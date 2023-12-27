不用飛日本也能體驗日本元旦傳統慶典！位於虎頭山周邊的桃園神社，在今年跨年元旦推出一系列活動，讓人在桃園就能體驗到濃厚的元旦過節氛圍，除了搶先點燈的紅白燈籠海，更重磅邀請日本弓道山道場來台表演，讓桃園人有不一樣的跨年夜、新年元旦。







對於日本人而言，跨年元旦是一年之計最重要的時刻之一，元旦日「初詣」儀式是感謝過去一年神明的照顧，再期許新的一年能平安順遂。桃園神社為了讓大家免出國也能感受到日本新年文化，將新年儀式搬到桃園，延續去年「大晦日· 除夜の鐘」、「初詣祈福」、「屋台小吃街」等活動外，現場還掛滿紅白燈籠增添氣氛。更和日本山道場合作推出「神弓新春盛會」古老武道表演為大家破除噩運、迎接新年新希望。







連假三天還獻上「花手水」來神社感受每一片花瓣如煙火般綻放的美麗。並推出限定款御朱印書寫、象徵好運和吉祥的龍年破魔矢（はまや）、絢麗的花火風鈴和龍年動物御神籤等祈福小物，元旦當天還可免費領取令和六年紀念福錢，在新年第一天收集滿滿的祝福。現場請到台灣唯一的「老音樂風格日本演奏家」表演，在神社獻上R&B搖滾抒情曲風。





桃園神社文化園區 資訊

地點：桃園市桃園區成功路三段200號

電話：03-3368877

營業時間：

週二至日(含國定假日) 09:00-18:00

2023/12/31跨年夜至深夜1時。



桃園神社 元旦限定紅白和燈海 活動內容

活動期間：即日起至2024.02.29（戶外展區24小時開放）

點燈時間：周二至日 16:30-18:00，12/31延長至凌晨12點

活動地點：桃園神社_參道



桃園神社 元旦福錢免費送 活動內容

活動時間：2024/01/01

領取辦法：元旦當日指定的活動時間前來參觀並至受付台排隊，即免費贈送令和六年紀念福錢，限量100份。



桃園神社 跨年元旦傳統樂盛宴 演出資訊

12/30 午後2時至午後6時 Johnson江審

12/31 午後2時至午後6時 Yoshinobu Ozaki（尾崎嘉宣）

12/31 午後7時30分至午後9時30分 因為手碟 because handpan󠀠

01/01 午後1時、3時、5時 鍾於叡ShouRay 2.0



桃園神社 花手水とは 活動時間

活動期間：2023/12/30–2024/01/01

開放時間：周二至日 09:00-18:00，12/31延長至凌晨12點

活動地點：桃園神社_手水舍



桃園神社 納射會&年末競技射會 活動時間

活動期間：2023/12/31 13:00-17:00

活動地點：手水舍旁草地區



桃園神社 弓道新年射會 活動時間

活動期間：2024/01/01 10:00-16:30

活動地點：手水舍旁草地區





窩客島加碼推薦桃園神社周邊開車十分鐘內的美食、景點，一日遊虎頭山周邊手刀收下。

桃園虎頭山周邊咖啡廳：NxCoffee

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 NxCoffee 說：

四周綠草如茵，咖啡很平價，環境很舒適，是現在很夯的老宅咖啡廳，還是寵物友善咖啡廳，假日帶著小朋友或狗狗來這遛遛環境真的很棒耶！<全文介紹>



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#NxCoffee

地址：桃園市桃園區成功路三段1號







桃園虎頭山周邊咖啡廳：禾林浮島

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 禾林浮島 說：

整個裝潢風格走北歐時尚感，以大片的落地窗與挑高空間設計，整體空間相當明亮，看起來既舒適又新穎~<全文介紹>

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#禾林浮島

地址：桃園市桃園區成功路三段18號

電話：03-3325-688







桃園虎頭山周邊美食：井上豆花

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 井上豆花 說：

豆花可以看到一顆顆芝麻粉在裏頭，上面用了枸杞跟白芝麻下去點綴，有種畫龍點睛的感覺，吃起來口感比一般豆花還要Q彈，淡淡的芝麻香氣很迷人。<全文介紹>

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#井上豆花

地址：桃園市桃園區成功路三段200號

電話：03-333-0183







桃園虎頭山周邊美食：吃肉肉燒肉専門店

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 吃肉肉燒肉専門店 說：

真的是強到一個超乎想像，最頂級的988吃到飽，而且他還有一個很酷的點就是飲料還有提供手搖飲喝到飽，甜度冰塊還能調整，根本就是把手搖飲店搬到燒烤店。<全文介紹>



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#吃肉肉燒肉専門店

地址：桃園市桃園區春日路636號2樓

電話：03-356-7766







桃園虎頭山周邊美食：總裁家溫體鮮羊肉料理

部落客 Alma Lee 造訪 總裁家溫體鮮羊肉料理 說：

新鮮羊肉片挾起來有彈性，入鍋輕涮幾秒即可，羊里肌肉好軟嫩，和我想像的羊肉不一樣，香嫩沒有一點腥味，不用沾任何醬就很好吃～<全文介紹>



#總裁家溫體鮮羊肉料理

地址：桃園市桃園區民生路476號

電話：03-311-3589







桃園虎頭山周邊美食：港龘港式飲茶-桃園店

部落客 mika 造訪 港龘港式飲茶-桃園店 說：

除了港式料理以外，還有熱炒、海鮮、飲料炸物甜湯冰淇淋等等，總共超過60種料理吃到飽，而且還會經常更新菜色，補菜速度也夠快，滿85歲憑證件還有敬老價，一個人只要300元吃到飽。<全文介紹>



#港龘港式飲茶-桃園店

地址：桃園市桃園區民光東151號

電話：0986 822 691







桃園虎頭山周邊景點：大有梯田生態公園

部落客 小如吾家札記 造訪 大有梯田生態公園 說：

環境很棒的生態公園，把公園變得有特色，池塘裡有魚、鴛鴦，還有在旁邊草地遊走的鵝，旁邊高樓大廈前的一片生態綠池，再走過去有小孩的放電遊戲場~吸引超多大小朋友前來。<全文介紹>

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#大有梯田生態公園

地址：桃園市桃園區民有十街200號

電話：03 332 2101







桃園虎頭山周夜景推薦：虎頭山環保公園桃園

部落客 婗媽 造訪 虎頭山環保公園桃園 說：

桃機一號很適合拍網美照噢～隨著變化的燈光讓他們更具活力！裡面的空間比外表看起來更壯觀更有氣場，站在這裡彷彿置身華麗的教堂，一格格穿插著是台灣景點。<全文介紹>

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#虎頭山環保公園

地址：桃園市桃園區成功路三段

電話：03 394 6061







桃園虎頭山周邊景點：193高地觀景台

部落客 大海愛上藍天 造訪 193高地觀景台 說：

步道採取全齡友善、無障礙設計，方便長者及身障族群使用。這條稜線步道不長，輕鬆好走，沿途設有觀景台及休憩區可以欣賞桃園巿區美景。<全文介紹>

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#193高地觀景台

地址：桃園市桃園區虎頭山步道







