
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#禾林浮島
地址：桃園市桃園區成功路三段18號
電話：03-3325-688
桃園虎頭山周邊美食：井上豆花
部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 井上豆花 說：
豆花可以看到一顆顆芝麻粉在裏頭，上面用了枸杞跟白芝麻下去點綴，有種畫龍點睛的感覺，吃起來口感比一般豆花還要Q彈，淡淡的芝麻香氣很迷人。<全文介紹>
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#井上豆花
地址：桃園市桃園區成功路三段200號
電話：03-333-0183
桃園虎頭山周邊美食：吃肉肉燒肉専門店
部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 吃肉肉燒肉専門店 說：
真的是強到一個超乎想像，最頂級的988吃到飽，而且他還有一個很酷的點就是飲料還有提供手搖飲喝到飽，甜度冰塊還能調整，根本就是把手搖飲店搬到燒烤店。<全文介紹>
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#吃肉肉燒肉専門店
地址：桃園市桃園區春日路636號2樓
電話：03-356-7766
桃園虎頭山周邊美食：總裁家溫體鮮羊肉料理
部落客 Alma Lee 造訪 總裁家溫體鮮羊肉料理 說：
新鮮羊肉片挾起來有彈性，入鍋輕涮幾秒即可，羊里肌肉好軟嫩，和我想像的羊肉不一樣，香嫩沒有一點腥味，不用沾任何醬就很好吃～<全文介紹>
#總裁家溫體鮮羊肉料理
地址：桃園市桃園區民生路476號
電話：03-311-3589
桃園虎頭山周邊美食：港龘港式飲茶-桃園店
部落客 mika 造訪 港龘港式飲茶-桃園店 說：
除了港式料理以外，還有熱炒、海鮮、飲料炸物甜湯冰淇淋等等，總共超過60種料理吃到飽，而且還會經常更新菜色，補菜速度也夠快，滿85歲憑證件還有敬老價，一個人只要300元吃到飽。<全文介紹>
#港龘港式飲茶-桃園店
地址：桃園市桃園區民光東151號
電話：0986 822 691
桃園虎頭山周邊景點：大有梯田生態公園
部落客 小如吾家札記 造訪 大有梯田生態公園 說：
環境很棒的生態公園，把公園變得有特色，池塘裡有魚、鴛鴦，還有在旁邊草地遊走的鵝，旁邊高樓大廈前的一片生態綠池，再走過去有小孩的放電遊戲場~吸引超多大小朋友前來。<全文介紹>
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#大有梯田生態公園
地址：桃園市桃園區民有十街200號
電話：03 332 2101
桃園虎頭山周夜景推薦：虎頭山環保公園桃園
部落客 婗媽 造訪 虎頭山環保公園桃園 說：
桃機一號很適合拍網美照噢～隨著變化的燈光讓他們更具活力！裡面的空間比外表看起來更壯觀更有氣場，站在這裡彷彿置身華麗的教堂，一格格穿插著是台灣景點。<全文介紹>
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#虎頭山環保公園
地址：桃園市桃園區成功路三段
電話：03 394 6061
桃園虎頭山周邊景點：193高地觀景台
部落客 大海愛上藍天 造訪 193高地觀景台 說：
步道採取全齡友善、無障礙設計，方便長者及身障族群使用。這條稜線步道不長，輕鬆好走，沿途設有觀景台及休憩區可以欣賞桃園巿區美景。<全文介紹>
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#193高地觀景台
地址：桃園市桃園區虎頭山步道